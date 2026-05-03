"छत्रपती शिवाजी महाराज केवळ गनिमी योद्धे नव्हते",- इतिहास अभ्यासकांनी अक्कलेचे तारे तोडणाऱ्यांना दिलं उत्तर!
Published : May 3, 2026 at 8:36 PM IST
अमरावती- अलीकडे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य करण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. नुकतेच स्वामी स्वरूपानंद नावाच्या व्यक्तीनं छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळं नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. त्यांचे वक्तव्य निराधार कसे आहे, हे इतिहास अभ्यासक प्रा. डॉ. वैभव म्हस्के यांनी इतिहासाच्या दाखल्यातून सांगितलं आहे.
" महाराजांनी केवळ गनिमी कावा पद्धतीनं युद्ध केलं, प्रत्यक्ष समोरासमोर ते लढले नाहीत", असा दावा स्वामी स्वरूपानंद यांनी केला. या वक्तव्याचा इतिहास अभ्यासकांनी तीव्र शब्दात निषेध केला. हे विधान अज्ञानातून केलेलं आणि अत्यंत निंदनीय वक्तव्य असल्याचं म्हटलं आहे.
प्रा. डॉ. वैभव मस्के हे संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या शिवाजी थॉट्स अभ्यासक्रमाचे इतिहास अभ्यासक आहेत. त्यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना स्पष्टपणे सांगितलं की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या युद्ध पद्धतीचा अभ्यास केल्यास लक्षात येतं की त्यांनी केवळ गनिमी कावाच नव्हे तर आवश्यकतेनुसार समोरासमोरच्या लढायाही केल्या आहेत.
दोन्ही युद्ध कौशल्याचा प्रभावी वापर -"शिवाजी महाराजांनी गनिमी कावा हे युद्ध तंत्र प्रभावीपणे वापरलं आहे. हे खरं असलं तरी ते युद्ध तंत्र तेवढे मर्यादित नव्हती. युद्धाच्या परिस्थितीनुसार त्यांनी रणनीती बदलली. त्यांनी समोरासमोरच्या लढायांमध्ये ही सहभाग घेतला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली विविध जाती आणि धर्मातील मावळ्यांनी युद्धात सहभाग घेतला. मोरोपंत पिंगळे, बाजीप्रभू देशपांडे, तानाजी मालुसरे, मुरारबाजी देशपांडे, नेताजी पालकर तसेच शिवा काशिद यांसारख्या अनेक वीरांनी स्वराज्यासाठी बलिदान दिलं", असे प्रा. म्हस्के यांनी सांगितलं.
समोरासमोरच्या लढायांचे ऐतिहासिक दाखले-"इतिहासात अनेक ठिकाणी शिवाजी महाराजांनी प्रत्यक्ष युद्धात सहभाग घेतल्याचा उल्लेख आढळतो. मुघल सेनापती दाऊद खान विरुद्धच्या संघर्षात महाराज प्रत्यक्ष उपस्थित होते. इ.स. 1665 मध्ये झालेल्या पुरंदर तहापूर्वीच्या संघर्षात मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाली होती. या काळात महाराजांनी आपल्या सैनिकांचं नेतृत्व आघाडीवर उभं राहत केलं, हे स्पष्ट आहे. त्यावेळी आपले सैनिक मोठ्या प्रमाणात मारले गेले, याचं तीव्र दुःख महाराजांना होतं. यामुळंच समोरासमोरच्या लढाईपेक्षा गनिमी काव्याच्या युद्धतंत्राला त्यांनी पुढे महत्त्व दिलं", असं प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी सांगितलं.
विदेशी प्रवाशांचे उल्लेख आणि नोंदी- "इटालियन प्रवासी निकोलाय मनूची यांनी त्यांच्या 'स्टोरीया डो मोगोर' या ग्रंथात शिवाजी महाराजांविषयी सविस्तर लिहिलेलं आहे. त्यांनी महाराजांच्या युद्धतंत्रासह त्यांच्या धाडसाचंही वर्णन केलं आहे. यासह मीर महंमद यांनी महाराजांच्या युद्ध शैलीचे चित्रण करताना त्यांच्या प्रत्यक्ष लढाईतील सहभागाचा उल्लेख केला आहे", असा इतिहासाचा दाखला प्रा. डॉ. म्हस्के यांनी इतिहासाचा दाखला दिला.
आग्रा प्रसंग आणि औरंगजेबाची भीती-"औरंगजेबाच्या दरबारात शिवाजी महाराजांविषयी भीतीचं वातावरण होतं. असे अनेक समकालीन उल्लेख यासंदर्भात उपलब्ध आहेत. महाराजांची धाडसी प्रतिमा इतकी प्रभावी होती की त्यांच्या हालचालींबाबत अफवा आणि चर्चा होत असत. महाराज हवेत उडतात. हवेतून झेप घेतात अशा दंतकथा आणि भीतीजनक वर्णन आग्रा येथे महाराजांच्या उपस्थितीबाबत त्या काळातील नोंदीमध्ये आढळतं", अशी माहितीदेखील प्रा.डॉ. वैभव मस्के यांनी दिली.
रणनीती, शौर्य आणि नेतृत्वाचा संगम- " शिवाजी महाराजांनी हल्ला, माघार पुन्हा हल्ला अशी आपल्या नियोजनबद्ध युद्धनीती वापरली. परिस्थितीनुसार आक्रमण, माघार आणि पुन्हा आक्रमण या तत्त्वावर आधारित युद्ध शैलीमुळं त्यांनी बलाढ्य शत्रूंवर विजय मिळवला", असे प्रा. म्हस्के यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाविषयी सांगितलं.
महाराजांना समजून घेण्याची हवी पात्रता - "छत्रपती शिवाजी महाराज हे समोरासमोर लढत नव्हते, असा स्वरूपानंद महाराजांनी केलेला आरोप खोटा आणि निंदनीय आहे. स्वामी स्वरूपानंदसारख्या व्यक्तींना खरोखरच महाराज समजून घ्यायचे असेल तर त्यांनी आज उपलब्ध असणारे तत्कालीन पोर्तुगीज कागदपत्र, इंग्लिश कागदपत्र आणि फ्रेंच रेकॉर्ड वाचायला हवेत. यामुळं त्यांचं अज्ञान नाहीसं होईल. त्यांनी जर हे सगळं वाचलं असेल तर कदाचित त्यांची ते समजून घेण्याची पात्रता नसेल", असं देखील प्रा.डॉ. वैभव मस्के म्हणाले. "छत्रपती शिवाजी महाराजांचे शौर्य, नेतृत्व आणि युद्ध कौशल्य कमी लेखण्याचा कोणताही प्रयत्न हा इतिहासाशी विसंगत आहे", असंदेखील प्रा.डॉ. वैभव मस्के यांनी स्पष्ट केलं.
