जैन मुनींच्या 'महाराणी ताराराणी जैन' वक्तव्यानं खळबळ; इतिहास अभ्यासक इंद्रजित सावंतांकडून पुराव्यासह खंडन

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सुनबाई महाराणी ताराराणी यांच्याबद्दल एका जैन मुनींनी केलेल्या वक्तव्यामुळं आता नवा वाद निर्माण झालाय. यावर इतिहास अभ्यासक इंद्रजित सावंत यांनी प्रतिक्रिया दिली.

Published : March 31, 2026 at 8:26 PM IST

कोल्हापूर : स्वराज्याच्या अमर इतिहासात औरंगजेबाला चारी बाजूंनी जेरीस आणणाऱ्या पराक्रमी महाराणी ताराराणी यांना 'जैन समुदायाच्या' असा उल्लेख करणाऱ्या जैन मुनींच्या वादग्रस्त वक्तव्यानं महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. मुंबईतील जैन समुदायाच्या एका कार्यक्रमात आचार्य नयन पद्मसागर यांनी "औरंगजेबाचा नाश करण्यासाठी जन्मलेल्या जैन महाराणी ताराराणी" असा दावा केला. या ऐतिहासिक तथ्यांना छेद देणाऱ्या या विधानानं सामाजिक आणि राजकीय वातावरण तापलं आहे. इतिहास अभ्यासक इंद्रजित सावंत यांनी त्यावर सडकून टीका केली आहे. त्यांनी ताराराणी मराठा असण्याचे स्पष्ट पुरावे देत इतिहासाची मोडतोड थांबवण्याची मागणी केलीय.



आचार्य नयनसागरांचे वादग्रस्त विधान : महावीर जयंतनिमित्त आयोजित मुंबईतील कार्यक्रमात आचार्य नयन पद्मसागर यांनी इतिहासातील विविध दाखले देताना छत्रपती संभाजी महाराज आणि औरंगजेबच्या काळाचा उल्लेख केला. यावेळी त्यांनी महाराणी ताराराणींना जैन समुदायाशी जोडले. "औरंगजेबाचा नाश करण्यासाठी जैन महाराणी ताराराणींचा जन्म झाला," असं सांगत त्यांनी ऐतिहासिक संदर्भांना नवे रूप दिले. मोहम्मद घोरी आणि मेवाडच्या राणीचे उदाहरण देताना त्यांचे हे वक्तव्य चर्चेचा विषय ठरला आहे. मात्र, हे विधान ऐतिहासिक पुराव्यांविरुद्ध असल्यानं सोशल मीडियावरून ते तीव्र टीकेचे लक्ष्य ठरलं आहे.

महाराणी ताराराणी मराठा कुळातीलच : कोल्हापुरातील इतिहास अभ्यासक इंद्रजित सावंत यांनी या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, "महाराणी ताराराणी छत्रपती शिवरायांच्या स्नुषा आहेत. स्वराज्याचे पहिले सरसेनापती हंबीराव मोहिते यांच्या कन्या असून, राजाराम महाराजांच्या पत्नी आहेत. त्या मराठा आहेत, याचे शेकडो पुरावे उपलब्ध आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती राजाराम महाराज आणि महाराणी ताराराणी यांच्या महापराक्रमानं सर्वजण आकर्षित होतात. पण इतिहास बदलण्याचा अधिकार कुणालाच नाही. जैन धर्म सत्य, अहिंसा आणि संयमासाठी ओळखला जाणारा आहे. यातील आचार्यांनी इतिहासाचा अभ्यास करून बोललं पाहिजे. जाती-धर्मात कलह निर्माण करणारी वक्तव्ये टाळली पाहिजेत."


मराठ्यांच्या इतिहासाची मोडतोड थांबवावी : पुढे बोलताना सावंत म्हणाले, "ताराराणींचा इतिहास डॉ. जयसिंगराव पवारांसारख्या अभ्यासकांनी उजेडात आणला आहे. जगभरातील इतिहासकार म्हणतात, 'नो पॅरलल टू महाराणी ताराराणी'. ताराराणी यांना 'मोगलमर्दिनी' ही पदवी प्रदान करण्यात आली आहे. कारण राजाराम महाराजांच्या निधनानंतर सात वर्षे त्यांनी स्वराज्याचे रक्षण करून औरंगजेबाला महाराष्ट्राच्या मातीत गाडले. त्यांच्या जन्माच्या 350व्या वर्षी गौरवगीते गायली जात असताना चुकीची माहिती देणं दुर्दैवी आहे. मराठ्यांच्या इतिहासाची मोडतोड थांबवावी," असं त्यांनी आवाहन केलं आहे.

'शिवचरित्र' आणि इतर ग्रंथात पुरावे : महाराणी ताराराणी यांनी मराठा साम्राज्याचं नेतृत्व करून औरंगजेबच्या फौजांना धूळ चारली आहे. हंबीराव मोहिते-पवार कुळातील असलेल्या ताराराणींच्या मराठा असण्याचे दस्तऐवजीय पुरावे 'शिवचरित्र' आणि इतर ग्रंथातही आहेत. इतिहास अभ्यासक सावंत यांनी "महाराष्ट्र या अशा षड्यंत्रांना सहन करणार नाही," असं ठणकावून सांगितलं. हा वाद सोशल मीडियावर पसरत आहे. राजकीय वर्तुळातूनदेखील यावर प्रतिक्रिया येत आहेत. दरम्यान इतिहासाचे रक्षण करण्यासाठी सत्य माहिती प्रसारित करण्याचं आवाहन इतिहास अभ्यास सावंत यांनी केलं आहे.

