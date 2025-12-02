धामणगाव रेल्वेत 'पिंक पोलिंग बूथ'; हिरकणी कक्ष आणि सेल्फी पॉईंटची देखील व्यवस्था
राज्यातील नगर परिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीच्या मतदानाला सुरुवात झाली आहे. अमरावती जिल्ह्यात गुलाबी वातावरणात मतदार मतदानाचा हक्क बजावत आहेत.
Published : December 2, 2025 at 3:54 PM IST
अमरावती : अमरावती जिल्ह्यात एकूण नऊ नगर परिषद आणि दोन नगर पंचायतसाठी मंगळवारी सकाळी 7.30 वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात झाली. या सर्व ठिकाणी एकूण 366 मतदान केंद्रांवर एकूण 3 लाख 59 हजार 56 मतदार आपल्या मतदानाचा हक्क बजावत आहेत. तर धामणगाव रेल्वे नगरपरिषद निवडणुकीसाठी प्रभाग क्रमांक पाच याठिकाणी अगदी गुलाबी वातावरणात मतदार मतदानाचा हक्क बजावत आहेत. आदर्श मतदान केंद्र असणाऱ्या हा मतदान केंद्राला 'पिंक पोलिंग बूथ' असं नाव देण्यात आलं आहे.
काय आहेत वैशिष्ट्य ? : पिंक मतदान केंद्रावर एकूण 803 मतदार आहेत. यापैकी महिला मतदारांची संख्या 400 इतकी आहे. महिलांची सर्वाधिक संख्या असणाऱ्या मतदान केंद्रावर मतदान केंद्र अधिकारी किशोर बागवान वगळता केंद्राध्यक्ष आणि इतर सर्व कर्मचारी या महिला आहेत. किशोर बागवान यांच्या कल्पनेतून केंद्राबाहेर फुग्यांचं भलं मोठं प्रवेशद्वार उभारण्यात आलं आहे. याठिकाणी मतदान केल्यावर फोटो काढण्यासाठी सेल्फी पॉईंटची व्यवस्था आणि स्तनदा मतांसाठी हिरकणी कक्षाची देखील व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच लहान मुलांना खेळण्यासाठी देखील व्यवस्था करण्यात आली आहे.
मतदानाचा टक्का वाढवा : "आपली ज्या ठिकाणी मतदान केंद्रप्रमुख म्हणून नियुक्ती झाली ते केंद्र आदर्श मतदान केंद्र असावं, यासाठी स्वखर्चातून मतदान केंद्र परिसर सजवला आहे. गुलाबी रंगातलं वातावरण या केंद्रावर आहे. खरं तर मतदार मोठ्या संख्येनं मतदानासाठी यावेत आणि मतदानाचा टक्का वाढवा असा या संकल्पनेमागचा उद्देश आहे." याठिकाणी सर्व कर्मचारी हे फेटे बांधून आपलं कर्तव्य बजावत आल्याची माहिती मतदान केंद्र प्रमुख किशोर बागवान यांनी दिली.
लग्न मंडपासारखं वातावरण : मतदान केंद्रात मतदानासाठी नव्हे तर जणू आपण एखाद्या लग्नासाठी लग्न मंडपातच आलोय असा भास होत असल्याची प्रतिक्रिया, अनेक मतदारांनी नोंदवली. याठिकाणी मतदानाचं महत्व सांगणारे माहिती फलकही लक्ष वेधत आहेत.
अध्यक्षपदासाठी 64, सदस्यांसाठी 1048 उमेदवार : अचलपूर, चिखलदरा, धारणी, दर्यापूर, चंदूर रेल्वे, धामणगाव रेल्वे, मोर्शी, वरूड, नांदगाव खंडेश्वर, शेंदुर्जना घाट, चिखलदरा या ठिकाणी अध्यक्षपदासाठी एकूण 64 आणि सदस्य पदासाठी एकूण 1 हजार 48 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत.
चंदूर रेल्वेत सकाळपासून उत्साह : कडाक्याची थंडी असल्यानं सकाळी 7.30 ऐवजी 9 वाजल्यापासून चंदूर रेल्वे येथे दहा प्रभागात दहा केंद्रांवर मतदारांची गर्दी उसळली. सर्वच ठिकाणी शांततेनं मतदान प्रक्रिया सुरू असून, वृद्ध आणि अपंगांसाठी सर्व मतदान केंद्रांवर आवश्यक व्यवस्था करण्यात आली.
एका केंद्रावर मशीन पडली बंद : चंदूर रेल्वे येथील प्रभाग सहा याठिकाणी नेताजी सुभाषचंद्र बोस नगरपरिषद प्राथमिक शाळा या मतदान केंद्रावर ईव्हीएम मशीन बंद पडल्यामुळं 10 ते 15 मिनिटं मतदान प्रक्रिया रखडली. मतदान केंद्रावरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी तत्परता दाखवत मशीन सुरळीत केल्यावर मतदान प्रक्रिया पुन्हा सुरळीत झाल्याची माहिती उमेदवार हसन शाह यांनी दिली.
