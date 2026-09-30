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आयटी कर्मचाऱ्यांकरिता आनंदाची बातमी! हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो धावण्यास सज्ज; पुढील 12 दिवसांत सेवा सुरू होण्याची शक्यता

पुण्यातील आयटी हबला जोडणाऱ्या माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो संदर्भात ही अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. पुढील 10 ते 12 दिवसांत ही सेवा होणार आहे.

Hinjewadi to Shivajinagar Metro
हिंजवडी शिवाजीनगर मेट्रो (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2026 at 1:48 PM IST

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Updated : September 30, 2026 at 2:14 PM IST

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पिंपरी चिंचवड : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडकरांसह विशेषतः हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची असलेली माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो सेवा आता सुरू होण्याच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. या मेट्रो मार्गिकेचे बहुतांश काम पूर्ण झालं आहे. केंद्रीय मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्त अर्थात सीएमआरएसने सुचवलेल्या काही तांत्रिक बाबींची पूर्तता सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या 10 ते 12 दिवसांत या बाबी पूर्ण करण्याचे नियोजन असून, त्यानंतर मेट्रो सेवा प्रवाशांसाठी सुरू करण्याची प्रशासनाची तयारी आहे.



17 स्थानकांना सीएमआरएसची मंजुरी : माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मार्गिकेची लांबी सुमारे 23 किलोमीटर असून, या मार्गावर एकूण 23 स्थानके आहेत. त्यापैकी 17 स्थानकांना सीएमआरएसची मंजुरी मिळाली आहे. उर्वरित तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण मार्गिका प्रवासी सेवेसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीनं प्रशासनाकडून तयारी सुरू आहे.

माहिती देताना डॉ. अभिजित चौधरी (ETV Bharat Reporter)



मेट्रोच्या उद्घाटनाची तारीख कधी? : मेट्रो सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुरक्षा आणि तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यावर सध्या भर देण्यात येत आहे. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सेवा तातडीनं सुरू करण्याची तयारी असल्याची माहिती पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिली आहे. मात्र, मेट्रोच्या उद्घाटनाची तारीख आणि त्याबाबतचा अंतिम निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घेतला जाणार आहे.



426 कोटी रुपयांचा विशेष प्रकल्प हाती घेण्यात आला : हिंजवडी परिसरातील वाहतूक कोंडी आणि आयटी कर्मचाऱ्यांचा प्रवास हा गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय आहे. सकाळी आणि सायंकाळच्या गर्दीच्या वेळेत हिंजवडी परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. मेट्रो सेवा सुरू झाल्यानंतर या भागातील प्रवाशांना सार्वजनिक वाहतुकीचा वेगवान पर्याय उपलब्ध होणार आहे. दरम्यान, केवळ मेट्रो स्थानकापर्यंत प्रवाशांना पोहोचवणे पुरेसे नाही. स्थानकावर उतरलेल्या प्रवाशांना त्यांच्या अंतिम ठिकाणी सहज पोहोचता यावे, यासाठी लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटीवरही विशेष लक्ष दिले जात आहे. यासाठी सुमारे 426 कोटी रुपयांचा विशेष प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.



प्रवाशांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध : या प्रकल्पाचा 50 टक्के खर्च पीएमआरडीएकडून, तर उर्वरित 50 टक्के खर्च एमआयडीसीकडून केला जाणार आहे. या माध्यमातून मेट्रो स्थानकांवर उतरलेल्या प्रवाशांना आयटी कंपन्या, कार्यालये तसेच परिसरातील इच्छित ठिकाणी पोहोचण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचं नियोजन आहे. त्यामुळं हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो सेवा सुरू झाल्यानंतर आयटी कर्मचाऱ्यांसह नियमित प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढल्यास हिंजवडी परिसरातील रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या कमी होण्यास आणि पुणे-पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण कमी करण्यास मदत होऊ शकते.


10 ते 12 दिवसांत सेवा सुरू होणार : मेट्रोच्या तांत्रिक प्रक्रियेला अंतिम स्वरूप देण्याचं काम वेगाने सुरू असून, पुढील 10 ते 12 दिवसांत महत्त्वाच्या बाबी पूर्ण झाल्यानंतर सेवा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळं हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो प्रत्यक्ष प्रवाशांच्या सेवेत कधी दाखल होते, याकडं आता पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडकरांचं लक्ष लागलं आहे.

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Last Updated : September 30, 2026 at 2:14 PM IST

TAGGED:

मेट्रो
हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो
HINJEWADI TO SHIVAJINAGAR METRO
METRO
HINJEWADI TO SHIVAJINAGAR METRO

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