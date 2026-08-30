हिंजवडी-माण-मारुंजीत उद्रेक! आयटी अभियंत्यांपाठोपाठ आता ग्रामस्थही रस्त्यावर; 6 सप्टेंबरला मूक मोर्चा
पुण्यातील हिंजवडी-माण-मारुंजी आयटी कॉरिडॉरमधील रस्तांची दुरवस्था आणि वाहतूक कोंडीच्या निषेधार्थ 6 सप्टेंबर रोजी आयटी अभियंते आणि स्थानिक ग्रामस्थांनी मूक मोर्चाचे आयोजन केले आहे.
Published : August 30, 2026 at 2:45 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : जगाच्या नकाशावर आयटी हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिंजवडी-माण-मारुंजी परिसरातील रस्ते, वाहतूक कोंडी आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नावर आता आयटी अभियंत्यांपाठोपाठ स्थानिक ग्रामस्थही आक्रमक झाले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांतील वाहतूक कोंडी, रस्त्यांवरील जीवघेणे खड्डे आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे नागरिकांसह आयटी कर्मचाऱ्यांना मोठ्या त्रासाला सामोरं जावं लागत आहे. या प्रश्नांकडे प्रशासन आणि सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी 6 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या आंदोलनाला हिंजवडी, माण आणि मारुंजी गावातील ग्रामस्थांनी एकमुखाने पाठिंबा दिला आहे.
हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये दररोज हजारो कर्मचारी ये-जा करतात. मात्र, या परिसरातील रस्त्यांची दुरवस्था आणि वाढती वाहनसंख्या यामुळे सकाळ-संध्याकाळ प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. अनेक वेळा काही किलोमीटरचा प्रवास करण्यासाठी वाहनचालकांना तासन्तासअडकून पडावं लागतं. त्यातच रस्त्यांवर पडलेले मोठमोठे खड्डे आणि पावसामुळे निर्माण झालेली खराब परिस्थिती यामुळे अपघातांचाही धोका वाढला आहे.
या पार्श्वभूमीवर आयटी अभियंत्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला आता ग्रामस्थांची साथ मिळाली आहे. हिंजवडी, माण आणि मारुंजी येथील ग्रामस्थ, आयटी अभियंते आणि स्थानिक नागरिकांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत 6 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या आंदोलनाची दिशा आणि पुढील रणनीती ठरवण्यात आली.
विशेष म्हणजे, या आंदोलनात राजकीय पक्षभेद बाजूला ठेवून सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी सहभागी होणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्थानिक आमदार शंकर मांडेकर हे देखील या बैठकीला उपस्थित होते. त्यांनी आयटी अभियंते आणि ग्रामस्थांच्या समस्या सरकारच्या पातळीवर मांडून त्यावर ठोस तोडगा काढण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचं आश्वासन दिलं.
हिंजवडी आयटी पार्क हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठं योगदान देणारा परिसर आहे. हजारो कोटींची उलाढाल आणि लाखो लोकांच्या रोजगाराशी हा परिसर जोडलेला असताना, त्या तुलनेत पायाभूत सुविधा मात्र अपुऱ्या असल्याची भावना स्थानिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. आयटी पार्कच्या विकासासोबतच स्थानिक गावांचाही सर्वांगीण विकास होणं गरजेचं असल्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
चाकण एमआयडीसीमधील विविध समस्यांप्रमाणेच हिंजवडी आयटी पार्कमधील रस्ते, वाहतूक, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासनाशी संबंधित प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण पाठपुरावा करू, असं आमदार शंकर मांडेकर यांनी सांगितलं. त्यामुळे 6 सप्टेंबरच्या आंदोलनाकडे आता प्रशासनाचं लक्ष लागलं आहे.
आयटी अभियंते आणि ग्रामस्थ एकत्र आल्यामुळे या आंदोलनाला मोठं बळ मिळालं असून, केवळ आश्वासनांवर न थांबता समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरत आहे. त्यामुळे 6 सप्टेंबरचं आंदोलन प्रशासन आणि सरकारसाठी निर्णायक ठरणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
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