हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये खळबळ; 'थिंक टेक्नॉलॉजी' कंपनी अचानक बंद, ७०० कर्मचारी रस्त्यावर!
हिंजवडी येथील 'थिंक टेक्नॉलॉजी' कंपनीनं अचानक कार्यालय बंद करून गाशा गुंडाळला. यामुळं 700 कर्मचाऱ्यांवर अचानक उपासमारीची वेळ आली असून त्यांचं भविष्य टांगणीला लागलं आहे.
Published : May 31, 2026 at 7:00 PM IST
पिंपरी चिंचवड : पिंपरी-चिंचवडच्या हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये घडलेल्या एका धक्कादायक प्रकारामुळं आयटी क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. देशातील अग्रगण्य आयटी केंद्रांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या राजीव गांधी आयटी पार्कमधील फेज टू परिसरात कार्यरत असलेल्या थिंक टेक्नॉलॉजी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीनं अचानक कार्यालय बंद करून गाशा गुंडाळल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या घटनेमुळं कंपनीत कार्यरत असलेल्या सुमारे 700 कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. यामुळं अनेकांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
'सिक्युरिटी डिपॉझिट'च्या नावाखाली घेतले पैसे : 2025 मध्ये ही कंपनी मोठ्या उत्साहात सुरू करण्यात आली होती. सुरुवातीच्या काळात कंपनीनं मोठ्या प्रमाणात भरती मोहिम राबवत शेकडो तरुण अभियंत्यांना नोकरीची संधी दिली. विशेषतः नवोदित आणि प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांना लक्ष्य करून त्यांना रोजगाराचे आमिष दाखवण्यात आलं. मात्र, या नोकरीसोबतच कर्मचाऱ्यांकडून 'सिक्युरिटी डिपॉझिट'च्या नावाखाली प्रत्येकी सुमारे 15 हजार रुपये वसूल करण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे.
...म्हणून वाढला कर्मचाऱ्यांचा संताप : सुरुवातीला काही महिन्यांपर्यंत कंपनीनं कर्मचाऱ्यांना दरमहा मानधनाच्या स्वरूपात वेतन दिलं. त्यामुळं कर्मचाऱ्यांचा कंपनीवरील विश्वास वाढला. परंतु, जानेवारी 2026 पासून परिस्थिती बदलू लागली. वेतन देण्यास विलंब होऊ लागला आणि काही काळानंतर कर्मचाऱ्यांचे पगार पूर्णपणे थकवण्यात आले. विशेष म्हणजे, वेतनाच्या नावावर देण्यात आलेले धनादेश (चेक) देखील बाऊन्स झाल्याचे कर्मचारी सांगत आहेत. फेब्रुवारी 2026 पासून कंपनीच्या कामकाजात अनियमितता स्पष्ट दिसू लागली. कर्मचाऱ्यांनी व्यवस्थापनाकडं वारंवार पाठपुरावा केला असता, कंपनीकडून 'अंतर्गत लेखापरीक्षण सुरू आहे' असं कारण देत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. लवकरच सर्व थकीत वेतन दिले जाईल, असं आश्वासनही देण्यात आलं. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्यामुळं कर्मचाऱ्यांचा संताप वाढत गेला.
पोलिसांत तक्रार दाखल : काही दिवसांपूर्वी कंपनीनं कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक कार्यालय बंद केलं. या घटनेनंतर अनेक कर्मचारी कार्यालयाबाहेर जमा झाले. मात्र, त्यांना कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नाही. कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारीही संपर्काबाहेर असल्याचे सांगितलं जात आहे. त्यामुळं या संपूर्ण प्रकरणात फसवणुकीचा संशय अधिक बळावला आहे. या पार्श्वभूमीवर पीडित कर्मचाऱ्यांनी हिंजवडी पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली आहे. संबंधित कंपनीच्या संचालकांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. 'फाइट फॉर आयटी एम्प्लॉईज फोरम'चे अध्यक्ष पवनजीत माने यांनीही या प्रकरणात हस्तक्षेप करत कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लढा उभारण्याचा इशारा दिला आहे.
गमावलेल्या शेकडो कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अनिश्चिततेत : हिंजवडी आयटी पार्क हे देशातील सॉफ्टवेअर निर्यातीचं एक प्रमुख केंद्र मानलं जातं. पुण्याचे नाव जागतिक स्तरावर पोहोचवण्यात या आयटी पार्कचा मोठा वाटा आहे. मात्र, अशा प्रकारच्या घटनांमुळं आयटी क्षेत्रातील सुरक्षिततेबाबत प्रश्न निर्माण होत आहेत. नवोदित अभियंत्यांच्या स्वप्नांशी खेळणाऱ्या अशा कंपन्यांवर कठोर कारवाई होणं गरजेचं असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, पुढील काही दिवसांत पोलिसांकडून मोठी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, नोकरी गमावलेल्या शेकडो कर्मचाऱ्यांचं भवितव्य मात्र अद्याप अनिश्चिततेत आहे.
हेही वाचा :
- चंद्रपुरात चार महिलांचा खात्मा करणारी ती वाघीण परतवाड्यात; मेळघाटात सोडणार अशी चर्चा, नागरिकांना हादरा
- पिंपरी-चिंचवड विषारी दारूकांड; रामदास आठवलेंकडून पीडितांचं सांत्वन; हातभट्टीच्या प्रश्नावर मांडलं स्पष्ट वास्तव!
- चौराकुंड गावात वन कर्मचाऱ्यांवर ग्रामस्थांचा हल्ला, दोघं जखमी ; जंगलात प्राण्यांची शिकार प्रकरण