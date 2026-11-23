वादातून आयटी इंजिनिअर प्रेयसीची हत्या, रात्रभर मृतदेहाशेजारी बसून प्रियकराचा सकाळी पोलिसांना फोन!
आयटी हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिंजवडी परिसरात प्रियकरानं प्रेयसीच्या हत्या केली आहे. या प्रकरणी हिंजवडी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.
Published : November 23, 2026 at 5:55 PM IST|
Updated : November 23, 2026 at 6:32 PM IST
पिंपरी चिंचवड (पुणे) - आयटी हब असलेल्या हिंजवडी परिसरात आयटी अभियंत्याला मृत तरुणीच्या मृत्यूनंतर अटक करण्यात आली आहे. कोमल राजेंद्र डहाके असे मृत आयटी अभियंता तरुणीचं नाव आहे. तर शुभम ज्ञानेश्वर काळबांडे असे अटकेतील अभियंत्याचं नाव आहे.
हिंजवडी परिसरात प्रियकरानं प्रेयसीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. हत्येनंतर आरोपी रात्रभर मृतदेहाशेजारी बसून राहिल्याची माहिती समोर आली आहे. सकाळी स्वतः आरोपीनं पोलिसांना फोन करून घटनेची माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून आरोपी शुभम काळबांडे याला ताब्यात घेऊन त्यानंतर अटक केली.
मृत कोमल डहाळे सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून कार्यरत होती. आरोपी शुभम ज्ञानेश्वर काळबांडे हादेखील सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आहे. कोमल आणि शुभम गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून एकत्र राहत होते. दोघांच्या लग्नालाही कुटुंबीयांची संमती असल्याची माहिती समोर आली आहे.
संशयातून वाद, त्यानंतर हत्या केल्याचा संशय- शुभमचे अन्य तरुणीसोबत प्रेमसंबंध असल्याच्या संशयावरून दोघांमध्ये वारंवार वाद होत होते. संशयातून रविवारी रात्री दोघांमध्ये पुन्हा वाद झाला. वाद विकोपाला गेल्यानंतर शुभमनं कोमलच्या डोक्यावर आणि गळ्यावर लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप आहे. या मारहाणीत कोमल गंभीर जखमी झाली. त्यातच तिचा मृत्यू झाला. प्रेमसंबंध आणि लग्नाच्या अपेक्षांमधून सुरू झालेल्या वादाचा शेवट रक्तरंजित घटनेत झाल्यानं परिसरात खळबळ उडाली आहे. हत्येनंतर आरोपी शुभम रात्रभर कोमलच्या मृतदेहाशेजारी बसून राहिला. त्यानंतर सकाळी त्यानं स्वतः 112 क्रमांकावर फोन करून पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. कोमलला तातडीनं रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर तिला मृत घोषित केलं.
मृत ही वर्ध्याची असून ती विप्रो सॉफ्टवेअर कंपनीत काम करत होती. तिचे बुलढाण्यातील मूळ रहिवासी असलेल्या आरोपीसोबत सुमारे साडेतीन वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. मागील दोन ते तीन महिन्यांपासून त्यांच्यात वाद व्हायचे. रात्री त्यांच्यात वाद झाला. शुभमनं हातानं, ठोशा बुक्क्यानं मारहाण केली. त्यात तिचा मृत्यू झाला. आरोपी इन्फोसिसमध्ये काम करत होता. रात्री साडेबारा वाजता भांडणं झाली. आरोपीनं रात्री सुमारे तीन वाजता मारहाण केली. सकाळी साडेसहा वाजता पोलीस स्टेशनला कॉल करुन आरोपीनं रुग्णवाहिकेची मदत मागितली होती. चौकशी केली असता महिलेचा मृत्यू मारहाणीत झाल्याचं समोर आलं आहे- प्रदीप जाधव, पोलीस उपआयुक्त
मृत्यूचं नेमकं काय आहे कारण?- दरम्यान, कोमलच्या मृत्यूचं नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. तिच्या मृत्यूमागे मारहाण कारणीभूत आहे की अन्य काही वैद्यकीय कारण आहे, याबाबत तपास सुरू आहे. शवविच्छेदन अहवाल आणि अन्य तपासातून मृत्यूचं नेमकं कारण स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. पोलिसांकडून घटनाक्रम, दोघांमधील वादाचं कारण तसेच घटनेच्या वेळी नेमके काय घडलं, याबाबत तपास केला जात आहे.
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बालाजी पांढरे करणार तपास- आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या दोन तरुणांमधील प्रेमसंबंधातून घडलेल्या या घटनेनं हिंजवडी परिसरात चिंतेचं वातावरण निर्माण झाले आहे. एका तरुणीचा मृत्यू आणि तिच्या प्रियकराला झालेली अटक यामुळे या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. या घटनेचा पुढील तपास हिंजवडी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक बालाजी पांढरे करीत आहेत. मृत्यूचे नेमके कारण आणि घटनेमागील संपूर्ण परिस्थिती तपासातून स्पष्ट होणार आहे.