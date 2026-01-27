युनेस्को यादीतील पन्हाळगडाचे संरक्षण धोक्यात? सादोबा तलावाजवळील अनधिकृत बांधकामाविरोधात हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

ETV Bharat / state

युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत या किल्ल्याचा नुकताच समावेश झाला आहे.

Hindutvavadi organizations against unauthorized construction at Panhala fort
सादोबा तलावाजवळील अनधिकृत बांधकामाविरोधात हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 27, 2026 at 5:14 PM IST

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऐतिहासिक पन्हाळगडावर पराशर तीर्थ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सादोबा तलावाजवळ अनधिकृत धार्मिक स्थळाचे बांधकाम सुरू असल्याचा आरोप हिंदुत्ववादी संघटनांनी केला आहे. युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत या किल्ल्याचा नुकताच समावेश झाला आहे. कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामांची परवानगी नसताना असे अनधिकृत बांधकाम पन्हाळगडावर ऐतिहासिक तलावावर झालेच कसे? असा सवाल करत मंगळवारी (27 जानेवारी) जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी, "योग्य ती कारवाई करु," असं आश्वासन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी संघटनांना दिलं आहे.

सादोबा तलावावर तीन मजली बांधकाम : पन्हाळगडावरील सादोबा तलाव हा पराशर ऋषींच्या तपोभूमीचा भाग म्हणून ऐतिहासिक महत्त्वाचा आहे. या ठिकाणी अनधिकृतपणे तीन मजली धार्मिक स्थळाचे बांधकाम सुरू असल्याचं हिंदू एकता आंदोलन आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी निदर्शनास आणलं. गेल्या दोन वर्षांपासून प्रशासनाकडे निवेदनं दिली जात आहेत, तरीही दिवास्वप्नासारखे हे बांधकाम कोणाच्याही नजरेस लागले नाही, असा प्रश्न संघटनांनी उपस्थित केला आहे. पुरातत्त्व विभागाकडून किल्ल्यांच्या किरकोळ डागडूजीसाठीही शासकीय परवानग्या घ्याव्या लागतात. मात्र या मोठ्या बांधकामाकडे दुर्लक्ष का?, हा सवाल कोल्हापूरकरांमध्ये हिंदुत्ववादी संघटनांकडून केला जात आहे.



हिंदुत्ववादी संघटनांची आक्रमक भूमिका : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देताना हिंदू एकता आंदोलनाचे जिल्हाध्यक्ष दीपक देसाई, विश्व हिंदू परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष कुंदन पाटील यांच्यासह विलास मोहिते, आशिष लोखंडे, गजानन तोडकर, संदीप सासने, हिंदूराव शेळके, प्रतिक डिस्प्ले, निलेश शिंदे, श्रीकांत कदम, सचिन भोसले, प्रदिप मोहिते, नागेश हुगार, बाबू साखळकर, अंजली जाधव, पुजा शिंदे, जयवंत खतकर, कैलास दिक्षीत आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी पन्हाळगडाचे संरक्षण करण्याची ठाम मागणी करण्यात आली गेली. यापूर्वी 2023 मध्येही गडावर दर्गा बांधण्याच्या प्रयत्नांविरोधात आंदोलन झालं होतं, ज्यामुळं हा विषय सतत चर्चेत आहे. त्यामुळं याबाबत सर्व कागदपत्रे आणि निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आलं आहे.



योग्य कारवाईचे आश्वासन : जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी यावेळी उपस्थितांना लवकरात लवकर योग्य कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलं. "किल्ले पन्हाळगड हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचा साक्षीदार आहे. 2025 मध्ये युनेस्को यादीत समाविष्ट झाल्यानंतर त्याचे संरक्षण अधिक कठोरपणे करणे आवश्यक आहे. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआय) आणि स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून तात्काळ पाहणी करून अतिक्रमणे हटवण्याविषयी निर्देश देण्यात येतील," असे येडगे म्हणाले. मात्र ही कारवाई न झाल्यास कोल्हापूरातील वारसा जपण्याच्या दृष्टीने हिंदुत्ववादी संघटनांनी तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.


