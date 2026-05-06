हिंदी परीक्षा वाद चिघळला; स्थगिती नव्हे कायमचा रद्द करा, विरोधक आक्रमक
मराठी भाषिक राज्यात हिंदीची परीक्षा सेवाशर्तीचा भाग म्हणून घेण्याची गरज काय, तसेच इतर बिगर हिंदी राज्यांमध्ये अशी सक्ती आहे का, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेत.
Published : May 6, 2026 at 5:07 PM IST
मुंबई : राज्यातील राजपत्रित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी प्रस्तावित हिंदी भाषा निम्न आणि उच्च श्रेणी परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीवरून महाराष्ट्रात कालपासून सुरू झालेला वाद आज अधिक तीव्र झालाय. वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी आज परीक्षेला स्थगिती देण्याची घोषणा केली; मात्र विरोधकांनी हा निर्णय अपुरा असल्याचे सांगत "स्थगिती नव्हे, परीक्षा कायमस्वरूपी रद्दच करा” अशी भूमिका घेतली आहे. भाषा संचालनालयाने 28 जून 2026 रोजी राज्यातील चार विभागीय कार्यालयांत हिंदी भाषा परीक्षा घेण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर विविध राजकीय पक्ष, कर्मचारी संघटना आणि मराठीवादी गट आक्रमक झालेत. मराठी भाषिक राज्यात हिंदीची परीक्षा सेवाशर्तीचा भाग म्हणून घेण्याची गरज काय, तसेच इतर बिगर हिंदी राज्यांमध्ये अशी सक्ती आहे का, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेत.
मराठीच्या राज्यात हिंदीची सक्ती मान्य नाही : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयावर टीका करत “मराठीच्या राज्यात हिंदीची सक्ती मान्य नाही,” असे स्पष्ट केले. त्यांच्या पक्षाकडून महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा प्रवीणतेची परीक्षा आयोजित करण्याचा निर्णय अनाकलनीय आहे. महाराष्ट्राची ओळख ही मराठी भाषा आणि संस्कृतीमुळे आहे. राज्यातील कर्मचाऱ्यांवर हिंदीची सक्ती करण्याचा प्रयत्न नेमका कोणाच्या हितासाठी केला जातोय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन दुसऱ्या बाजूला हिंदी सक्तीचा निर्णय लादणे, हा दुटप्पीपणा महाराष्ट्र स्वीकारणार नाही, अशी भूमिका घेण्यात आली. त्याचबरोबर संजय राऊत यांनीही सरकारवर टीका करत म्हटलंय की, मराठी माणसाला स्वतःच्या राज्यात हिंदी परीक्षा देणे दुर्दैवी आहे, असे सांगत ही परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
मराठी अभ्यास केंद्रासह विविध मराठी भाषा संवर्धन संस्थांनाही तीव्र आक्षेप : मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या पक्षाने या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवत ही परीक्षा “लादण्याचा प्रयत्न” असल्याचा आरोप केलाय. मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, मराठीतून काम चालते असताना हिंदी परीक्षा का?, असा सवाल त्यांनी केला. तसेच ही सक्ती मराठी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारी आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. या निर्णयाविरोधात आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे. दरम्यान, मराठी अभ्यास केंद्रासह विविध मराठी भाषा संवर्धन संस्थांनीही तीव्र आक्षेप घेत “ही परीक्षा अनावश्यक आणि मराठीचा अवमान करणारी” असल्याची भूमिका मांडली. कर्मचारी संघटनांनीही सेवाशर्तीमध्ये हिंदी परीक्षा लादणे अन्यायकारक असल्याचे सांगत ती रद्द करण्याची मागणी केली.
आज हिंदी भाषा परीक्षेला स्थगिती देण्याची घोषणा : वाढत्या राजकीय आणि सामाजिक दबावामुळे अखेर मंत्री उदय सामंत यांनी आज हिंदी भाषा परीक्षेला स्थगिती देण्याची घोषणा केली. दरम्यान, या मुद्द्यावरून राज्यात भाषिक अस्मिता आणि प्रशासनातील भाषेच्या वापरावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधकांचा पवित्रा कायम असून “स्थगिती नव्हे, निर्णय कायमचा रद्द करा” हीच मुख्य मागणी पुढे येत आहे. आता सरकार पुढे काय निर्णय घेते, याकडे राज्याचं लक्ष लागलंय.
हेही वाचाः
रायगडच्या तारा बंदर परिसरात ग्रामस्थ आणि वन विभागात वाद, मच्छीमारांच्या बोटी उभ्या करण्यावरून संघर्ष उसळला