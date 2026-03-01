'दश गुरू यांनी बनवलेली परंपरा फक्त भारतासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण जगासाठी अनुकरणीय'- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह
हिंद-दी-चादर श्री गुरु तेगबहादूर यांचे 350 वे शहीदी समागम शताब्दी वर्ष असल्यानं राज्य शासनानं 28 फेब्रुवारी ते 1 मार्च नवी मुंबईत कार्यक्रम आयोजित केला होता.
Published : March 1, 2026 at 8:57 PM IST
नवी मुंबई : शिखांचे नववे गुरू, गुरू तेग बहादूर यांच्या 350 व्या शहीदी समागम शताब्दी वर्षानिमित्त नवी मुंबईमध्ये 'हिंद-दी-चादर' कार्यक्रमाचं आयोजन 28 फेब्रुवारी आणि 1 मार्च दरम्यान करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपस्थित होत्या. "शिखांचे नववे गुरू गुरू तेग बहादूर यांनी शहादत दिली नसती तर हिंदू धर्म वाचला नसता," असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले.
गुरू तेग बहादूर यांनी शहादत दिली नसती, तर हिंदू धर्म वाचला नसता : "शिखांचे नववे गुरू गुरु तेग बहादूर यांनी शहादत दिली नसती, तर हिंदू धर्म वाचला नसता. औरंगजेबनं काश्मीरमधील हिंदू पंडितावर अत्याचार केला. काश्मीरमध्ये जाऊन धर्म परिवर्तन केलं. मोठ्या प्रमाणात पंडितांची हत्या झाली. तेव्हा नानक पंथी कृपाराम आणि ब्राह्मण पंथी ब्रम्ह यांच्या नेतृत्वाखाली सगळे पंडित एकत्र झाले. यानंतर ते गुरु साहेबांजवळ आले. यानंतर त्यांनी गुरू साहेबांना आम्हाला वाचवा, असं सांगितलं. तेव्हापासून काश्मिरी पंडित भारतात कुठंही राहिले तरी ते गुरु साहेबांशी जोडले गेलेले आहेत. गुरू तेग बहादूर यांचे संपूर्ण भारतीय हिंदू समाजावर उपकार आहेत, ते कुणीही विसरू शकत नाही," असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले.
दश गुरू यांनी बनवलेली परंपरा फक्त भारतासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण देशासाठी अनुकरणीय : "औरंगजेबच्या शासनात देशानं एक बलिदान पाहिलं. त्यामुळं देशातील सर्व सनातनी अनुयायांची हिंमत वाढली. यामुळं औरंगजेबच्या अत्याचार करण्याच्या हिम्मतीला देखील त्यांनी तोडलं. महाराष्ट्र आणि पंजाब यांच्यात एक गहिर नात आहे. संत नामदेव यांनी त्यांच्या अंतिम समयी पंजाबमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला. जीवनात एकदा जफरनामा वाचला पाहिले. गुरू नानक ते गुरू गोविंद या दश गुरू यांनी एक जी परंपरा बनवली ती फक्त भारतासाठीच नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी अनुकरणीय आहे," असं मत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केलं.
