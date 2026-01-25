ETV Bharat / state

'गुरु तेग बहादुर साहिबजीं'च्या शहीदी स्मरणार्थ नांदेडमध्ये भक्तिभावाचा महासागर; सोहळ्याला पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांची हजेरी

नांदेड इथं 'हिंद-दी-चादर' हा सोहळा होत आहे. या सोहळ्यासाठी महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतून आलेल्या भाविकांमुळे नांदेड शहर भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघालं आहे.

Hind Di Chadar Event Nanded
हिंद-दी-चादर सोहळा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 25, 2026 at 8:02 AM IST

2 Min Read
नांदेड : श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी यांच्या 350 व्या शहीदी समागमनानिमित्त 'हिंद-दी-चादर' या सांस्कृतिक व धार्मिक सोहळ्याचं आयोजन नांदेड शहरतील मोदी मैदानावर करण्यात आलं आहे. या सोहळ्याच्या पहिल्याच दिवशी लाखो भाविकांनी उपस्थिती लावली. यावेळी भाविकांनी गुरुचरणी माथा टेकवत श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी यांच्या महान बलिदानाचं स्मरण केलं. राज्य शासनाच्या अल्पसंख्यांक विकास विभाग व राज्यस्तरीय समागम समितीच्या वतीने हा दोन दिवसीय कार्यक्रम होत आहे. महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतून आलेल्या भाविकांमुळे नांदेड शहर भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघालं आहे. या कार्यक्रमास पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन तसेच, माजी मुख्यमंत्री व खासदार अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित राहून दर्शन घेतलं.

Hind Di Chadar Event Nanded
'हिंद-दी-चादर' सोहळा (ETV Bharat)

गेल्या महिनाभरापासून सुरू होती तयारी : गुरु गोविंद सिंह यांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेल्या नांदेड नगरीत गेल्या जवळपास एक महिन्यापासून या कार्यक्रमाची तयारी प्रशासन व राज्यस्तरीय समागम समितीच्या माध्यमातून सुरू होती. यासाठी मोदी मैदानाच्या 52 एकर परिसरात गुरुद्वाराची प्रतिकृती असलेला भव्य मंडप उभारण्यात आला आहे. लंगर सेवेसाठी 8 स्वतंत्र मंडप, आरोग्य शिबिर तसेच, चित्र प्रदर्शनासाठी स्वतंत्र दालनं उभारण्यात आली आहेत. यासोबतच प्रशस्त पार्किंग व्यवस्था, स्वच्छतेच्या उपाययोजना, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा तसेच भाविकांसाठी आवश्यक सर्व मूलभूत सोयी मोदी मैदान परिसरात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

Hind Di Chadar Event Nanded
नांदेडमध्ये भक्तिभावाचा महासागर (ETV Bharat)

भाविकांचा जनसागर : येथील श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी दरबार या मुख्य मंडपात गुरु ग्रंथ साहिबजी विराजमान झाल्यानंतर दर्शनासाठी भाविकांचा जनसागर लोटला. अबालवृद्ध भाविकांनी अत्यंत शिस्तबद्धपणे गुरुचरणी माथा टेकत गुरुनाम स्मरण केलं. या कार्यक्रमाच्या आयोजनात पुढाकार घेतलेल्या भाविकांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग होता. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, तेलंगणा तसेच महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतून आलेले भाविक पारंपारिक वेशभूषेत सहभागी झाले. यापैकी काही महिलांनी कार्यक्रमस्थळी उभारण्यात आलेल्या मंडपात आपल्या बोलीभाषेतील भक्तिगीतं सादर करत अनोख्या पद्धतीनं भक्तिभाव जागविला.

Hind Di Chadar Event Nanded
नांदेडमध्ये भक्तिभावाचा महासागर (ETV Bharat)

प्रशासनाचं चोख नियोजन व भाविकांची स्वयंशिस्त : 52 एकरांच्या विस्तीर्ण परिसरात होत असलेल्या या भव्य कार्यक्रमास पहिल्याच दिवशी लाखोंच्या संख्येनं भाविकांनी उपस्थिती लावली, तरीही संपूर्ण परिसरात स्वच्छता अबाधित राहिली. इतक्या मोठ्या संख्येनं भाविकांची उपस्थिती अपेक्षित असल्यानं जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले व राज्य समागम समितीचे समन्वयक रामेश्वर नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तसेच अशासकीय सदस्यांच्या सहकार्यानं जिल्हा प्रशासन व विविध स्वयंसेवी संस्थांनी स्वच्छतेसाठी चोख नियोजन केलं. यासोबतच कार्यक्रमस्थळी आलेल्या भाविकांनी दाखविलेल्या स्वयंशिस्तीमुळे परिसरातील स्वच्छता कायम राखण्यास मोठी मदत झाली.

