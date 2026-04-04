आखाती युद्धामुळे मुंबईत सुकामेवा महागला, नेमके दर किती?

आंतरराष्ट्रीय मालवाहतुकीतील अडथळ्यांमुळे मुंबईत सुकामेव्याचे दर 25 ते 30 टक्क्यांनी वधारल्याचं चित्र आहे. विशेषतः आखाती भागातून होणारी सुकामेव्याची आवक घटल्यानं बदाम, पिस्ता, खजूर, मनुका महागलेत.

आखाती युद्धामुळे मुंबईत सुकामेवा महागला (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 4, 2026 at 7:23 PM IST

Updated : April 4, 2026 at 11:07 PM IST

2 Min Read
मुंबई : पश्चिम आशियात इराण आणि इस्त्रायल युद्धामुळे जगभरात निर्माण झालेली युद्धजन्य परिस्थिती आणि त्याचा प्रामुख्यानं आंतरराष्ट्रीय मालवाहतुकीवर झालेला परिणाम याचा प्रभाव सर्व प्रकारच्या व्यापार क्षेत्रांवर पडल्याचं पाहायला मिळतंय. मालवाहू जहाजांच्या वाहतुकीतील अडथळ्यांमुळे मुंबईत सुकामेव्याचे दर 25 ते 30 टक्क्यांनी वधारल्याचं सध्याचं चित्र आहे. विशेषतः इराण आणि अफगाणिस्तानातून येणारी सुकामेव्याची आवक घटल्यानं बदाम, पिस्ता, खजूर आणि मनुका महागले असून, घाऊक बाजारात याच्या किमतीत मोठी वाढ झालीय.

मुंबईतील क्रॉफर्ड मार्केटमधील परिस्थिती- होलसेल बाजारासाठी मुंबईतील सर्वात मोठं मार्केट असलेल्या महात्मा फुले मंडई म्हणजेच क्रॉफर्ड मार्केटमधील विशाल ड्रायफ्रुटस् अँड चॉकलेटसचे मालक परवेझ यांनी ईटीव्ही भारतला सुकामेव्याच्या वाढलेल्या किमतीची माहिती देताना स्पष्ट केलंय की, "आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इराणहून येणारा सुकामेवा सध्या प्रचंड महागलाय. तिकडून माल येतोय, तो बंद झालेला नाही. मात्र तो इथपर्यंत पोहोचण्याचं प्रमाण सध्या फार कमी झालंय. त्यामुळे सहाजिकच हर प्रकारचा सुकामेवा किलोमागे सरासरी 400 ते 500 रुपयानं महागलाय. ज्याचा परिणाम सहाजिकच सुकामेव्याच्या बाजारातील मागणीवर होतोय". सध्याच्या वाढलेल्या किमतींमुळे सुकामेव्याची बाजारातील 25 ते 30 टक्के मागणी घटल्याचं परवेझ यांनी मान्य केलंय.

मुंबईतील सुकामेवा दरवाढीची प्रमुख कारणं - इराण-इस्त्रायलमधील संघर्षात अमेरिकेनं उडी घेतल्यानं पश्चिम आशियात सध्या युद्ध सुरू आहे. त्यामुळे आखाती देशातून आयात होणाऱ्या इंधनासह तिथून येणाऱ्या मालावर परिणाम याचा थेट परिणाम दिसू लागलाय. अनेक प्रकारच्या निर्बंधांमुळे मालवाहतूक प्रचंड महागली असून, माल इच्छितस्थळी येण्यास 20 ते 30 टक्के उशीर होतोय. मुंबईतील जेएनपीए (JNPA) बंदरात अनेक कंटेनर अडकून पडल्याने स्थानिक बाजारात तुटवडा निर्माण झालाय. नुकत्याच पार पडलेल्या रमजान आणि सणासुदीच्या काळात सुकामेव्याची मागणी वाढल्यानं सध्या या किमती गगनाला भिडल्यात. सध्या व्यापारी युद्धाच्या आधीच आलेल्या मालावर अवलंबून आहेत, मात्र उपलब्ध साठा संपल्यावर जर परिस्थिती लवकर पूर्ववत झाली नाही तर हे दर आणखीन वाढवण्याशिवाय पर्याय नसल्याचं व्यापारी बोलून दाखवतायत.

आखाती देशांव्यतिरिक्त येणारा सुकामेवाही थंडावला - आखाती देशांव्यतिरिक्तही भारतात जगभरातून सुकामेवा येतोय. यात अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियातून मोठ्या प्रमाणात पिस्ते आणि बदामाची आवक होते. याशिवाय अफगाणिस्तानातून पिस्ता, जर्दाळू येतात. तर चिली आणि दक्षिण अमेरिकेतून अक्रोडाची आवक होते. याशिवाय इराण, अफगाणिस्तानमधून अंजिराचीही भारतात आयात होते. तसेच सौदी अरेबिया, ट्युनिशिया आणि काही इतर आखाती देशांमधून भारतात खजुराची मोठ्या प्रमाणात आयात केली जाते.

मिठाईदेखील महाग होण्यास आखाती युद्ध कारणीभूत - याच सुकामेव्यापासून विविध प्रकारची मिठाई तयार केली जाते. सुकामेवा हाच यातील सर्वात मुख्य घटक म्हणून वापरला जातो. याशिवाय दैनंदिन आहार आणि भेटवस्तू देतानाही सुकामेव्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. वाढती मागणी आणि कमी आवक यामुळे मिठाई आणि अन्य संबंधित उत्पादनांच्या किमतीत सध्या 30 ते 35 टक्के वाढ झाल्याचं बाजारातील अनेक विक्रेत्यांनी सांगितलंय. विमान आणि जहाजांचे अनेक मार्ग जवळपास बंद झालेत. यामुळे भारतातील आयातीवर मोठा परिणाम झालाय. बाजारातील मोठ्या व्यापाऱ्यांकडील सुकामेव्याचे आधीचे आता साठे संपत आलेत, त्यामुळे आणखी दरवाढ अटळ आहे.

हेही वाचाः

धुळ्यात वऱ्हाड घेऊन जाणाऱ्या क्रुझरचा भीषण अपघात, चार ठार तर 12 जखमी

वयाने 7 वर्षे मोठ्या लिव्ह इन पार्टनरची हत्या करणाऱ्या 22 वर्षीय तरुणाला अटक, चंद्रपूरची घटना

