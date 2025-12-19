ETV Bharat / state

हिजाब आमची संस्कृती आहे, कायद्याने आम्हाला अधिकार; मुस्लिम अभ्यासकांनी व्यक्त केली भावना

हिजाब संस्कृतीचा भाग आहे, त्याला हिंदू-मुस्लिम रंग न देता त्याचं महत्त्व मुस्लिम अभ्यासकांनी पटवून द्यावं, असं आवाहन मुस्लिम अभ्यासक नौशाद उस्मान यांनी केलंय.

The sentiment was expressed by Muslim scholars
मुस्लिम महिला अभ्यासकांची भावना (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 19, 2025 at 4:32 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर - बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी डॉक्टर महिलेचा हिजाब ओढल्याने सर्वत्र रोष व्यक्त केला जातोय. मुस्लिम अभ्यासक आणि महिला जाणकारांनी या घटनेचा निषेध व्यक्त करीत, हिजाबदेखील देशातील संस्कृतीचा भाग आहे. भारतात प्रत्येकाला आपल्या धर्माच्या रितीरिवाजाप्रमाणे राहण्याचा अधिकार संविधानाने दिला असताना एका पदावर बसलेला जबाबदार व्यक्ती असे कृत्य करणे चुकीचे असल्याचं मत अभ्यासकांनी व्यक्त केलंय. हिजाब म्हणजे मुस्लिम धर्मात महत्त्वाचा मानला जातो, मुली आणि महिलांसाठी हा गणवेश नाही तर संस्कृतीचा भाग आहे, त्याला हिंदू-मुस्लिम असा भेदभाव न करता सर्वांसाठी ते किती महत्त्वाचे आहे हे मुस्लिम अभ्यासकांनी पटवून द्यावं, असं आवाहन मुस्लिम अभ्यासक नौशाद उस्मान यांनी केलंय.

हिजाबसंदर्भात मुस्लिम अभ्यासकांची भावना (Source- ETV Bharat)

घटना निंदनीयच : नितीश कुमार हे मुख्यमंत्री आहेत, एका महत्त्वाच्या पदावर ते असून, त्यांनी आपल्या देशातील संस्कृतींचा मान ठेवला पाहिजे, असं मत मुस्लिम अभ्यासक नौशाद उस्मान यांनी व्यक्त केलंय. या घटनेकडे हिंदू मुस्लिम म्हणून न पाहता हा एका महिलेचा अवमान केलाय, त्या दृष्टीने पाहणे गरजेचे आहे. एका पुरुष प्रधान संस्कृतीत आम्ही महिलांशी कसेही वागलो तरी चालेल, असं सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशा लोकांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी नौशाद उस्मान यांनी केलीय. यामध्ये आक्रमक न होता हिजाब फक्त मुस्लिम महिलांसाठी नाही तर सर्व समाजातील महिलांसाठी किती महत्त्वाचे आहे ते समजून सांगितले पाहिजे. कोणी त्याला हिजाब म्हणत असेल किंवा कोणी त्याला घुंगट म्हणत असेल त्याचे महत्त्व सर्वत्र सारखे ते म्हणजे लज्जा रक्षणाचे साधन आहे. याबाबत सांगितले पाहिजे, त्यासाठी आम्ही विशेष हेल्पलाइन तयार करून मुस्लिम समाजाविषयी असलेले गैरसमज दूर करत असल्याचंदेखील मुस्लिम अभ्यासक आणि इस्लामिक इन्फोर्मेशन सेंटर, महाराष्ट्राचे कॉल अधिकारी नौशाद उस्मान यांनी व्यक्त केलंय.

हिजाब देशाची संस्कृती : डॉक्टर महिलेचा हिजाब ओढण्याची घटना निंदनीय आहे, अशा लोकांवर कारवाई झाली पाहिजे. हिजाब म्हणजे आमचे रक्षण असे समजत असाल तर ते चुकीचे आहे. आमचे संरक्षण करण्यासाठी देशाचा कायदा, पोलीस सक्षम आहेत. हिजाब परिधान करणे ही आमची संस्कृती आहे. भारताच्या संविधानाने आम्हाला आमच्या धर्माप्रमाणे राहण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यानुसार आम्ही राहतो, त्यात चूक काही नाही. नितीश कुमार हे वडिलांसारखे आहेत, त्यांनी त्यांच्या वयाचा आणि पदाचा मान-सन्मान ठेवला पाहिजे. आम्ही हा विषय निषेध करून थांबवू, मात्र एका प्रतिष्ठित व्यक्तीने असे कृत्य केल्यास सर्व सामान्यांना काय आदर्श मिळेल हे लक्षात घ्यायला हवं, असं मत जमात ए इस्लामी हिंद महिला विभाग संयोजिका शाईस्ता कादरी यांनी व्यक्त केलंय.

संपादकांची शिफारस

