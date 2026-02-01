उच्च शिक्षण, नोकरीला फाटा देत काबुली चण्यांचा 'पठाणी पॅटर्न' ; अर्धापूर शेतकऱ्यांचा काबुली चणा धडकला ओमान, दुबई, कतारमध्ये
शेतकरी नूरखान सरदारखान पठाण आणि नियाज अली सरदार खान पठाण यांनी काबुली चणा पिकवत आदर्श निर्माण केला. त्यांच्या चण्याला आखाती देशात मोठी मागणी आहे.
February 1, 2026
नांदेड : ग्रामीण भागातील तरुण शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नोकरी आणि व्यवसायासाठी शहरांकडं धाव घेतात. मात्र अर्धापूर तालुक्यातील शेतकरी नूरखान सरदारखान पठाण आणि नियाज अली सरदारखान पठाण यांनी पारंपरिक शेतीला फाटा देत एक आदर्श निर्माण केला आहे. नूरखान पठाण यांनी MSc, LLB, BJ, MJ अशी उच्च शिक्षणाची पदवी घेतली असून नियाज अली पठाण हे BCA, MBA पदवीधर आहेत. मात्र उच्चशिक्षित असूनही त्यांनी वडिलोपार्जित शेती व्यवसाय स्वीकारण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. त्यांच्या शेतात पिकणाऱ्या काबुली चण्याला दुबई, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया यांसारख्या आखाती देशांत मोठी मागणी आहे. त्याच जोरावर त्यांनी केवळ 18 एकर असलेली त्यांची शेती आता तब्बल 80 एकर केली आहे. त्यांच्या संघर्षाची ही यशोगाथा खास ईटीव्ही भारतच्या वाचकांसाठी आम्ही देत आहोत.
दुबई, ओमान, कतार, सौदी अरेबियात चण्याला मागणी : अर्धापूर इथले उच्चशिक्षित शेतकरी बंधू असलेले नूरखान सरदारखान पठाण आणि नियाज अली सरदार खान पठाण या पठाण बंधूंनी काबुली चणे पेरणी करुन एक आगवेगळा प्रयोग केला. या बंधूंना काबुली चण्यांतून भरघोस उत्पादन मिळालं. त्यामुळे त्यांनी आपल्या चण्यांना भारतीय बाजारपेठेपेक्षा दुबई, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आदी आखाती देशात एक्सपोर्ट करायला सुरुवात केली. विशेष म्हणजे त्यांच्या अर्धापूरच्या चण्यांना आखाती देशात मोठी मागणी मिळाली. त्यांमुळे पठाण बंधूंनी चण्यांचं भरघो, उत्पादन घ्यायला सुरुवात केली.
केवळ 18 एकर शेतीची झाली 80 एकर शेती : अर्धापूरच्या या पठाण बंधूंकडं वडिलोपार्जित केवळ 18 एकर शेती होती. मात्र या दोन बंधूंनी अपार मेहनत करत चण्याचं उत्पादन घेतलं. त्यांच्या काबुली चण्यांना दुबई, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आदी आखाती देशात भरघोस मागणी वाढली. त्यामुळे वडिलोपार्जित 18 एकर शेतीची या पठाण बंधूंनी तब्बल 80 एकर शेती चण्यांच्या उत्पादनावर कमवली. त्यामुळे या पठाण बंधूंची नांदेड परिसरात मोठी चर्चा होत आहे.
उच्चशिक्षित तरुणानं सोडली पुण्यातील नोकरी : उच्चशिक्षित असलेल्या नियाज अली यांना पुण्यातील एका नामांकित कंपनीत नोकरी मिळाली होती. मात्र त्यांनी ती नोकरी सोडून वडिलोपार्जित शेती व्यवसाय स्वीकारण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यांनी अर्धापूर इथं येत आपल्या भावाला शेतीत मदत केली. दोन्ही भावांनी मिळून काबुली चण्याचं तुफान उत्पादन घेतलं. त्यामुळे पूर्वी केवळ 18 एकर शेती असलेल्या पठाण बंधूंनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून आज स्वतःच्या मालकीची तब्बल 80 एकर शेती उभी केली. यापैकी सध्या 40 एकरहून अधिक क्षेत्रावर काबुली चण्याची लागवड करण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी ईटीव्ही भारतला दिली.
पूर्वी सोयाबीन आणि कापसावर होतो अवलंबून : पूर्वी सोयाबीन आणि कापसावर अवलंबून होतो. मात्र काबुली चण्यामुळे कमी खर्चात अधिक नफा मिळत आहे. निर्यातीची मागणी पाहता भविष्यात आणखी क्षेत्र वाढवणार आहोत,” असं मत पठाण बंधूंनी व्यक्त केलं. उच्च शिक्षण असूनही शेतीला प्रतिष्ठा देत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानं आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ गाठणाऱ्या अर्धापूरच्या पठाण बंधूंनी आज अनेक तरुणांसमोर प्रेरणादायी आदर्श उभा केला आहे.
