कोल्हापुरात उच्चशिक्षित उमेदवार करतोय 'खटारा'तून प्रचार; अनोख्या प्रचाराची जिल्हाभर चर्चा

सध्या कोल्हापूर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे.

highly educated Kiran Kole from Chandgad in Kolhapur is campaigning for the Panchayat Samiti elections using a Khatara
कोल्हापुरात उच्चशिक्षित उमेदवार करतोय 'खटारा'तून प्रचार; अनोख्या प्रचाराची जिल्हाभर चर्चा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 3, 2026 at 5:11 PM IST

3 Min Read
कोल्हापूर : राज्यात सध्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. मतदारांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी उमेदवारांकडून नवनवीन शक्कल लढवली जात आहे. कोण दारोदार जाऊन मतदारांना साद घालत आहे, तर कोण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मतदारापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, कोल्हापूरच्या चंदगड तालुक्यातील कुदनूर पंचायत समितीचे अपक्ष उमेदवार किरण कल्लाप्पा कोले या उच्चशिक्षित उमेदवारानं बैलगाडीतूनच आपला प्रचार सुरू केला आहे. या अनोख्या प्रचाराची चर्चा सध्या जिल्हाभर रंगली आहे.

उच्चशिक्षित उमेदवार : राज्याचा दक्षिणेकडील सर्वात शेवटचा तालुका म्हणून चंदगड तालुक्याची ओळख आहे. दुर्गम भाग असल्यानं चंदगड तालुक्यात विकासाची गंगा अजून म्हणावी तशी पोहोचली नाही. निसर्ग संपन्न या तालुक्यातील तरुणपिढी राज्याची राजधानी मुंबईत स्थिरस्थावर झालेली आहे. मात्र गावगाड्यातील तरुण अजूनही सरकारी आणि खासगी नोकरीसाठी धडपडत आहे. यातीलच एक नाव म्हणजे किरण कल्लाप्पा कोले. कालकुंद्री गावातील किरण हे शेतकरी कुटुंबात जन्मलेला, पदवीपर्यंत शिक्षण पूर्ण करून या चंदगडी पट्ट्यानं बीटेकपर्यंतचं उच्चशिक्षण घेतलं.

सामाजिक कार्यात उतरण्याचा निर्णय : गावातीलच काही जाणत्या मंडळींनी किरण यांना स्पर्धा परीक्षा करण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर आयुष्याची चार-पाच वर्ष स्पर्धा परीक्षांच्या मोहजाळात घालवून टिचभर पोट भरण्यासाठी लागणारी सरकारी नोकरी किरण यांना मिळाली नाही. खाजगी नोकरीसाठी सुद्धा किरण यांनी प्रयत्न केले. मात्र त्यांच्या नशिबाचं दार काही उघडलंच नाही. शेवटी हताश होऊन वडिलोपार्जित शेती करत सामाजिक कार्यात उतरण्याचा निर्णय घेतला आणि गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून गावातील अनेक समाजपयोगी कामात ते कार्यरत आहेत.

कुदनूर पंचायत समितीचे अपक्ष उमेदवार : सध्या कोल्हापूर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे. त्यामुळं गेल्या सहा ते सात वर्षांत किरण यांनी भागातील अनेक समस्या अगदी जवळून पाहिल्या आहेत. आपल्या भागातील खराब रस्ते, विद्यार्थ्यांसाठी परिवहन महामंडळाच्या बसेस उपलब्ध नसणे, रोजगाराच्या संधी नसल्याने अनेकांना गाव सोडून पुणे, मुंबई सारख्या शहरांमध्ये स्थलांतरित व्हावं लागलं. ज्या गावात जन्म झाला ते गाव सोडून परक्यासारखं राहणं किरण यांना पसंत नाही, म्हणूनच त्यांनी गावातील तरुणांना एकत्र करत यंदाची निवडणूक लढवण्याचा निश्चय केला आणि चंदगड तालुक्यातल्या कुदनूर पंचायत समिती मतदार संघातून ते अपक्ष उमेदवार म्हणून रिंगणात उभे आहेत.

'खटारा' हे मिळालं चिन्ह : उमेदवारीसाठी अनेक राजकीय नेत्यांकडे प्रयत्न केले. मात्र कोणताही राजकीय वारसा नाही की, हातात चार पैसे नाहीत. यामुळं मातब्बर नेत्यांनी आणि पक्षांनी उमेदवारी नाकारली. मात्र किरण यांनी लढण्याचा चंग बांधला आणि ते पंचायत समितीच्या रिंगणात उतरले आहेत. अपक्ष उमेदवारी असल्यामुळं त्यांना चिन्ह देखील मिळालं ते म्हणजे 'खटारा'. कुदनूर पंचायत समिती क्षेत्रातील भागात हाच खटारा ओढत किरण हे मतदारापर्यंत पोहोचत आहेत. "भागाच्या विकासासाठी आणि तरुण पिढीला रोजगारक्षम बनवण्यासाठी मी सर्व प्रयत्न करणार असून यात मी कमी पडल्यास मला याचा जाब विचारा," असं आवाहन किरण हे मतदारांना करत आहेत.


खटारा ओढत सुरू आहे प्रचार : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत एकीकडे उमेदवार हायटेक प्रचार करत आहेत तर अतिदुर्गम चंदगड तालुक्यातील किरण हे मिळालेले खटारा चिन्ह घेऊन याच खटारा म्हणजेच बैलगाडी ओढत आपल्या सवंगड्यांसह प्रचार करत आहेत. "चंदगड तालुक्यातील तरुणांना रोजगाराभिमुख बनवण्यासाठी मी निवडून आल्यास अनेक योजना राबवणार आहे. या भागातील चांगले रस्ते आणि आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, यासाठी मी प्रामुख्यानं प्रयत्न करणार आहे," असं किरण कोले यांनी सांगितलं.



अनोख्या प्रचाराची जिल्हाभर चर्चा : कोल्हापूर जिल्ह्यात सध्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचा प्रचार अखेरच्या टप्प्यात पोहोचला आहे. अनेक मातब्बर घराणे आपल्या वारसांसाठी पायाला भिंगरी बांधून प्रचार करत आहेत. मात्र दुसरीकडे कोणताही राजकीय वारसा नसलेले उच्च विद्याविभूषित तरुण राजकारणात येण्यासाठी धडपडत आहेत. किरण कोले त्यातच एक उत्तम उदाहरण आहे. मात्र, आपलं चिन्ह घेऊन कुदनूर पंचायत समिती गणातील लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. आता मतदार राजा या उमेदवाराला आपल्या मतांचे दान देऊन विजयी करतो का? याकडे अवघ्या जिल्ह्याचे लक्ष लागलं आहे. तर या अनोख्या प्रचाराची चर्चा सध्या जिल्ह्यात सुरू आहे.

