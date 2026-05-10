अंबाबाईच्या दर्शनाला येणाऱ्या पर्यटकांचा मूलभूत प्रश्न मार्गी; कोल्हापुरात महिलांसाठी खासगी कंपनीच्या स्वच्छतागृहांचे लोकार्पण

कोल्हापुरात अंबाबाई दर्शनासाठी येणाऱ्या महिलांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. कारण करवीर नगरीत महिलांसाठी अत्याधुनिक ‘वूलू’ स्वच्छतागृहांचे लोकार्पण करण्यात आले.

Published : May 10, 2026 at 7:50 PM IST

कोल्हापूर : साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या करवीर नगरी कोल्हापुरात आई अंबाबाईच्या दर्शनासाठी वर्षभर लाखो भाविक येत असतात. मात्र, शहरात महिलांसाठी पुरेशा स्वच्छतागृहांची सुविधा नसल्याने महिला पर्यटकांना अनेकदा गैरसोयीला सामोरे जावे लागत होते. या प्रश्नावरून कोल्हापूर महानगरपालिकेवर वारंवार टीका होत होती. आता मात्र महिलांसाठी अत्याधुनिक 'वूलू' स्वच्छतागृहांचे लोकार्पण करण्यात आल्यानं भाविक, पर्यटक आणि कामानिमित्त शहरात येणाऱ्या महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

‘वूलू’ स्वच्छतागृहांचे लोकार्पण : कोल्हापूर महापालिका आणि सीएसआर निधीतून हायटेक स्वच्छतागृह उभारण्यात आले आहेत. खासबाग मैदान आणि परिवहन कार्यालय परिसरातील स्वच्छतागृहांचे उद्घाटन खासदार धनंजय महाडिक, महापौर रूपाराणी निकम आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षा शिल्पा खोत यांच्याहस्ते करण्यात आले.

दीर्घकालीन मागणीची पूर्तता : कोल्हापूरला पर्यटन हब बनवण्यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील आहे. अंबाबाई मंदिर, पन्हाळा, जोतिबा आणि नृसिंहवाडी येथे येणाऱ्या महिलांना स्वच्छतागृहांच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत होता. महायुतीच्या जाहीरनाम्यात दिलेले आश्वासन पूर्ण करत कृष्णराज महाडिक यांनी हा उपक्रम राबवला आहे. मातृदिनाच्या निमित्तानं या स्वच्छतागृहांचे उद्घाटन होत असल्यानं ही ‘मातृदिनाची विशेष भेट’ असल्याचं कृष्णराज महाडिक यांनी सांगितलं. “हे केवळ स्वच्छतागृह नसून येथे बालकांना दूध पाजण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था, वातानुकूलन सुविधा, सॅनिटरी पॅड डिस्पेंसर आणि इतर आधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत,” अशी माहिती त्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री आणि सीएसआर निधीतून प्रकल्प : “हा प्रश्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडल्यानंतर त्यांच्या सहकार्याने निधी उपलब्ध झाला. सध्या खासबाग मैदान आणि आरटीओ कार्यालय परिसरात स्वच्छतागृहे उभारण्यात आली आहेत. आणखी दोन ठिकाणी स्वच्छतागृहे तयार केली आहे. भविष्यात शहरातील इतर भागातही अशाच पद्धतीची स्वच्छतागृहे उभारण्याचा मानस आहे,” असं कृष्णराज महाडिक यांनी सांगितलं.

उपक्रमातून मिळणार रोजगार : तत्कालीन आयुक्त के. मंजूलक्ष्मी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सीएसआर निधीद्वारे हा प्रकल्प राबवण्यात आला. ‘वूलू’ कंपनीचे मनीष केळशीकर यांनी या प्रकल्पासाठी विशेष पुढाकार घेतला."हा उपक्रम म्हणजे 'स्वच्छ भारत' संकल्पनेचा एक भाग आहे. महिला बचत गटांना या उपक्रमातून नक्कीच रोजगार मिळणार आहे," असं भाजपाचे राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक यांनी सांगितलं.


365 रुपये फी, स्वयंपूर्ण केंद्र : खासगी कंपनीमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या या हायटेक स्वच्छतागृहांसाठी वार्षिक शुल्क आकारले जाणार आहे. एकवेळ वापरासाठी दहा रुपये घेतले जाणार आहेत. स्वच्छतेवर विशेष भर दिला जाणार आहे. “हा उपक्रम भाविक, पर्यटक आणि नोकरदार महिलांसाठी वरदान ठरेल.” असा विश्वास महापौर रूपाराणी निकम यांनी व्यक्त केला. यावेळी भाजपा प्रदेश सचिव महेश जाधव, उपमहापौर अक्षय जरग, आमदार अशोकराव माने, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पदाधिकारींसह चॅनल बी चे व्यवस्थापकीय संचालक पृथ्वीराज महाडिक आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.


राज्यभर विस्ताराची अपेक्षा : “करवीरनगरातील हा यशस्वी उपक्रम भविष्यात महाराष्ट्रभर आणि देशभरात विस्तारला जाईल,” असा विश्वास खासदार धनंजय महाडिक यांनी व्यक्त केला.

