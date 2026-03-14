नवी मुंबई विमानतळांदरम्यान मेट्रोचा वेगवान मार्ग; मेट्रो लाईन 8 हा प्रकल्प कसा असेल?
मुंबईतील दोन महत्त्वाच्या विमानतळांना जोडणारा मेट्रो लाईन 8 प्रकल्प मुंबई महानगर क्षेत्रातील प्रवास पद्धतीत मोठा बदल घडवणारा ठरणार आहे.
Published : March 14, 2026 at 4:17 PM IST
मुंबई - मुंबई आणि नवी मुंबई या दोन आंतरराष्ट्रीय विमानतळांना थेट मेट्रोने जोडणाऱ्या मेट्रो लाईन 8 प्रकल्पाला राज्य सरकारनं मंजुरी दिली आहे. शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या दोन महत्त्वाच्या विमानतळांना जोडणारा मेट्रो लाईन 8 प्रकल्प मुंबई महानगर क्षेत्रातील प्रवास पद्धतीत मोठा बदल घडवणारा ठरणार आहे.
साधारण 35 किमी लांबीच्या या मार्गामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा प्रवास अवघ्या 30 ते 35 मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. साधारण 22,862 कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पासाठी 40 टक्के ‘व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग’ (VGF) म्हणजेच प्रकल्प फायदेशीर होण्यासाठी सरकारकडून दिली जाणारी आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे. तसंच मेट्रो डेपो उभारण्यासाठी मांडळे येथील 27.2 हेक्टर राखीव वनजमीन हस्तांतरित करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
या मेट्रो मार्गाद्वारे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांना थेट जोडले जाणार आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी सिडकोमार्फत सार्वजनिक–खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर ‘डिझाइन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर’ (DBFOT) पद्धतीने केली जाणार आहे.
34.9 किमी लांबीचा मार्ग - सध्या सायन–पनवेल महामार्गावरील अनिश्चित आणि अनेकदा कोंडीच्या वाहतुकीमुळे प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो; मात्र या प्रकल्पामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मेट्रो लाईन 8 ची एकूण लांबी 34.9 किमी असेल. त्यापैकी 9.8 किमी मार्ग भूमिगत आणि 25.09 किमी मार्ग एलिव्हेटेड असेल. या मार्गावर एकूण 20 स्थानके असतील. त्यात 14 एलिव्हेटेड आणि 6 भूमिगत स्थानकांचा समावेश आहे. प्रकल्प जून 2026 ते मे 2031 या 5 वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
निधी उभारणी कशी असेल? - या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार प्रत्येकी 20 टक्के, म्हणजे सुमारे 3,446 कोटी रुपये आर्थिक मदत देणार आहेत. याशिवाय नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कंपनीकडून 564 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. उर्वरित 9,773 कोटी रुपये प्रकल्पाची जबाबदारी असलेल्या खासगी कंपन्या गुंतवणार आहेत. जमीन संपादन, तसंच बाधितांना पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापन करण्यासाठी सुमारे 2,393 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून हा खर्च सिडकोकडून केला जाणार आहे. खासगी भागीदारांनी उभारलेल्या कर्जासाठी राज्य सरकार कोणतीही हमी देणार नाही.
वाहतूक ताण कमी होण्याची अपेक्षा - गोल्ड लाईन’ म्हणून ओळखली जाणारी ही मेट्रो केवळ एक सामान्य विस्तार नसून वेगवान ‘एक्सप्रेस कॉरिडॉर’ म्हणून विकसित केली जात आहे. पारंपरिक मेट्रोप्रमाणे वारंवार थांबे नसून या मार्गावर कमी स्थानके ठेवण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे गाड्यांचा वेग कायम राहील. तसंच कुर्ला आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस (LTT) यांसारख्या महत्त्वाच्या वाहतूक केंद्रांशी जोडणी केल्यामुळे स्थानिक तसंच लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांसाठी हा मार्ग महत्त्वाचा ‘ट्रान्झिट हब’ ठरणार आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा पहिला टप्पा डिसेंबर 2025 मध्ये सुरू झाला आहे. त्यामुळे हवाई प्रवाशांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही विमानतळांना जोडणारी मेट्रो लाईन 8 अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, “या मेट्रो मार्गामुळे उपनगरी रेल्वेवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. तसंच सायन–पनवेल महामार्ग, ठाणे–बेलापूर मार्ग आणि अटल सेतूसारख्या महत्त्वाच्या रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. मुंबईसाठी 2021 मध्ये करण्यात आलेल्या सर्वसमावेशक वाहतूक अभ्यासात ठाणे खाडी ओलांडणाऱ्या मेट्रो जोडणीची गरज अधोरेखित करण्यात आली होती. आता ती प्रत्यक्षात उतरते आहे.” 2031 पर्यंत या मार्गावर दररोज साधारण 9.82 लाख प्रवासी प्रवास करतील असा अंदाज आहे. 2061 पर्यंत ही संख्या 17.7 लाखांपर्यंत वाढू शकते. गर्दीच्यावेळी एका दिशेने 19,493 प्रवासी वाहतूक होण्याचा अंदाज आहे.
15 रुपये ते 125 रुपयांपर्यंत भाडे? - 2031 साठी प्रस्तावित भाडे 3 किमीपर्यंत 15 रुपये आणि 42 किमीपेक्षा जास्त अंतरासाठी 125 रुपये इतके असू शकते. मात्र, अंतिम भाडे सेवा सुरू होण्यापूर्वी निश्चित केले जाईल. या प्रकल्पाला महत्त्वाचा सार्वजनिक प्रकल्प आणि महत्त्वाचा शहरी वाहतूक प्रकल्प असा दर्जा देण्यात आला आहे. मेट्रो स्थानकांच्या 500 मीटर परिसरात वाहतूक केंद्राभोवती विकास करण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त बांधकाम हक्क, मेट्रो सेस आणि विविध शुल्कांच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
तसंच सिडकोला सवलत करार अंतिम करण्याचे आणि 2017 च्या मेट्रो रेल्वे धोरणानुसार केंद्र सरकारकडून आवश्यक मंजुरी मिळवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे मुंबईतील हवाई वाहतुकीची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे मेट्रो लाईन 8 ही मुंबई आणि नवी मुंबई या दोन्ही विमानतळांना जोडणारी महत्त्वाची सार्वजनिक वाहतूक सेवा ठरणार आहे.