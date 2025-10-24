ETV Bharat / state

'माधुरी' हत्तिणीला वनताराहून परत नांदणी मठात पाठवण्यास उच्चाधिकार समितीची परवानगी

31 ॲाक्टोबरला वनतारात एक विशेष पथक हत्तिणीची चाचणी करेल. माधुरीला गुजरातच्या जामनगरहून महाराष्ट्रात परत आणण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या 20 दिवसांत घेण्याचे समितीेचे आदेश आहेत.

मुंबई : वादग्रस्त माधुरी हत्तीणीची शासकीय आरोग्य तपासणी करण्याचे आदेश उच्चाधिकार समितीनं जारी केलेत. या आदेशांनुसार येत्या 31 ॲाक्टोबर रोजी गुजरातच्या जामनगरमध्ये वसलेल्या 'वनतारा' इथं एक विशेष पथक या हत्तीणीची चाचणी करेल. ज्यात राज्य सरकार, नाणंदी जैन मठ व वनतारा प्रशासनाकडूनही संयुक्तपणे माधुरीची रितसर वैद्यकीय तपासणी केली जाईल.

उच्चाधिकार समितीचे नेमके आदेश काय? - यासंदर्भात योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी एक हायपावर कमिटी तयार करण्यात आलीय. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दीपक वर्मा हे या उच्चाधिकार समितीचे प्रमुख आहेत. त्यांनी हे आदेश देताना माधुरीला गुजरातच्या जामनगरहून महाराष्ट्रात परत आणण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या 20 दिवसांत घ्या, असंही या समितीनं आपल्या आदेशात नमूद केलंय. स्थानिक नियोजन प्राधिकरण, वन विभाग, स्थानिक प्रशासन आणि अन्य संबंधित प्राधिकरणाच्या हत्तिणींचं जामनगरहून पुन्हा कोल्हापुरात स्थलांतर करण्यासाठी परवानग्या लागणार आहेत.

सरकारी हस्तक्षेपानंतर माधुरीच्या बाबतीत तडजोड - माधुरीची घरवापसी करण्यासाठी नांदणी जैन मठ आणि वनतारा यांच्यात समन्वय साधत ॲड. मनोज पाटील यांच्यामार्फत संयुक्त प्रस्ताव तयार करण्यात आलाय. या प्रस्तावावर समितीसमोर नुकतीच सुनावणी झाली. माधुरीच्या देखभालीसाठी सुसज्ज असं निवारा केंद्र वनतारा नांदणीतच तयार करून देईल. त्यासाठी जैन मठाकडून नांदणी गावात जागा उपलब्ध करून दिली जाईल हा प्रमुख मुद्दा ॲड. पाटील यांनी समितीसमोर मांडला. त्याची नोंद करून घेत समितीनं माधुरीच्या स्थलांतराचे आदेश जारी केलेत. उच्चाधिकार समितीसमोर यावरील पुढील सुनावणी 29 नोव्हेंबरला होणार आहे.


वनताराची भूमिका - माधुरी हत्तिणीवरून लोकांनी आंदोलनादरम्यान अंबानींना लक्ष करण्यास सुरुवात करताच वनताराकडून माधुरीबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. "आम्ही या हत्तिणीची कधी कुठेही मागणी केलेली नाही. या प्रकरणात आम्ही केवळ कोर्टान दिलेले आदेश पूर्ण करतोय. जर कोर्टानं आदेश दिले तर आम्ही माधुरीला परत कोल्हापुरात पाठवू, तसेच तिची जशी काळजी वनतारामध्ये घेतली जातेय तशीच कोल्हापुरातील मठात घेण्याचीही सोय उपलब्ध करून देऊ", असंही वनताराच्या टीमकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलंय.

