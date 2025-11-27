मुंबईतील प्रदूषित हवेची हायकोर्टाकडून दखल, शुक्रवारच्या सुनावणीत महापालिकेला स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश
Published : November 27, 2025 at 5:26 PM IST
मुंबई : गेल्या काही दिवसांत हवेची गुणवत्ता ही सध्या खराबहून अतिखराब वर्गात पोहोचलीय. वातावरणात पसरलेली धूळ आणि धुराचे कण यामुळे दृश्यमानता अतिशय कमी झालीय. या गोष्टीची दखल घेत यासंदर्भात दाखल जनहित याचिकेवर उद्या शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलंय.
एक्युआयच्या मुद्द्यावर हायकोर्टात तातडीची सुनावणी - मुंबईत खासकरून हिवाळ्याच्या दिवसांत घसरणाऱ्या 'एअर क्वालिटी इंडेक्स'(AQI) वरून हायकोर्टानं सुमोटो याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत हायकोर्टानं ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ दरायस खंबाटा याची अमायकस क्युरी (कोर्टाचा मित्र) म्हणून नियुक्ती केलीय. ज्यात वनशक्ती या पर्यावरणवादी संस्थेतर्फे हस्तक्षेप याचिका दाखल करत जनक द्वारकादास यांनीही युक्तिवाद केला होता. साधरणत: वर्षभरापूर्वी झालेल्या सुनावणीत एक्युआय सुधारण्यासाठी एकूण 27 उपाययोजनांची यादी दिली गेली होती. ज्यांचा स्वीकार करत बीएमसीनं 12 जूनपर्यंत आपला अहवाल सादर करणं अपेक्षित होतं. मात्र हा अहवाल विचारणा करूनही अद्याप सादर झालेला नसल्याची माहिती गुरुवारी वनशक्तीतर्फे जनक द्वारकादास यांनी कोर्टाला दिली. याची नोंद घेत मुंबई महापालिकेला स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं उद्या शुक्रवारी यावर तातडीची सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलंय. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापढे उद्या तातडीची सुनावणी होणार आहे.
मुंबईकरांमध्ये वाढतायत श्वसनाचे विकार - या परिस्थितीमुळे मुंबईकरांना सध्या खोकला आणि घश्याचा त्रास जाणवू लागलाय. अशा परिस्थितीत श्वसनाचे विकार असलेल्यांनी विशेष काळजी घेण्याची गरज आहे. तापमानात अचानक झालेली घट आणि समुद्राकडून येणाऱ्या वाऱ्यांचा मंदावलेला वेग यामुळे पुढचे काही दिवस हीच परिस्थिती कायम राहण्याची चिन्हं आहेत. याशिवाय मुंबईत कोस्टल रोडची अखेरची कामं, मेट्रो यांसारखी विकासकामंही युद्धपातळीवर सुरू असल्यानं हे प्रदूषण येत्या काळातही कायम राहणार आहे.
मुंबईचा एअर क्वालिटी इंडेक्स 270 वर - मुंबईकरांसाठी चिंता वाढवणारी गोष्ट म्हणजे, वाढत्या प्रदूषणामुळे इथल्या हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस ढासाळत चालली आहे. सध्या मुंबईचा एअर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 270 या खराब प्रकारात असून, तो 300 ते 400 या 'अत्यंत खराब' पातळीच्या जवळ पोहोचलाय. ज्यामुळे मुंबईकरांना श्वसनाच्या समस्या जाणवू लागल्या आहेत. सध्या मुंबईचा AQI 'खराब' दर्शवण्यात आला असून, पुढील दोन दिवस तो 'खराब'च राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्याच्या काळात खासकरून श्वसनाचे आजार असणाऱ्या नागरिकांनी काळजी घेऊन मास्कचा वापर करणं फायद्याचं ठरेल. प्रदूषणाची ही पातळी अचानक घसरण्यामागंच मुख्य कारण म्हणजे तापमानात झालेली घट आणि समुद्रातून येणाऱ्या वाऱ्यांचा कमी झालेला वेग आहे. यामुळे वाहनांमधून उत्सर्जित होणारा धूर आणि धूळ वातावरणात तसेच राहतात. त्यामुळे प्रदूषण वाढल्याची माहिती तज्ज्ञांकडून देण्यात आली आहे. साधारणत: हिवाळ्यात नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या कालावधीत मुंबईची हवा सर्वात जास्त प्रदूषित असते.