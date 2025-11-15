Bihar Election Results 2025

आयत्या घरात घरोबा! लोणावळ्यातील बंगल्यातून तब्बल 22 वर्षांनी भाडेकरूला हायकोर्टानं दाखवला बाहेरचा रस्ता

अपीलीय लवादानं वर्ष 2002 मध्ये या भाडेकरूला जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात हायकोर्टात दाद मागत भाडेकरूनं साल 2003 मध्ये याचिका दाखल केली.

Bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
Published : November 15, 2025 at 2:17 PM IST

मुंबई : मुंबईची हवा मानवत नाही म्हणून लोणावळ्यातील बंगला खाली न करणाऱ्या भाडेकरूला हायकोर्टानं तब्बल 22 वर्षांनी बाहेरचा रस्ता दाखवलाय. अपीलीय लवादानं साल 2002 मध्ये या भाडेकरुला जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात हायकोर्टात दाद मागत भाडेकरूनं साल 2003 मध्ये याचिका दाखल करत, जागा रिकामी करण्याच्या आदेशावर अंतरिम स्थगिती मिळवली होती. अखेर या याचिकेवर तब्बल 22 वर्षांनी मुंबई उच्च न्यायालयानं आपला अंतिम निकाल दिलाय.

काय आहे प्रकरण?- लोणावळ्यातील एका बंगल्यातील काही खोल्या मालकानं मुंबईत राहणाऱ्या व्यक्तीला भाड्यावर दिल्या होत्या. भाडेकरू इथं कायम वास्तव्यास नसतो, कधी तरी तो इथं वास्तव्यास येतो. तेव्हा त्याला ही जागा रिकामी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मालकाची मागणी होती.

भाडेकरूचा दावा काय?- मुंबईची हवा आपल्या आरोग्याला मानवत नाही. त्यामुळे आपण केवळ आरामाला या बंगल्यात येतो. ही जागा रिकामी केल्यास लोणावळ्यात अन्य ठिकाणी असं घर मिळणं शक्य नाही. आपण इथं अधूनमधून कधी तरी वास्तव्यास येऊ, असं आपण मालकाला आधीपासूनच कळवलं होतं. त्यामुळे जागा रिकामी करण्याबाबत दाखल झालेलं मालकाचं अपील रद्द करावं, अशी मागणी या भाडेकरूनं कोर्टाकडे केली होती.

मालकाचा दावा काय?- मुळात हा भाडेकरू इथं कायम वास्तत्वास राहत नाही. आपलं कुटुंब फार मोठं आहे, आम्हाला आता आमची राहती जागा पुरत नाही. त्यामुळे आपली जागा आपल्याला परत हवीय, त्याकरिता ही जागा रिकामी करण्याचे आदेश भाडेकरूला द्यावेत, अशी मागणी अपील न्यायालयात करण्यात आली होती, जी मान्य करत अपील न्यायालयानं ही जागा रिकामी करण्याचे आदेश भाडेकरूला दिलेले आहेत. त्यामुळे त्यावर हायकोर्टानं लावलेली स्थगिती रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे कोर्टाकडे करण्यात आली होती.

हायकोर्टाचा निकाल काय? - या याचिकेवर न्यायमूर्ती मिलिंद साठे यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. ज्यात जागा अडवून ठेवण्यासाठी भाडेकरूनं कोर्टापुढे विविध कारणं दिली. आपल्याला कमी रक्तदाबाचा त्रास आहे. त्यामुळे आरामासाठी आपण मुंबईहून लोणावळ्याला जातो, असा अजब दावाही त्यानं केला होता. मात्र या दाव्यात काहीही तथ्य नाही, कमी रक्तदाबाचा त्रास असलेली व्यक्ती तो कमी करण्यासाठी मुंबई ते लोणावळा प्रवास करू शकते?, असा सवाल उपस्थित करत हायकोर्टानं या भाडेकरूला ही जागा रिकामी करण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत दिलीय.


LONAVALA BUNGALOW
LONAVALA BUNGALOW TENANT
लोणावळा बंगला
