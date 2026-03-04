तपोवनातील वृक्षतोडीबाबत हरित लवादाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास हायकोर्टाचा नकार!
राष्ट्रीय हरित लवादानं दिलेली स्थगिती रद्द करण्यास नकार देत पालिका आणि वृक्ष प्राधिकरण समितीनं याचिकेवर आपलं प्रतिज्ञापत्र अद्याप सादर केलं नाही.
Published : March 4, 2026 at 8:32 PM IST
मुंबई : तपोवनातील वादग्रस्त वृक्षतोडीबाबत नाशिक महापालिकेला मुंबई हायकोर्टानं पुन्हा एकदा खडेबोल सुनावले आहेत. राष्ट्रीय हरित लवादानं दिलेली स्थगिती रद्द करण्यास नकार देत पालिका आणि वृक्ष प्राधिकरण समितीनं याचिकेवर आपलं प्रतिज्ञापत्र अद्याप सादर केलं नाही. त्याबद्दल बुधवारी (4 मार्च) मुंबई हायकोर्टानं पुन्हा एकदा आपली नाराजी व्यक्त केली. तसंच यासंदर्भात आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी हायकोर्टानं नाशिक महानगरपालिकेला अखेरची संधी दिली आहे.
काय आहे प्रकरण? : आगामी कुंभमेळ्यातील प्रस्तावित साधुग्रामकरता तपोवनमधील झाडे तोडू नयेत, असे नाशिक महानगरपालिकेला निर्देश द्यावेत. तसंच भारत मंडपम् (MICE HUB) अंतर्गत साधुग्राममधील या प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात यावी किंवा हा प्रकल्प थेट रद्द करण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी करणारी याचिका मनसेचे स्थानिक नेते आणि वकील नितीन पंडीत यांनी याचिकेद्वारे हायकोर्टात केली आहे. तसंच जर भारत मंडपम् (MICE HUB) चा साधुग्राममधील होणारा प्रकल्प नाशिक महानगरपालिका रद्द केल्याचा दावा करत असेल तर पालिकेनं कोर्टात तशी लेखी हमी द्यावी, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.
हायकोर्टाचे निर्देश काय? : वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावर हरित लवादासमोर सुनावणी सुरु असल्याचं यापूर्वी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलं होतं. एकाचवेळी दोन्ही ठिकाणी सुनावणी होऊ शकत नाही. तसंच लवादानं दिलेल्या स्थगितीमध्ये न्यायालय थेट हस्तक्षेप करु शकत नाही. त्यामुळं लवाद की न्यायालय?, यापैकी कुठं सुनावणी सुरु ठेवावी?, याचा निर्णय याचिकाकर्त्यांनी घ्यावा, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं यासंदर्भातील सुनावणी तहकूब केली होती. दरम्यान हरित लवादानं वृक्षतोडीला दिलेली स्थगिती रद्द करावी, अशी मागणी करणारा अर्ज नाशिक पालिकेनं हायकोर्टात दाखल केला आहे. यावर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं सुनावणी सुरू आहे. बुधवारच्या सुनावणीत हरित लवादापुढील सुनावणी स्थगिती करत हायकोर्टात सुनावणी सुरू करावी, अशी विनंती कोर्टापढं करण्यात आली. मात्र लवादापुढं गेलेली मंडळी आमच्यापुढं नाहीत. त्यामुळं त्यांच्या अपरोक्ष अशी स्थगिती देता येणार नाही. यावर याचिकेत त्यांनाही प्रतिवादी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी कोर्टापुढं केली. जी मान्य करत कोर्टानं त्यांना आठवड्याभरात याचिकेत सुधारणा करून त्यांनाही प्रतिवादी करण्याची परवानगी याचिकाकर्त्यांना दिली आहे.
तपोवनातील वृक्षतोडीविरोधात हायकोर्टात याचिका : कुंभमेळ्याकरता नाशिकमधील तपोवनात वृक्षांची कत्तल करू नका, अशी मागणी करत स्थानिक रहिवासी मधुकर जगताप यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. ज्यात प्रशासनानं या वृक्षतोडीकरता 11 डिसेंबर रोजी परिपत्रक जारी करत त्यावर हरकती व सूचना मागवल्या. त्यानुसार 17 डिसेंबरपर्यंत शेकडो हरकती पालिका प्रशासनाकडे दाखल झाल्या असून कायद्यानं त्यावर 45 दिवसांत निर्णय होणं अपेक्षित आहे. या प्रस्तावित साधूग्रामकरता पर्यायी जागा उपलब्ध असल्यानं ते तपोवनात उभारण्याची गरज नसल्याचा दावाही या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
दोन हजार झाडांची कत्तल केली जाणार : नाशिकमध्ये येत्या वर्षात होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी देशभरातील साधुसंतांसह लाखो भाविक जमा होतील. त्यांच्या व्यवस्थेसाठी तपोवनमध्ये एक भव्य साधुग्राम बनवलं जाणार आहे. मात्र यासाठी इथल्या सुमारे दोन हजार झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. त्याला स्थानिक लोकांसह अनेक पर्यावरणवाद्यांनी जोरदार विरोध दर्शवला आहे. तपोवनात साधुग्राम आणि प्रदर्शनी केंद्र उभारण्यासाठी प्रस्तावित वृक्षतोड, पुनर्रोपण याविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाली असून नाशिक महापालिकेला तपोवनातील झाडे तोडण्यास मनाई करावी, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. तपोवनातील झाडे तोडू नयेत, प्रस्तावित प्रदर्शनी केंद्राच्या प्रकल्पाला स्थगिती द्यावी अथवा तो रद्द करावा, अशा त्यांच्या याचिकेतील मागण्या आहेत. दरम्यान, आगामी कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमधील तपोवन परिसरात साधुग्राम उभारण्यासाठी तिथल्या सुमारे 1800 झाडांची कत्तल करण्याचा निर्णय प्रशासनानं घेतला आहे. या निर्णयाला स्थानिकंसह पर्यावरणवाद्यांकडून जोरदार विरोध करण्यात येत आहे. सोशल मीडियावर अनेक सेलिब्रिटिंनीही या कत्तलीविरोधात जोरदार मतप्रदर्शन केलं आहे. असं असतानाही ही झाड तोडण्यावर भाजपाचे काही नेते आणि स्थानिक प्रशासन ठाम आहे. इतकंच नव्हे तर ते याचं जाहीर समर्थनही करत आहेत.
