वर्सोवामधील नालेसफाईत अडथळा ठरणाऱ्या झोपडीधारकांना दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार!
अंधेरी पश्चिम येथील वर्सोवा किनाऱ्यावर वसलेल्या माता एकविरा सिद्धार्थनगर येथील झोपड्यांमुळं म्हाडाला नाला साफ करण्यास अडचण ठरत आहे.
Published : May 22, 2026 at 10:24 PM IST
मुंबई : नाले सफाईच्या कामात अडथळा ठरणाऱ्या अंधेरी परिसरातील झोपड्यांना कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी (दि.22) नकार दिला. याप्रकरणी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागा, असं स्पष्ट करत न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठानं याचिकेवरील सुनावणी तूर्तास तहकूब केली. मात्र न्यायालयानं प्रशासनाच्या कारवाईत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्यानं या झोपड्यांवरील कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
काय आहे प्रकरण? अंधेरी पश्चिम येथील वर्सोवा किनाऱ्यावर वसलेल्या माता एकविरा सिद्धार्थनगर येथील झोपड्यांमुळं म्हाडाला नाला साफ करण्यास अडचण ठरत आहे. त्यामुळं उपजिल्हाधिकार्यांनी येथील रहिवाशांना 48 तासांत घरे रिकामी करण्याची नोटीस बजावली होती. मात्र, उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा हा निर्णय बेकायदेशीर, चुकीचा व नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचं उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा करत तेथील रहिवासी मुन्ना शेख यांनी वकील रोहन सुर्वे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. म्हाडाला नाला साफ करण्यासाठी पोकलेन मशीन आणि डंपर नेण्यास अडथळा ठरत असल्याचं कारण दाखवत उपजिल्हाधिकार्यांनी 7 मे रोजी येथील रहिवाशांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. शासनाच्या साल 2015 आणि 2014 च्या धोरणांनुसार, पात्रता सिद्ध करण्यासाठी याचिकाकर्त्यानं 14 मे रोजी 2000 ची स्लम सर्व्हे स्लिप, रेशन कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, आधार कार्ड आणि अधिवास प्रमाणपत्र यांसह सर्व आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रे प्रशासनाकडे सादर केली होती. मात्र, या कागदपत्रांची कोणतीही शहानिशा न करता आणि याचिकाकर्त्याला आपली बाजू मांडण्याची कोणतीही संधी न देता उपजिल्हाधिकार्यांनी 18 मे रोजी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम 50(3) अन्वये 48 तासांत झोपडी रिकामी करण्याचा आदेश जारी केला, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.
दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार : या याचिकेवर शुक्रवारी सुटीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम अनखड आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सरकारच्या वतीने वकील विक्रांत परशुरामी यांनी युक्तिवाद करताना सांगितलं की, ही बांधकामे बेकायदेशीर असल्यानं त्यांना घरे रिकामी करण्याची नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. याशिवाय त्यांनी संबंधित प्राधिकरणाकडे दाद न मागता थेट उच्च न्यायालयात थेट याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी मात्र या युक्तिवादाला विरोध करत आपल्याकडे आवश्यक ती सर्व कायदेशीर कागदपत्रे असल्याचं उच्च न्यायालयाला सांगितलं. तसंच प्रशासनाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची विनंती त्यांनी केली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास तूर्तास नकार देत उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. कारवाईच्या नोटिशीला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावत याप्रकरणी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडेच दाद मागण्याचे आदेश देत न्यायालयानं तूर्तास ही सुनावणी तहकूब केली आहे.
