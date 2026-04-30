ETV Bharat / state

26/11च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील निर्दोष आरोपीला दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार

फहीम अन्सारीनं रिक्षा परवाना मिळवण्याकरता नाकारलेलं पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र मागत हायकोर्टात दाखल केली होती याचिका

Bombay high court
מuंबई उच्च न्यायालय
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 30, 2026 at 10:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : 26/11 च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्याच्या खटल्यातून निर्दोष सुटलेल्या फहीम अन्सारीला कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत मुंबई उच्च न्यायालयानं त्याची याचिका फेटाळून लावलीय. उदरनिर्वाहासाठी रिक्षाचा परवाना मिळवण्याकरिता आवश्यक असलेलं पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र मागत फहीम अन्सारीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

हायकोर्टाचा निकाल काय? - मुंबईत रिक्षा चालवून उदरनिर्वाह करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी फहीम अन्सारीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची तथ्य आणि संबंधित यंत्रणांनी उपस्थित केलेला सुरक्षेचा मुद्दा लक्षात घेता त्याला पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र नाकारण्याचा पोलीस यंत्रणांचा निर्णय योग्यच असल्याचं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावली. सविस्तर सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांनी या याचिकेवर राखून ठेवलेला आपला निकाल बुधवारी जाहीर केला.

राज्य सरकारची भूमिका?- या सुनावणीदरम्यान बंदी घालण्यात आलेल्या दहशतवादी संघटनेचा सदस्य असल्याचा फहीमवर अद्यापही संशय असून, त्याच्यावर अजूनही पोलिसांची नियमित पाळत असल्यानं त्याला ना हरकत प्रमाणपत्र नाकारण्यात आल्याची भूमिका राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात घेतली होती. तसेच उदरनिर्वाहासाठी पोलिसांचं प्रमाणपत्र आवश्यक नसलेलं इतर कोणतंही काम अथवा नोकरी फहीम अन्सारी करू शकतो, असंदेखील राज्य सरकारकडून हायकोर्टात स्पष्ट करण्यात आलंय. सर्व सरकारी, निम सरकारी कार्यालयं तसेच परिवहन विभाग आणि मुंबईसह राज्यातील सगळ्या महापालिका शाळा तसेच राज्यातील इतर सर्व शाळा आणि महाविद्यालये इथंही किंवा सुरक्षारक्षक कंपनीत काम करण्यासाठीही पोलिसांचं ना हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. त्यामुळे या ठिकाणी फहीम अन्सारी नोकरी करू शकत नसल्याचं राज्य सरकारकडून हायकोर्टात स्पष्ट करण्यात आलंय.

काय होती याचिका?- मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं मे 2010 मध्ये या प्रकरणातील एकमेव जिवंत पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाबला दोषी ठरवताना पुराव्याअभावी या प्रकरणातील अन्य दोन आरोपी फहीम अन्सारी आणि सबाउद्दीन अहमद यांची निर्दोष सुटका केली होती. पुढे तुरुंगातून बाहेर आल्यावर साल 2019 मध्ये सुटल्यानंतर अन्सारीला मुंबईतील एका प्रिंटिंग प्रेसमध्ये नोकरी मिळाली होती. परंतु कोरोना काळात ती प्रेस बंद पडली. त्यानंतर अन्सारीनं रिक्षा परवान्यासाठी अर्ज केला होता. 1 जानेवारी 2024 रोजी त्याला रिक्षाचा परवाना मिळाला देखील. त्यानंतर व्यावसायिक कारणांसाठी तसेच रिक्षा चालवण्यासाठी अनिवार्य असलेल्या पोलिसांच्या ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रासाठी फहीमनं रितसर अर्ज दाखल केला. मात्र त्याबाबत कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे त्यानं वकिलामार्फत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज दाखल केला. त्यावेळी लष्कर-ए-तोयबाचा सदस्य असल्याचा आरोप असल्यानं पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र देऊ शकत नाही, असे अन्सारीला कळवण्यात आलंय. त्याविरोधात अन्सारीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आपल्याबाबतचा पोलिसांचा निर्णय हा मनमानी, बेकायदा आणि भेदभाव करणारा असून, यामुळे आपल्या उपजीविकेच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे, असा दावाही फहीम अन्सारीनं या याचिकेतून केला होता.

TAGGED:

BOMBAY HIGH COURT
POLICE VERIFICATION CERTIFICATE
AUTO PREMIT
2611चा मुंबई दहशतवादी हल्ला
2611 MUMBAI TERROR ATTACKS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.