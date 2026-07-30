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नीट परीक्षेच्या निकालात गोंधळविरोधात हायकोर्टात याचिका, केंद्र सरकारसह एनटीएला हायकोर्टाकडून नोटीस जारी

यंदाच्या परीक्षेत झालेला अभूतपूर्व गोंधळ आणि भविष्यात अशा चुका पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी काय उपाययोजना करणार? याची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आलेत.

Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 30, 2026 at 10:45 PM IST

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मुंबई : नीट-यूजी 2026 च्या परीक्षेच्या निकालात झालेल्या गोंधळाप्रकरणी एका विद्यार्थिनीनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टानं या प्रकरणी केंद्र सरकारसह राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेला (एनटीए) नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण? - नीट-यूजी 2026 ची परीक्षा देणाऱ्या स्नेहा गमणे या विद्यार्थिनीला गुणपत्रिकेत 340 गुण मिळाले आहेत. ओएमआर शीट आणि उत्तरपत्रिकेनुसार तिला 410 गुण मिळणं अपेक्षित होतं. 113 प्रश्नांची उत्तरे बरोबर दिली असून, आपली 46 प्रश्नांची उत्तरे चुकली आहेत, तसेच एक प्रश्न वगळण्यात आला होता. गुणांकन पद्धतीनुसार तिच्या गुणांमध्ये 70 गुणांची तफावत आढळल्यानं निकालातील या गोंधळाप्रकरणी तिनं ऍड. विवेक आरोटे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

हायकोर्टाचे निर्देश काय? - या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी हायकोर्टाला सांगितलं की, केंद्र सरकार आणि एनटीएला याबाबत सारी माहिती देण्यात आली होती. मात्र त्यांच्याकडून कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही, त्यामुळे हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावावे लागले. या युक्तिवादाची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारसह एनटीएला नोटीस जारी करत या प्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत या प्रकरणाची सुनावणी 6 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.

नीटचा तिढा सुटता सुटेना - वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेतली जाणारी नीट ही प्रवेश परीक्षा सध्या मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडलीय. नियोजनातील त्रुटी, पेपरफुटीचे आरोप आणि गुणांमधील तफावत यांमुळे देशभरातील लाखो विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये सध्या तीव्र संताप आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या एकंदरीत कारभारावर आणि परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर यामुळे मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. अनेक राज्यांमध्ये परीक्षेपूर्वी प्रश्नपत्रिका व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्रामवर लीक झाल्याचे प्रकार घडले. या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेत हा तपास थेट सीबीआयकडे सोपवण्यात आलाय. सीबीआयनं तपास सुरू करत एनटीएमधील तज्ज्ञ आणि कोचिंग सेंटर्सशी संबंधित अनेकांना यात अटक केलेली आहे. हा सारा गैरप्रकार उघडकीस आल्यानंतर मे महिन्यातील परीक्षा रद्द करून ती जून महिन्यात पुन्हा घेण्यात आली. मात्र तरीही नियोजनात अनेक त्रुटी राहिल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. या वारंवार होणाऱ्या गोंधळामुळे रात्रंदिवस अभ्यास करणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण झाल्याचा आरोप करण्यात आलाय. अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत एनटीएमध्ये संस्थात्मक सुधारणा करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिलेले आहेत. सुरक्षेच्या कारणास्तव केंद्र सरकार पुढील वर्षीपासून नीट परीक्षा पूर्णपणे ऑनलाईन म्हणजेच कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट (CBT) पद्धतीनं घेण्याचा विचार करत आहे, जेणेकरून पेपर लीक होण्याचा धोकाच संपेल.

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TAGGED:

HIGH COURT PETITION
CENTRAL GOVERNMENT
NTA
नीट परीक्षेचा निकाल
NEET EXAM RESULTS NOTICES

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