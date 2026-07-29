स्वर्गीय राजेश खन्नांच्या 'आशीर्वाद'चा 'भूत बंगला', 'शापित' असा बदनामीकारक उल्लेख तात्काळ थांबवा, हायकोर्टाकडून मनाई आदेश जारी
बंगल्याचे नवे मालक शशी शेट्टी यांनी काही मीडिया पोर्टलवरून सुरू असलेली त्यांच्या घराची बदनामी रोखण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय.
Published : July 29, 2026 at 10:31 PM IST
मुंबई : राजेश खन्ना यांच्या 'आशीर्वाद' बंगल्याला भूत बंगला संबोधणं तात्काळ बंद करा, असा मनाई आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं जारी केलाय. या बंगल्याचे सध्याचे मालक शशी किरण शेट्टी यांनी आपल्या घराची होणारी बदनामी थांबवण्यासाठी दाखल केलेली याचिका हायकोर्टानं मान्य केलीय.
नवीन मालकाची बदनामीविरोधात हायकोर्टात याचिका - साल 2012 मध्ये मध्ये राजेश खन्ना यांच्या निधनानंतर त्यांच्या मुलींनी (ट्विंकल आणि रिंकी खन्ना) साल 2014 मध्ये हा बंगला उद्योगपती शशी किरण शेट्टी यांना 90 कोटी रुपयांना विकल्याची नोंद आहे. शेट्टी यांनी फेब्रुवारी 2016 मध्ये हा ऐतिहासिक बंगला पाडून त्या जागी एक नवीन बहुमजली इमारत उभारली. मात्र, त्या जागेचं ऐतिहासिक 'आशीर्वाद' हे नाव मात्र त्यांनी कायम ठेवलंय. मात्र आता या अफवांवर आक्षेप घेत या बंगल्याचे विद्यमान मालक शशी किरण शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील बीरेंद्र सराफ यांनी कोर्टाला सांगितलं की, शेट्टी यांच्या घराबाबत प्रसिद्ध झालेल्या या सर्व बातम्या निराधार आहेत. ही गोष्ट आता नुकसानभरपाईच्या पलिकडे जाऊन त्यांच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांचं हनन झालेलं आहे. याबाबत त्यांनी संबंधित मीडिया पोर्टलसह गुगल आणि मेटालाही फेब्रुवारी 2026 मध्ये नोटीस पाठवली होती. ज्यापैकी केवळ 'राजश्री' या एकानंच त्याला प्रतिसाद देत आक्षेपार्ह मजकूर हटवलाय. त्यामुळे संबंधित इतर सर्वांना बदनामीकारक मजकूर तात्काळ हटवून त्यावर बंदी घालण्याचे आदेश जारी करावेत, अशी मागणी हायकोर्टाकडे केलीय.
हायकोर्टाकडून 'आशीर्वाद'च्या बदनामीस मनाई आदेश जारी - या याचिकेतील मुद्दे विचारात घेत न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांनी 24 जुलै रोजी याबाबत मनाई आदेश जारी केलेत, ज्याची प्रत बुधवारी प्राप्त झाली. शशी किरण शेट्टी यांनी स्कूपव्हूप मीडियासह, इंडियाडॉटकॉमसह अन्य काही बॉलिवूड पोर्टलवर अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल केलाय. प्रथम दर्शनी या याचिकेत तथ्य आढळून येत प्रसिद्ध झालेल्या खोट्या बातम्यांमुळे याचिकाकर्त्यांची नाहक बदनामी होतेय. तसेच त्यांच्या शांततेत आणि सन्मानानं जगण्याच्या मूलभूत अधिकारावर यातून गदा येत असल्याचं हायकोर्टानं मान्य केलंय. त्यामुळे त्यांच्या या मालमत्तेला 'भूतिया', 'शापित' किंवा 'अनलकी' म्हणणाऱ्या बातम्या हटवून त्या व्हिडीओंवर हायकोर्टानं कायदेशीर बंदी घातलीय. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी 21 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केलीय.
'आशीर्वाद'चा इतिहास काय - मुंबईतील वांद्रे, कार्टर रोड या आलिशान परिसरातील एक प्रसिद्ध असा बंगला म्हणजे 'आशीर्वाद'. बॉलिवूडचे पहिले सुपरस्टार राजेश खन्ना यांच्या मालकीच्या या बंगल्याचा ऐतिहासही मोठा रंजक आहे. हा बंगला राजेश खन्ना यांच्या अफाट लोकप्रियतेचा आणि यशाचा प्रत्यक्ष साक्षीदार राहिलाय. या बंगल्याचा इतिहास, खरेदी-विक्री आणि त्याच्याशी जोडलेल्या रंजक गोष्टी सर्वश्रुत आहेत. या बंगल्याचा इतिहास म्हणजे इथं राहिलेल्या तीन सुपरस्टार्सच्या बॉलिवूड करिअरला लागलेली उतरती कळा. सर्वात आधी हा बंगला भारत भूषण यांच्या मालकीचा होता. आपल्या करिअरच्या उतारकाळात त्यांनी तो बंगला राजेंद्र कुमार यांना विकला होता. राजेंद्र कुमार यांनी आपल्या मुलीच्या नावावरून या बंगल्याचं नाव 'डिंपल' असं ठेवलं होतं. पुढे राजेंद्र कुमारांच्या बाबतीतही हाच प्रकार घडल्यानंतर त्यांच्याकडून राजेश खन्ना यांनी हा बंगला विकत घेतला. 70 च्या दशकात अवघ्या 3.5 लाखांत हा बंगला राजेंद्र कुमार यांच्याकडून राजेश खन्ना यांनी खरेदी केला आणि त्याला 'आशीर्वाद' असं नाव दिलं.
बंगल्याबाबत अनेक वावड्या उठू लागल्या - मात्र कालांतरानं नियतीचा फेरा राजेश खन्ना यांनाही चुकला नाही. अभिनय करिअरला लागलेली उतरती कळा आणि कुटुंब कलह यातून या बंगल्याबाबत अनेक वावड्या उठू लागल्या. लोक गॉसिपमध्ये याला 'शापित' किंवा 'भूत बंगला' म्हणून त्याची अवहेलना करू लागली. या बंगल्यात राहणाऱ्या अभिनेत्यांच्या (भारत भूषण, राजेंद्र कुमार आणि नंतर राजेश खन्ना) करिअरला एका टप्प्यानंतर उतरती कळा लागली. यामुळे बॉलिवूड वर्तुळातून या बंगल्याकडे तिरक्या नजरेनं पाहण्यास सुरुवात झाली. राजेश खन्ना यांची अंतिम इच्छा या बंगल्याचं त्यांच्या आठवणी जपणाऱ्या संग्रहालयात रूपांतर करण्याची होती, जी अपूर्णच राहिली. त्यांच्या सहकलाकार अभिनेत्री मुमताज यांनीही हा बंगला विकून पाडल्याबद्दल त्यावेळी जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती.
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