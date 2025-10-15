ETV Bharat / state

ईडीला हायकोर्टाचा दणका, वसई-विरारचे तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवारांची अटक बेकायदा ठरवत सुटकेचे आदेश

ईडीनं केलेली अटकेची थेट कारवाई अयोग्य असून याचिकाकर्त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधीही न देणं हा अधिकारांचा गैरवापर असल्याचं हायकोर्टानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं

Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 15, 2025 at 3:43 PM IST

2 Min Read
मुंबई : आयएएस अधिकारी आणि वसई-विरार महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार यांची ईडीनं केलेली अटक हायकोर्टानं बेकायदा ठरवलीय. या प्रकरणी पवार यांनी याचिकेतून ईडीच्या कारवाईवर सवाल उपस्थित करत पवार यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं योग्य ठरवत ईडीला मोठा दणका दिलाय. ईडीनं केलेली अटकेची थेट कारवाई अयोग्य असून, याचिकाकर्त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधीही न देणं हा अधिकारांचा गैरवापर असल्याचं हायकोर्टानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलंय. या निकालाला सर्वोच्च न्यायलयात आव्हान देण्याकरिता संधी मिळावी, याकरिता तात्पुरती स्थगिती देण्याची ईडीनं केलेली विनंतीही हायकोर्टानं फेटाळून लावली.

Enforcement Directorate
अंमलबजावणी संचालनालय (Source- ETV Bharat)

हायकोर्टाची तीव्र नाराजी - पवार यांच्या वतीनं यासंदर्भात केलेल्या युक्तिवादानंतर हायकोर्टानं ईडीच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. पुरावे असले तरी कोणतीही चौकशी न करता थेट अटक करण्याची गरज काय?, अटक करण्याचा अधिकार मिळाला म्हणून लोकांना अशी उठसूट अटक करणं योग्य नाही. आरोपीची तुम्ही एक प्रकारे कोंडी करताय, आरोपीनं नियमित जामिनासाठी धाव घेतली असती तर तुम्ही त्याचा आधार घेत त्यावर आक्षेप घेतला असतात, अद्याप कोणतंही आरोपपत्र दाखल झालेलं नाही, मग नेमकं तुम्ही काय करताय? या शब्दांत खडसावत हायकोर्टानं ईडीला केलेली कारवाई कशी योग्य आहे हे पटवून देण्याचे आदेश ईडीला दिले होते.

Commissioner of Vasai-Virar Anil Kumar Pawar
वसई-विरारचे तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार (Source- ETV Bharat)

ईडीकडून अटकेचं जोरदार समर्थन - या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ईडीच्या वतीनं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशाचा संबंध थेट आरोपी पवार यांच्याशी आहे. अटकेच्या वेळी ताब्यात घेतलेल्या फोनमधून पवार यांनी कॉल रेकॉर्ड, मेसेज सगळं काही उडवलं होतं. परंतु इतर आरोपींकडून मिळालेली माहिती आणि पुरावे यांतून पवार हेच या आर्थिक घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार असल्याचं स्पष्ट होतंय. पवार यांनी आपल्या आयुक्त पदाचा गैरवापर करत अधिकारी, बिल्डर यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात पैसा गोळा केलाय. तसेच पवार यांना तपास यंत्रणेनं थेट जाऊन अटक केलेली नाही. पालिका अधिकारी रेड्डी यांनी दिलेल्या जबानीत हा सगळा भ्रष्टाचार समोर आलाय. रेड्डी यांनी कशा प्रकारे सगळा पैसा नेऊन पवार यांना दिला, त्यातून पवार यांनी पत्नी आणि इतर कुटुंबीयांच्या नावे कशी आणि कुठे मालमत्ता खरेदी केली? याचा सगळा तपशील दिलेत. आरोपी पवार यांनी केलेला गुन्ह्याची ईसीआयआरमध्ये नोंद आहे. हे प्रकरण फार गंभीर असून, आरोपीनं केलेला भ्रष्टाचार धक्कादायक आहे. हा सारा घोटाळा कशा पद्धतशीरपणे करण्यात आलाय, त्याचे सबळ पुरावे आमच्याजवळ आहेत, असा दावा ईडीतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी हायकोर्टात केला.

काय होती याचिका? - आपल्या पदाचा गैरवापर करत पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी नालासोपारा येथील 60 एकर भूखंडाचं आरक्षण बदललं. तसेच अधिकाऱ्यांना आणि इतर काही जणांना हाताशी धरून त्या ठिकाणी 41 अनधिकृत इमारती उभारल्या. या प्रकरणी ईडीनं छापेमारी करत पवार यांच्याकडून कोट्यवधी रुपयांची रक्कम आणि संशयास्पद कागदपत्र ताब्यात घेत बदलीच्या दुसऱ्याच दिवशी सकाळी त्यांना राहत्या घरातून अटक केली, याविरोधात पवार यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. नालासोपारा अनधिकृत बांधकाम घोटाळ्याप्रकरणी ईडीनं आपल्याला बेकायदेशीर अटक केलीय, असा आरोप करीत वसई-विरार महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. या प्रकरणात पवार यांना थेट अटक करण्याची गरज काय होती?, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राजीव शकधेर यांनी युक्तिवाद केला की, ईडीनं आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून पवार यांना अटक केलीय. त्यांची कोणतीही चौकशी न करता थेट अटकेची कारवाई करण्यात आलीय, याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं याबाबत ईडीला जाब विचारला होता.

TAGGED:

BOMBAY HIGH COURT
ENFORCEMENT DIRECTORATE
मुंबई उच्च न्यायालय
VASAI VIRAR COMMISSIONER ANIL KUMAR

