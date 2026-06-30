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फेरीवाला तक्रार निवारणाच्या हेल्पलाईनमध्ये AI चा वापर नको, हायकोर्टाची बीएमसीला सूचना

एकाच कुटुंबात एकापेक्षा जास्त परवाने कसे दिलेत?, यावर दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनाला दिलेत.

Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 30, 2026 at 5:39 PM IST

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मुंबई : एकाच कुटुंबातील अनेक व्यक्तींना फेरीवाला परवाना कोणत्या कायद्यात दिलाय?, असा सवाल उपस्थित करत," बीएमसी अधिकाऱ्यांना नेमका कुठला कायदा कळतो?, असा आम्हाला प्रश्न पडलाय." हा टोला हाणत मंगळवारी हायकोर्टानं मुंबई महापालिकेच्या भोंगळ कारभारावर आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. महापालिका प्रशासनाच्या वरदहस्तानं मुंबईत फेरीवाला परवान्यांचा मोठा घोटाळा सुरू असल्याची तक्रार गेल्या सुनावणीत हायकोर्टापुढे करण्यात आली होती. गोरेगावचे रहिवासी असलेले वकील आशिष दुबे यांनी कोर्टाला दिलेल्या माहितीनुसार गोरेगाव पश्चिमेतील एका कुटुंबाच्या मालकीची स्टेशन परिसरात पाच दुकानं असूनही त्यांच्याकडे तीन अधिकृत फेरीवाला परवाने आहेत. या तक्रारीवर गोरेगाव पोलीस ठाण्यानं मंगळवारी आपला चौकशी अहवाल हायकोर्टात दाखल केला. ज्यात या आरोपांत तथ्य असल्याचं आढळून आलं, त्यामुळे यासंदर्भात कठोर कारवाईचे आदेश देत एका कुटुंबात एकापेक्षा अधिक परवाने जारी केल्याच्या मुद्द्यावर दोन आठवड्यांनी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत उत्तर देण्याचे आदेश हायकोर्टानं बीएमसी प्रशासनाला दिलेत.

गोरेगाव पोलिसांचा अहवाल कोर्टात सादर - या प्रकरणी वकील दुबे यांच्या तक्रारीनुसार केलेल्या तपासांत त्यांचे आरोप खरे असल्याचं पोलिसांनी आपल्या अहवालात सांगितलंय. रामदेनीप्रसाद कांदू या 84 वर्षीय व्यक्तीसह त्यांच्या दोन मुलांच्या नावे अधिकृत फेरीवाला परवाने जारी करण्यात आलेत. मूळ परवाना हा 90 च्या दशकांतील असला तरी मुळात या कुटुंबानं याच परिसरातील आपली काही दुकानं दरमहा 85,000 रुपये भाड्यावर दिलेली आहेत आणि तरीही ते फेरीवाल्याच्या व्यवसाय आणि तो देखील अपंगासाठीच्या राखीव वर्गात करत असल्याचं यावेळी पोलिसांनी स्पष्ट केलंय. मुळात कायद्यात एका कुटुंबात एक फेरीवाला परवाना हे धोरण असतानाही महापालिकेनं हे परवाने कुठल्या आधारावर दिले?, तसेच गोरेगाव पश्चिम स्थानक परिसरात 85 कुटुंबातील 129 जणांकडे, असे अधिकृत फेरीवाला परवाने असल्याची माहिती यावेळी पोलिसांनी हायकोर्टात दिली.

पालिकेचं असं धोरण असेल तर परवान्याबाबत दिलेल्या आदेशांचा पुनर्विचार करावा लागेल - हायकोर्ट - यावर आश्चर्य व्यक्त करत हायकोर्टानं महापालिकेच्या वकिलांकडे याबाबत विचारणा केली असता ते निरुत्तर झाल्याचं पाहायला मिळालं. याच आधारावर मुंबईत जे 99,435 फेरीवाला परवाने वाटलेत का?, असा सवाल करत हायकोर्टानं पालिकेला विचरणा केली. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानंच याबाबतचे मूळ आदेश जारी केल्यानं हा मुद्दा आमच्यापुढे आज पहिल्यांदाच आलाय, जर ही परिस्थिती असेल तर आम्हाला आम्ही दिलेल्या सविस्तर आदेशांचाही पुन्हा विचार करावा लागेल, असंही यावेळी खंडपीठानं स्पष्ट केलं.

फेरीवाल्यांबाबतच्या तक्रार निवारण हेल्पलाईनकरिता AI नको - हायकोर्ट - दरम्यान, या प्रकरणी अमायकस क्युरी जमशेद मिस्त्री आणि बॉम्बे बार असोसिएशनच्या वतीनं महापालिकेच्या तक्रार निवारण पद्धतीवरही बोट ठेवलं. बेकायदा फेरीवाल्यांची तक्रार करण्याचा प्रयत्न करताना बार कौन्सिलच्या सदस्य वकिलांना 45 मिनिटं लागल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. चॅटबॉट पद्धतीवर सुरू असलेल्या या नंबरवर इतका खटाटोप करून केवळ तक्रार नोंदवून घेण्यात आल्याचा मेसेज आला. त्यावर कारवाई करणार का?, केली तर ती कधीपर्यंत पूर्ण होणार?, याची कोणतीही माहिती उपलब्ध होत नसल्याचं त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायमूर्ती कमल खाता यांनी महापालिकेच्या वकिलांची कानउघाडणी करत "तुम्हाला वाटतं का, मुंबईकर आपला एक तास तक्रार नोंदवण्याकरिता देतील. जिथं वेळेला पैशाइतकं महत्त्व तिथं लोक या परिस्थितीत तक्रार द्यायच्या भानगडीत पडतील का?, असं स्पष्ट करत तक्रार निवारणासाठी AI चा वापर नको, तिथं प्रत्यक्ष अधिकाऱ्यांनीच दखल घेण्याची आवश्यकता तरच या गोष्टी सुधारतील." याशिवाय महापालिकेच्या वतीनं अधिकृत परवानाधारकांना जे बारकोड दिले जातायत, त्यातही काही तांत्रिक त्रुटी आहेत, कारण ते कोड स्कॅन केल्यानंतर फेरीवाल्याची माहिती मिळतेय. मात्र त्याला नेमकी कोणत्या जागेवर बसायची परवानगी आहे, याची माहिती उपलब्ध होत नसल्यानं पोलीस त्रास देत असल्याची तक्रार फेरीवाला संघटनेकडून करण्यात आलीय. तेव्हा या सर्व मुद्द्यांवर महापालिकेनं सकारात्मक उपाय काढून या सर्व समस्या दूर कराव्यात, असे निर्देश मंगळवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं बीएमसीला दिलेत.

विरारपासून चर्चगेटपर्यंतच्या स्टेशनबाहेर फेरीवाल्यांचा विळखा - मुंबईत विरारपासून चर्चगेटपर्यंत स्थानकांबाहेर निवासी सोसायट्यांच्या परिसरात सर्वत्र फेरीवाले बसलेले दिसून येतात. सर्व सामान्य माणूस या समस्येला कंटाळून गेलाय, उच्चभ्रू सोसायट्या आणि ठराविक विभागातील तक्रारींची तुम्ही दखल घेता का?, असे सवाल हायकोर्टानं वेळोवेळी उपस्थित केलेत. महापालिकेनं अवैध फेरीवाल्यांवर कारवाई केल्यानंतर तिथून पुढे पोलिसांचं काम सुरू होतं. अशा फेरीवाल्यांना पुन्हा त्या जागेवर बसू न देणं ही पोलिसांचीच जबाबदारी आहे, ही जबाबदारी पोलिसांना टाळता येणार नाही. अवैध फेरीवाल्यांची सर्व माहिती पोलिसांना द्या, असे आदेश हायकोर्टानं पालिकेला दिलेत. तसेच अवैध फेरीवाल्यांवर कारवाईसाठी महापालिकेकडे पुरेसे अधिकारी नाहीत, महापालिकेची ही भूमिकाही अयोग्य आहे, असं मत न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं व्यक्त केलंय. तसेच या कारवाईत पालिका अधिकाऱ्यांना पुरेसा पोलीस बंदोबस्त मिळायलाच हवा, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीच दिलेले आहेत. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी जर पोलीस करतच नसतील तर काय उपयोग?, या शब्दांत हायकोर्टानं राज्य सरकारला फटकारलं. पोलीस नेहमी सगळीकडे गस्त घालत असतात, मात्र पोलिसांनी गस्त घातल्यानंतरही फेरीवाल्यांचा विळखा काही कमी होत नाही. काही ठिकाणी तर पोलीस ठाण्याच्या समोरच फेरीवाले बसलेले दिसतात, जर असं चित्र असेल तर पोलीस गस्त कशासाठी आणि कुठे घालतात?, असा सवालही यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केलाय.

काय आहे याचिका? - गोरेगाव पश्चिम येथील स्टेशन परिसरात बेकायदेशीर फेरीवाल्यांच्या उपद्रवाप्रकरणी गोरेगाव मर्चंट्स असोसिएशननं हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. इथल्या अवैध फेरीवाल्यांनी परिसरातील सर्व सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण करून लोकांना चालायला जागीही ठेवलेली नाही. नागरिकांना दररोज होणाऱ्या या त्रासाकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधलं असून, गोरेगाव रेल्वे स्थानकाबाहेर आणि लगतच्या आरे रोड जंक्शनच्या रस्त्यावर फेरीवाल्यांच्या सुळसुळाटाबाबत वारंवार पोलिसांत तक्रारी करूनही कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आलाय. महापालिका आणि गस्तीवर असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांकडे अनेकदा तक्रारी करूनही ते यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करत नाहीत. गेल्या दोन दशकांपासून ही परिस्थिती वाढत जाऊन सध्या तिच्या सर्वोच्च पातळीवर आहे. बेकायदेशीर फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी बीएमसीची व्हॅन येण्यापूर्वीच कोणीतरी फेरीवाल्यांना पूर्वकल्पना देतं. इतकंच काय या फेरीवाल्यांनी लोकांवर हल्ले केल्याच्याही घटना इथं घडल्यात. याशिवाय हायकोर्टानं यासंदर्भात सुमोटो याचिकाही दाखल केलेली आहे.

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HAWKER GRIEVANCE REDRESSAL HELPLINE
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