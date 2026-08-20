गोव्यातील नाईट क्लबमधील अग्नितांडवात 25 जणांच्या मृत्यूस कारणीभूत बार मालकांचा जामीन हायकोर्टाकडून रद्द
गोव्यातील सत्र न्यायालयानं आरोपींना जामीन देताना बुद्धीचा वापर केलेला नसल्याचं निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टानं आरोपींचा जामीन रद्द करत त्यांना दोन आठवड्यांत पोलिसांना शरण येण्याचे आदेश दिलेत.
Published : August 20, 2026 at 1:58 PM IST
मुंबई : गोव्यातील नाईट क्लबमध्ये लागलेल्या आगीत 25 जणांचा होरपळून झालेल्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या रेस्टॉरंट आणि बार मालकांचा जामीन रद्द करत मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यांना दोन आठवड्यांत शरण येण्याचे आदेश दिलेत आहेत. एप्रिल महिन्यात सत्र न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोपींना जामीन मंजूर केला होता. हा जामीन रद्द करण्यासाठी गोवा पोलिसांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
जामीन रद्द करताना हायकोर्टाचे ताशेरे - या प्रकरणी आरोपींना जामीन देताना सत्र न्यायालयानं डोकं वापरलेलं दिसत नाही. तसेच कायद्यानं त्यांना दिलेल्या अधिकारांचा योग्यपणे वापर केला दिसत नाही, असे खडेबोल सुनावत न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या एकलपीठाने सौरभ लुथरा, गौरव लुथरा आणि अजय गुप्ता यांना सत्र न्यायालयानं दिलेला जामीन रद्द केलाय. तसेच या तिन्ही आरोपींनी दोन आठवड्यांत पोलिसांना शरण येण्याचे असे आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठानं दिले आहेत. दुर्घटना घडलेल्या रेस्टॉरंट आणि बारमध्ये येणाऱ्या ग्राहकांच्या सुरक्षेची काळजी योग्य प्रकारे घेतली गेलेली नव्हती. मालकांच्या निष्काळजीपणामुळे ही घटना घडलीय, त्यामुळे अशा गंभीर घटनेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तरीही सत्र न्यायालयानं या आरोपींना जामीन मंजूर केला. तसेच हा जामीन देताना आरोपींवर कोणत्याही कठोर अटीशर्ती लावल्या गेल्या नाहीत, असे ताशेरे हायकोर्टानं आपल्या निकालातून ओढलेत.
काय आहे प्रकरण? - 6 डिसेंबर 2025 च्या रात्री गोव्यातील अर्पोरा गावातील 'बर्च बाय रोमिओ लेन' या नाईट क्लबमध्ये भीषण आग लागली होती. या आगीत 25 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला तर तब्बल 50 जण जखमी झाले होते. सिलिंडर स्फोटानंतर लागलेली ही आग काही क्षणात सर्वत्र पसरली बळी पडलेल्यांमध्ये बहुतेकण हे नाईट क्लबमधील कर्मचारी होते. यापैकी फक्त दोघांचा मृत्यू भाजल्यामुळे झाला, तर उर्वरित 23 जण हे बाहेर पडता न आल्यानं जागीच गुदमरले होते. जर त्यांनी ही एक चूक केली नसती तर या 23 जणांचे जीव वाचवता आले असते.(Goa Night Club Fire)
नेमकं काय घडलं होत 'त्या' रात्री - शनिवार असल्यानं मध्यरात्रीनंतरही हॉटेलमध्ये बरीच गर्दी होती. रात्री 1 वाजण्याच्या सुमारास नाईटक्लबच्या स्वयंपाकघराजवळ गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाल्यानं हा अपघात झाला. स्फोट इतका प्रचंड होता की काही कळायच्या आत आग संपूर्ण इमारतीत पसरली. प्राथमिक तपासात असं दिसून आलं की, स्फोट झाला तेव्हा हॉटेल बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू होती, त्यामुळे बहुतेक कर्मचारी तळघर होते. नाईट क्लबमध्ये स्फोट होताच एकच भीतीच वातावरण पसरलं. बाहेर पळण्याऐवजी लोक तळघरात जाऊन लपले. काय चाललंय ते कुणालाच समजत नव्हतं. आगीचा धूर संपूर्ण तळघरात पसरला आणि कर्मचारी स्वतःला वाचवण्यासाठी तिथेच बसून राहिले आणि त्यातच त्यांचा गुदमरून मृत्यू झाला.
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