दिल्लीतील स्फोटानंतर मुंबईत हाय अलर्ट; महत्त्वाच्या ठिकाणी पोलिसांकडून कसून तपासणी

दिल्ली स्फोटानंतर मुंबईत हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. मुंबई पोलिसांनी तत्काळ सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवत महत्त्वाच्या ठिकाणी कसून तपासणी सुरू केली आहे.

महत्त्वाच्या ठिकाणी पोलिसांकडून कसून तपासणी
महत्त्वाच्या ठिकाणी पोलिसांकडून कसून तपासणी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 10, 2025 at 9:55 PM IST

1 Min Read
मुंबई : नवी दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ सोमवारी सायंकाळी झालेल्या स्फोटानंतर मुंबईत हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. मुंबई पोलिसांनी तत्काळ सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवत महत्त्वाच्या ठिकाणी कसून तपासणी सुरू केली आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला नेहमीच दहशतवादी हल्ल्यांचे लक्ष्य मानले जाते. त्यामुळे दिल्लीतील स्फोटानंतर मुंबईत कडेकोट बंदोबस्त लावण्यात आला आहे.

लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक 1 जवळ पार्क केलेल्या एका कारमध्ये संध्याकाळी साधारण 6 वाजून 45 मिनिटांनी प्रचंड स्फोट झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली. या स्फोटाची तीव्रता इतकी होती की, आजूबाजूचा परिसर हादरून गेला आणि तीन अन्य वाहनांना आग लागली. दिल्लीतील या स्फोटाची माहिती मिळताच मुंबईत हाय अलर्ट जारी करण्यात आला. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, चर्चगेट, दादर, वांद्रे टर्मिनस अशा प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर बॉम्ब शोधक पथकांसह दंगल नियंत्रण पथके तैनात करण्यात आली आहेत. या ठिकाणी प्रवाशांच्या बॅगांची, वाहनांची कसून तपासणी सुरू आहे. सीएसएमटी परिसराला तर सध्या पोलीस छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.


कडेकोट बंदोबस्त - शहरातील धार्मिक स्थळे, बाजारपेठा, हॉटेल्स, मॉल्स आणि इतर गर्दीची ठिकाणे यांच्यावर पोलिसांची करडी नजर आहे. मुंबई पोलिसांच्या विशेष शाखेने वेगवेगळ्या भागांत गस्ती पथके वाढवली असून, सतत पेट्रोलिंग सुरू आहे. गर्दीच्या ठिकाणी अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तसंच, संवेदनशील भागांत क्यूआरटी (क्विक रिस्पॉन्स टीम) सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. मुंबई पोलिसांनी नागरिकांना विशेष आवाहन केलं आहे की, ट्रेनमध्ये, बसस्थानकात, बाजारात किंवा कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी संशयास्पद वस्तू, बॅग किंवा व्यक्ती दिसल्यास तत्काळ पोलिसांना माहिती द्यावी. पोलीस नियंत्रण कक्ष क्रमांक 100 किंवा स्थानिक पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधण्याचं आवाहन करण्यात आले आहं. “आपली सतर्कता हीच आमची ताकद आहे,” असं पोलिसांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा..

  1. लाइव्ह दिल्ली स्फोटाच्या संपूर्ण संभावनांचा तपास करणार, अमित शाह यांची ग्वाही
  2. अमित शाह दिल्लीतील स्फोटाच्या ठिकाणी दाखल, स्फोटात ८ जण ठार

HIGH ALERT IN MUMBAI

