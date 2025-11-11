दिल्ली बॉम्ब ब्लास्टनंतर देशभरात हाय अलर्ट; गजानन महाराजांच्या शेगाव देवस्थानातही वाढवली सुरक्षा
बुलढाणा : दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळील भयानक कार बॉम्ब ब्लास्टने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले आहे. 10 नोव्हेंबरला संध्याकाळी साडेसात वाजता रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशनच्या गेट नंबर 1 जवळ एका कारमध्ये झालेल्या स्फोटाने किमान 10 जणांचा मृत्यू झाला असून, 20 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. हा स्फोट इतका प्रचंड होता की, आजूबाजूच्या सहा वाहनं आणि तीन ऑटोरिक्षांना आग लागली. दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणात अनधिकृत कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (यूआपीए) आणि स्फोटक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठकीत सर्व पैलूंवर चर्चा होणार : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी घटनास्थळाला भेट देऊन तपासाची माहिती घेतली असून, आज सकाळी उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठकीत सर्व पैलूंवर चर्चा होणार आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक (एनएसजी), राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) आणि फॉरेन्सिक तज्ज्ञांची टीम घटनास्थळी पुरावे गोळा करीत आहे. अमोनियम नायट्रेटचे कण सापडल्याने हा आतंकवादी हल्ला असल्याचे संशय व्यक्त होत आहेत. या घटनेनंतर देशभरात हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
इतर राज्यांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था कडक : महाराष्ट्रासह जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, पश्चिम बंगाल आणि इतर राज्यांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये गर्दीच्या ठिकाणी पोलीस पथके तैनात केली आहेत. वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू शहर आणि कटरा येथेही सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. श्रीनगरमध्येही पोलिस आणि सुरक्षा दल अलर्ट मोडवर आहेत. विमानतळांवर तपास वाढवण्यात आला असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी मृतांना श्रद्धांजली वाहत जखमींच्या लवकर बरे होण्याची प्रार्थना केली आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही या घटनेची निंदा केली असून, सुरक्षा यंत्रणांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
सरकारने सर्व जिल्ह्यांत हाय अलर्ट केला जारी : महाराष्ट्रातही या ब्लास्टचा थेट परिणाम जाणवत आहे. राज्य सरकारने सर्व जिल्ह्यांत हाय अलर्ट जारी केला असून, विशेषत: गर्दीच्या ठिकाणी सुरक्षा वाढवली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील विदर्भाची पंढरी म्हणून ओळख असलेल्या शेगाव येथील श्री गजानन महाराज मंदिर परिसरातही कडक सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. दररोज हजारो भाविक दर्शनासाठी येणाऱ्या या पवित्र स्थळी रात्रीपासूनच पोलीस आणि मंदिर सुरक्षारक्षक अलर्ट मोडवर आहेत. प्रत्येक भाविकाची कसून चौकशी केली जात असून, त्यांच्या बॅगा, सामानाची तपासणी होत आहे. मंदिर परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची निगराणी वाढवली असून, संशयित वाहनांना प्रवेश नाकारण्यात येत आहे. शेगाव संस्थानचे विश्वस्त आणि स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दिल्ली ब्लास्ट कुठल्या तरी दहशतवादी गटाचा भाग असू शकतो म्हणून खबरदारी घेतली जात आहे. भाविकांना कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घेत असली तरी संपूर्ण परिसर सील करण्यात आला आहे.
