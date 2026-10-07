मेळघाटच्या जंगलात कीटक वापरतात अनोखी भाषा; मुंग्या एकमेकींच्या तोंडात उलटी करून साधतात संवाद!
जंगलात कीटकांसह मुंग्यांची अनोखी भाषा असते. ही भाषा कशी असते? वाचा, ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी शशांक लावरे यांचा स्पेशल रिपोर्ट
Published : October 7, 2026 at 3:18 PM IST
अमरावती - सातपुडा पर्वतरांगेत वसलेल्या मेळघाटात दाट जंगल, वाघ बिबट्या, अस्वल, हरीण आणि रंगीबेरंगी पक्षी आढळतात. मात्र, या जंगलाचं खरं वैभव केवळ मोठ्या प्राण्यांमध्ये नाही तर जमिनीवर सरपटणाऱ्या गोमपासून पानांमध्ये लपलेल्या प्रेइंग मॉन्टीसपर्यंत, एकमेकींच्या तोंडातून अन्न आणि रासायनिक संदेशाची देवाण-घेवाण अर्थात तोंडात उलटी करून संवाद साधणाऱ्या मुंग्यांपर्यंत आहे. मुंग्यांप्रमाणेच अशी संवाद प्रक्रिया मुंगळ्यांमध्येदेखील आहे. यासह रात्री सक्रिय होणाऱ्या विविध कीटकांपर्यंत असंख्य सुक्ष्मजीव हे मेळघाटच्या परिसंस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
धारणी तालुक्यातील चौराकुंड परिसरात वनरक्षक म्हणून कार्यरत असलेले सुरज भगत गेल्या सात वर्षांपासून जंगलात काम करत आहेत. त्यांनी 950 पेक्षा अधिक जैवविविधता निरीक्षणांची नोंद केली आहे. त्यात 555 पेक्षा अधिक विविध जीवांची नावं नोंदविली आहेत. यामध्ये 140 पेक्षा अधिक पक्षी, फुलपाखरं विविध कीटक, पतंग, बेडूक, सरडे आणि इतर जीवांचा समावेश आहे. गोम चक्क रात्रीच्या अंधारात हिरवा प्रकाश सोडतो, या आश्चर्याचीदेखील त्यात नोंद आहे. एकूणच मेळघाटातील या छोट्या जीवांच्या हालचालींबाबत आणि त्यांच्या महत्त्वाच्या संदर्भात ईटीव्ही भारतचा हा हा स्पेशल रिपोर्ट.
सिपना डॉक्युमेंटेशनमध्ये नोंद - मोठ्या प्राण्यांप्रमाणेच सूक्ष्मजीव मेळघाटच्या परिसंस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. या छोट्या जीवांचे बारकाईनं निरीक्षण केलं तर जंगलातील प्रत्येक हालचाली मागं एक वेगळी कथा आणि त्यामागे निसर्गाचं अद्भुत विज्ञान दडलेलं दिसतं. मेळघाटातील वन्यजीवांकडे अशाच वेगळ्या नजरेनं पाहण्याची सुरुवात वन कर्मचाऱ्यांमध्ये झाली. त्यातून जैवविविधतेच्या नोंदणीचं एक मोठं जाळ तयार झालं. सुरज भगत यांच्या म्हणण्यानुसार गस्तीच्या वेळी केवळ मोठ्या वन्यजीवांकडे लक्ष न देता लहान कीटक, फुलपाखरे, पक्षी, सरपटणारे जीव आणि इतर सूक्ष्मजीवांचं निरीक्षण करण्याची दृष्टी विकसित झाली. या निरीक्षणांची नोंद सिपना डॉक्युमेंटेशन या व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये व्हायला लागली. पुढे हे विशेष सिपना डॉक्युमेंटेशन सर्वांसमोर आलं. या सातत्यपूर्ण निरीक्षणातून सुरज भगत यांनी जैवविविधता निरीक्षणांची नोंद केल्याची माहिती सुरज भगत यांनी दिली.
मुंग्यांचं प्रेम नव्हे ते अन्न आणि माहितीची देवाण-घेवाण - जंगलात दोन मुंग्या एकमेकींच्या तोंडाला तोंड लावून उभ्या असलेल्या दिसल्या तर हा काही प्रेमाचा प्रकार नाही. ही त्यांच्या सामाजिक जीवनातील अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. तिला ट्रॉफलेक्सिस म्हणतात. या प्रक्रियेत एक मुंगी आपल्या पचनसंस्थेतील द्रव किंवा अंशतः असलेलं अन्न दुसऱ्या मुंगीला तोंडावाटे देते. त्यामुळं एका मुंगीनं मिळवलेलं अन्न संपूर्ण वसाहतीपर्यंत पोहोचतं. कामगार मुंग्या हे अन्न इतर कामगार मुंग्या, अळ्या आणि काही प्रसंगी राणी मुंगीपर्यंत पोहोचवतात. मात्र, याचं महत्व फक्त अन्नाच्या वाटपापर्यंत मर्यादित नाही. मुंग्यांच्या सामाजिक व्यवस्थेत रासायनिक संकेत आणि इतर जैविक माहितीच्या देवाण-घेवाणीतही अशा संपर्काची भूमिका असते. म्हणजेच मुंग्यांची वसाहत ही हजारो स्वतंत्र मुंग्यांचा केवळ समूह नसून परस्पर संपर्कातून चालणारी एक अत्यंत गुंतागुंतीची सामाजिक व्यवस्था आहे, असं वनरक्षक सुरज भगत यांनी सांगितलं.
अंधारात चमकणारा गोम- घरात किंवा जंगलात आढळणाऱ्या गोमकडं आपण अनेकदा भीती किंवा किळस या भावनेनं पाहतो. मात्र, जंगलातील काही मिलीपिड म्हणजेच गोमांच्या प्रजातींच्या संरक्षण यंत्रणेत निसर्गाचं विलक्षण रसायन शास्त्र दडलेलं आहे. धोका जाणवल्यावर काही प्रजाती शरीरातून विशिष्ट रासायनिक स्त्राव बाहेर सोडतात. काही प्रजातींमध्ये हा स्त्राव प्रकाशमान होऊ शकतो. अंधारात हिरवट प्रकाशासारखा दिसतो. अशा प्रकारची जैविक प्रकाश निर्मिती जैवदिप्ती म्हणून ओळखली जाते. हा प्रकाश संभाव्य भक्षकाला इशारा देण्यास किंवा त्याचं लक्ष विचलित करण्यास मदत करू शकतो. त्यामुळं जंगलातील एखादा गोम अंधारात हिरवट चमकत असल्याचं दिसलं तर त्यामागे निसर्गाची एक संरक्षणात्मक यंत्रणा कार्यरत असण्याची शक्यता असते. मात्र, प्रत्येक चमकणाऱ्या गोममागे हीच प्रक्रिया असते, असं नाही. नेमकी प्रजाती ओळखल्यानंतरच त्यामागील जैविक प्रक्रिया निश्चित करता येते, असं सुरज भगत यांनी स्पष्ट केलं.
हात जोडून प्रार्थना करणारा कुशल शिकारी - पुढचे दोन पाय छातीसमोर जोडून एखादा कीटक शांतपणे प्रार्थना करत असल्यासारखा दिसतो. या कीटकाला इंग्रजीत प्रेइंग मॉन्टीस असं नाव मिळालं आहे. मात्र, त्याची ही मुद्रा प्रार्थनेची नसून भक्ष पकडण्यासाठी सज्ज असलेल्या शिकाऱ्याची आहे. मराठीमध्ये त्याला नाकतोडा म्हणून संबोधतात. मॉन्टीसचे पुढचे पाय काटेरी आणि मजबूत असतात. टोळ, माशा, पतंग आणि क्रिकेट यासारख्या विविध कीटकांना पकडण्यासाठी त्यांचा वापर केला जातो. त्यामुळे शेती आणि बागांमध्ये पिकांचं नुकसान करणाऱ्या काही कीटकांवर नैसर्गिक नियंत्रण ठेवण्यात या शिकारी कीटकाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. त्याची आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण क्षमता म्हणजे डोकं मोठ्या कोणातून फिरवण्याची क्षमता आहे. त्यामुळं शरीराची हालचाल न करता परिसरावर लक्ष ठेवणं त्याला शक्य होतं. मोठे संयुक्त डोळे आणि हालचाल टिपण्याची क्षमता यामुळं योग्य क्षणी भक्षावर झडत घालणं त्याला शक्य होतं.
पक्ष्यांच्या पायात आणि चोचीतही दडलेली असते ओळख - जंगलात पक्षी दिसला की त्याचं नाव ओळखणं हा निरीक्षणाचा पहिला टप्पा आहे. पण, त्याच्या शरीर रचनेकडे बारकाईनं पाहिलं तर त्याच्या जीवनशैलीचे अनेक संकेत मिळू शकतात. शिकारी पक्षांच्या पायांची रचना, पंजांची पकड आणि नखांची तीक्ष्णता ही भक्ष पकडण्यासाठी अनुकूल असते. दुसरीकडे विविध खाद्यपद्धती असलेल्या पक्षांच्या चोचींच्या आकारात फरक आढळतो. फळं, बिया, कीटक किंवा मास यापैकी कोणतं अन्न पक्षी प्रामुख्यानं खातो, यानुसार चोचीची रचना बदललेली दिसते. पायांची रचना, चोचीचा आकार, शरीराचा आकार, पिसांचा रचना, रंग आणि पक्षी कोणत्या वेळी सक्रिय असतो, या अनेक बाबींच्या निरीक्षणातून त्याची ओळख आणि जीवनशैली समजून घेण्यास मदत होते.
मेळघाटच्या जंगलातील अद्भुत वैशिष्ट्ये
- मुंगळे आणि मुंग्यांचा संवाद : ट्रॉफॅलिक्स प्रक्रियेत मुंग्या तसेच मुंगळे हे तोंडावाटे अण्णासोबत रासायनिक संकेतांचीही देवाण-घेवाण करतात.
- अंधारात चमकणारा गोम : काही मिलीपिड प्रजाती धोका जाणवल्यास प्रकाशमान रासायनिक स्त्रव सोडू शकतात, त्यामुळे अंधारात हिरवट चमक दिसते.
- प्रार्थना करणारा शिकारी : प्रेइंग मॉन्टीसचे पुढचे पाय प्रार्थना करण्याच्या अवस्थेत दिसतात, प्रत्यक्षात ते भक्ष पकडण्यासाठी तयार असलेले शक्तिशाली शिकारी अवयव आहेत.
- चोच सांगते पक्षांची खाद्यपद्धत : पक्षांच्या चोथीचा आकार, पायांची रचना आणि पंजे यावरून त्यांच्या आहाराची व जीवनशैलीचे अनेक संकेत मिळतात.
- लहान जीव मोठी भूमिका : फुलपाखरं, पतंग, मुंग्या, बेडूक, सरडे आणि विविध कीटक हे जंगलाच्या परिसंस्थेतील अन्नसाखळी व नैसर्गिक संतुलनाचे महत्त्वाचे घटक आहेत.
2022 मध्ये उपवनसंरक्षकांनी बदलली वन कर्मचाऱ्यांची दृष्टी- वन कर्मचाऱ्यांच्या नियमित गस्तीत जर निरीक्षणाची जोड मिळाली तर त्याच जंगलाचं एक वेगळे रूप समोर येतं. झाडाखाली दिसणारी मुंगी, पानावर बसलेले फुलपाखरू, रात्री सक्रिय होणारा पतंग, पाणथळीचा बेडूक, झाडाच्या खोडावरचा सरडा किंवा जमिनीवरचा गोम प्रत्येकाची परिसंस्थेत स्वतःची भूमिका असते. गस्त घालणाऱ्या आम्हा सर्व वन कर्मचाऱ्यांमध्ये याबाबत 2022 मध्ये मेळघाटात आलेल्या उपवनसंरक्षक दिव्या भारती यांनी जागृती निर्माण केली. गस्तीदरम्यान मोठ्या प्राण्यांच्या हालचाली नव्हे तर अगदी बारीक मुंगीपासून फुलपाखरू आणि इतर सर्व कीटकांचे निरीक्षण करावं याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केलं. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे जंगलातील बारकाव्यांकडे लक्ष वेधलं गेलं. तेव्हा जंगल पाहण्याची दृष्टीच बदलली. पूर्वी जंगलगस्त म्हणजे प्रामुख्यानं वनक्षेत्राची पाहणी आणि मोठ्या वन्यजीवांच्या हालचालींची नोंद असं वाटायचं. आता त्यासोबत जंगलातील लहानातल्या लहान जीवांच्या अस्तित्वाची आणि त्यांच्या वैशिष्ट्यांची नोंदही महत्त्वाची ठरू लागली आहे, असा अनुभव सुरज भगत यांनी सांगितला.
जैवविविधतेत मेळघाटचं खरं वैशिष्ट्य- जंगलात गेल्यावर आधी लक्षात न आलेल्या अनेक गोष्टी दिसू लागतात. एखादा पक्षी दिसला तरी त्याची चोच, पाय, हालचाल आणि तो कोणत्या वेळी सक्रिय असतो, याकडे लक्ष गेलं की त्याच्याबद्दल नवं काहीतरी समजतं. प्रत्येक जीवाची स्वतःची खासियत आहे, असं सुरज भगत सांगतात. मेळघाटच्या जंगलाची ओळख केवळ त्याच्या विशाल वृक्षसंपदेनं किंवा मोठ्या वन्यजीवांनी होत नाही. मुंग्यांच्या सामाजिक संवादापासून गोमाच्या संरक्षण यंत्रणेपर्यंत आणि प्रेईंग मॉन्टीसच्या शिकारी कौशल्यापासून पक्षांच्या शरीर रचनेपर्यंत असंख्य जीवांची ही परस्पर जोडलेली दुनिया म्हणजे मिळण्याची खरी जैवविविधता असं सुरज भगत म्हणतात. जंगलाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलली की जंगलही वेगळं दिसू लागतं. मोठ्या प्राण्यांच्या सावलीत लपलेले हे छोटे जीव मेळघाटच्या परिसंस्थेची अशीच असंख्य गुपित दररोज उलगडत असतात.
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