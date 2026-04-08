साताऱ्यात पाच लाखांचं हेरॉईन जप्त, विक्रीसाठी आलेल्या दोघांना ग्रामीण पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

सातारा जिल्ह्याला अमली पदार्थांचा विळखा पडला आहे. एमडी ड्रग्ज निर्मितीचे दोन कारखाने उद्ध्वस्त केल्यानंतर आता हेरॉईन जप्त करण्यात आल्यानं खळबळ उडाली आहे.

सातारा पोलीस स्टेशन, इन्सेटमध्ये पकडलेले आरोपी (ETV Bharat)
Published : April 8, 2026 at 2:49 PM IST

सातारा - हेरॉईन विक्रीसाठी आलेल्या दोघांना सातारा ग्रामीण पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. त्यांच्याकडून पाच लाख रुपये किंमतीचं 12 ग्रॅम हेरॉईन (ब्राऊन शुगर) जप्त केलं आहे. मंगळवारी रात्री उशिरा ही कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईने पेन्शनर्स सिटी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या साताऱ्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. एमडी ड्रग्जची निर्मिती करणारे दोन कारखाने उद्ध्वस्त केल्यानंतरही अमली पदार्थांची तस्करी सुरूच असल्याचं या घटनेवरून अधोरेखित झालं आहे.



दोन तरुण हेरॉईन विक्रीसाठी साताऱ्यातील शेंद्रे ते सोनगाव मार्गावरून जाणार असल्याची माहिती सातारा ग्रामीणचे पोलीस निरीक्षक नीलेश तांबे यांना मिळाली. त्यांनी गुन्हे प्रकटीकरण शाखेला सापळा रचून कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे उपनिरीक्षक अभिजित गुरव यांच्या पथकाने सापळा रचून संशयित तरुणांना ताब्यात घेतलं. त्यांच्याकडे एकूण 12 ग्रॅम ब्राऊन शुगर (हेरॉईन) सापडली. या कारवाईत अमली पदार्थासह एकूण 9 लाख रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी हस्तगत केला आहे.



याप्रकरणी अक्षय रामचंद्र पाटील (रा. उजळाईवाडी, कोल्हापूर) आणि अलंकार अभिजीत मुळीक (रा. कासारवाडी-टोप संभापूर, ता. हातकलंगले, जि. कोल्हापूर) यांना अटक करण्यात आली आहे. गुन्ह्यात वापरलेली इटीऑस कंपनीची कार (एम. एच. 47 के. 1619) जप्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, कोल्हापुरातील एका तरुणाकडून हेरॉईन आणल्याची कबुली संशयितांनी दिली आहे. त्याच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रात हेरॉईन तस्करीचं मोठं रॅकेट कार्यरत असल्याचा संशय पोलिसांना आहे. त्यामुळे तपासात आणखी धागेदोरे हाती लागण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने सातारा ग्रामीण पोलिसांनी सखोल तपास सुरू केला आहे. अटक केलेल्या दोन्ही संशयितांना आज दुपारी सातारा न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. उपनिरीक्षक अभिजित गुरव हे या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत.

अमली पदार्थ विक्रीसाठी आलेल्या दोघांना अटक केली आहे. संशयितांनी ज्याच्याकडून हेरॉईन आणले होते, त्याच्यावरही गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी आणखी धागेदोरे मिळण्याची शक्यता असून त्यादृष्टीने आम्ही तपास करत असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक नीलेश तांबे यांनी दिली.

हेही वाचा...

  1. साताऱ्यात तीन लाखांचा ११ किलो गांजा जप्त, झोपडीच्या आडोशाला केली होती गांजाची लागवड
  2. ड्रग्ज डीलमध्ये कर्मचाऱ्यांचा ढाल म्हणून वापर? संशयाच्या भोवऱ्यात सेलिब्रिटी
  3. विधानसभा अधिवेशन : अमली पदार्थ तस्करीवर मकोकाचा लगाम; कुरिअर सेवांनाही सहआरोपी करण्याचा इशारा

