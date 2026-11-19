बेरोजगारीचा कहर! जिल्ह्यातल्या मजुरांना हेल्पलाईन सुरू; जालन्यापेक्षा परराज्यांतून आले तीन हजार कॉल
जालन्यातील मजुरांना रोजगार मिळावा म्हणून सुरू केलेल्या हेल्पलाईनवर स्थानिकांचे 410, तर गुजरात आणि मध्य प्रदेशातून आधिक कॉल आल्यानं प्रशासनाची चिंता वाढली आहे.
Published : November 19, 2026 at 8:00 PM IST
जालना : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी आणि त्यांना गावातच रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी जालना जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्हिबीजी रामजी योजनेअंतर्गत विशेष हेल्पलाईन सुरू केली आहे. या हेल्पलाईनवर आतापर्यंत जालना जिल्ह्यातील 410 नागरिकांनी रोजगारासाठी कॉल केला. मात्र, हेल्पलाईन क्रमांक सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्यानं आता जालन्यातील नागरिकांपेक्षा बाहेरील राज्यातील नागरिकांचेच कॉल अधिक येत असल्याचं समोर आलय.
विशेष हेल्पलाईन केली सुरू : सध्या जालना जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालीय. पावसाअभावी शेती व्यवसाय अडचणीत आला असून, अनेक ठिकाणी मजुरांच्या हाताला काम मिळत नाही. त्यामुळं रोजगाराच्या शोधात नागरिक आणि मजुरांना इतर जिल्ह्यांत स्थलांतर करावं लागू नये, यासाठी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी विशेष हेल्पलाईन सुरू केली आहे. मजुरांना त्यांच्या गावातच रोजगार उपलब्ध करून देणं, हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे. या हेल्पलाईनवर आतापर्यंत जालना जिल्ह्यातील 410 नागरिकांनी रोजगाराची मागणी केली आहे. या माध्यमातून 750 जणांना रोजगाराची हमी देण्यात आली असून, त्याचे रोजगार कार्डही तयार करण्यात आले आहेत.
बाहेरील राज्यातून आले तीन हजार कॉल : विशेष म्हणजे, ही हेल्पलाईन केवळ जालना जिल्ह्यातील नागरिक आणि मजुरांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. असं असतानाही गुजरात आणि मध्यप्रदेश या राज्यांतून रोजगाराच्या मागणीसाठी तब्बल तीन हजारांहून अधिक कॉल आले आहेत. राज्य सरकारने सर्व प्रकारच्या सेवांसाठी ही हेल्पलाईन सुरू केल्याचा गैरसमज निर्माण झाल्यानं बाहेरील राज्यातून हे कॉल येत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या एका महिन्यातच बाहेरील राज्यांतून तीन हजार कॉल आले आहेत. त्यामुळं जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी हेल्पलाईनवर केवळ जालना जिल्ह्यातील नागरिकांनीच रोजगारासाठी संपर्क साधावा, असं आवाहन केलं आहे.
हेल्पलाइनवर शेतकरी मांडत आहेत व्यथा : या हेल्पलाइनवर केवळ रोजगाराचीच मागणी होत नाही, तर दुष्काळामुळे होरपळणारे शेतकरीही आपल्या व्यथा मांडत आहेत. "आमच्याकडचा चारा संपलाय, काही सोय होईल का?, पिकांना योग्य भाव कधी मिळणार?, पुढच्या वर्षीसुद्धा असाच दुष्काळ पडेल का?" अशा विविध प्रश्नांची सरबत्ती शेतकरी आणि नागरिक या हेल्पलाइनवर करत आहेत. शिवाय अनेकजण बायोडाटा कुठे पाठवू अशीही विचारणा करतायत. तर याच हेल्पलाईनवर बाहेरील राज्यातील लोक देखील रोजगाराची मागणी करतायत, पण हेल्पलाईन जालना जिल्ह्यासाठीच असल्यानं बाहेरील लोकांना इकडे काम देता येत नाही. त्यामुळं बाहेरील राज्यातील कॉल आल्यास कॉल करणाऱ्याला त्यांच्या गावातील ग्रामपंचायतमध्ये कामासाठी नोंदणी करण्याचं सांगितलं जातंय.
हेल्पलाईन चर्चेचा विषय : जालना जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील नागरीकांच्या रोजगारासाठी सुरू केलेली ही हेल्पलाईन अनेकांना काम मिळाल्यानं आधार ठरलीय. मात्र जिल्ह्यातील नागरिकांपेक्षा चौपट कॉल बाहेरील जिल्ह्यातीलच आल्यानं ही हेल्पलाईन सध्या चर्चेचा विषय बनलीय.
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