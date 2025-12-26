निसर्गसौंदर्य, स्वच्छ समुद्रकिनारे आणि शांत वातावरण... नववर्षाच्या स्वागतासाठी हजारो पर्यटक आतापासूनच कोकणात दाखल
कोकणातील निसर्गसौंदर्य, स्वच्छ समुद्रकिनारे आणि शांत वातावरण यामुळे रायगड जिल्हा पर्यटकांसाठी विशेष आकर्षण बनलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर श्रीवर्धन–दिवेआगर परिसरात पर्यटकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे.
Published : December 26, 2025 at 9:55 AM IST
रायगड : नाताळच्या सुट्ट्या आणि नववर्षाच्या स्वागतासाठी राज्यभरातून हजारो पर्यटक कोकणात दाखल झाले आहेत. कोकणातील निसर्गसौंदर्य, स्वच्छ समुद्रकिनारे आणि शांत वातावरण यामुळे रायगड जिल्हा पर्यटकांसाठी विशेष आकर्षण बनलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर श्रीवर्धन–दिवेआगर परिसरात पर्यटकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे.
पर्यटकांमध्ये जलक्रीडेची क्रेझ : दिवेआगर समुद्रकिनाऱ्यावर सध्या पर्यटकांची मोठ्या संख्येनं उपस्थिती दिसून येत आहे. कुटुंबीय, मित्रपरिवार आणि युवक-युवती जलक्रीडांचा भरपूर आनंद घेत आहेत. पॅरासेलिंग, जेट स्की, बोट राईड यांसारख्या जलक्रीडांना विशेष प्रतिसाद मिळत असल्याचं येथील व्यावसायिक सांगतात. संपूर्ण किनारपट्टी उत्साहानं भरलेली दिसत असून पर्यटक सुट्ट्यांचा मनसोक्त आनंद लुटत असल्याचं चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.
स्थानिक व्यावसायिकांना अच्छे दिन : विशेष म्हणजे, रायगड जिल्ह्यातील बहुतांश हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स, होमस्टे आणि फार्महाऊस पूर्णपणे हाउसफुल झाले आहेत. काही ठिकाणी पर्यटकांना खोल्या मिळवण्यासाठी आगाऊ बुकिंग करणं आवश्यक बनत असल्याचं दिसून येत आहे. इथं होत असलेल्या गर्दीमुळे स्थानिक व्यावसायिकांना सध्या अच्छे दिन आले आहेत. सोबतच पर्यटन व्यवसायाला मोठी चालना मिळाली आहे.
पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक खबरदारी : पर्यटकांच्या वाढत्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनानं सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं आवश्यक ती खबरदारी घेतली आहे. प्रत्येक समुद्रकिनाऱ्यावर प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड, लाइफगार्ड आणि जलक्रीडा व्यवस्थापक तैनात करण्यात आले आहेत. समुद्रात उतरताना पर्यटकांना नियमांचं पालन करण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे, तसेच कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी सतत नजर ठेवली जात आहे.
स्थानिक पोलीस प्रशासन, ग्रामपंचायत आणि पर्यटन व्यावसायिकांच्या समन्वयातून वाहतूक नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था आणि स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष दिलं जात आहे. पर्यटकांना प्रशासनाला सहकार्य करण्याचं, स्वच्छता राखण्याचं आणि सुरक्षिततेच्या सूचनांचं पालन करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.
पुढील काही दिवस गर्दी वाढणार : एकूणच, ख्रिसमसच्या सलग सुट्ट्या आणि नववर्षाच्या स्वागताच्या पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्ह्यातील दिवेआगरसह संपूर्ण कोकण परिसर पर्यटकांनी गजबजून गेलं आहे. येत्या काही दिवसांत पर्यटकांची ही गर्दी आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
