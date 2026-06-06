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कॉक्रोज जनता पार्टीचा संस्थापक अभिजीत दिपकेच्या घरी तगडा बंदोबस्त; कुटुंबीय मात्र अज्ञातस्थळी

काँक्रोज जनता पार्टीचा संस्थापक अभिजीत दिपके आज दिल्लीत दाखल झाला. यावेळी अभिजीत दिपकेनं जंतरमंतरवर आंदोलन सुरू केलं. दुसरीकडं त्याचं कुटुंबीय अज्ञातस्थळी रवाना झालं.

Abhijit Dipake protest Update
वकिलांचं आंदोलन (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 6, 2026 at 4:11 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : कॉक्रोज जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके दिल्लीत दाखल झाला, युवकांच्या मोठ्या जनसमुदायासोबत त्यानं आंदोलनाला सुरुवात केली. देशात वेगळ्या क्रांतीची सुरुवात झाल्याचं अनेक अभ्यासकांनी मत व्यक्त केलं. मात्र दुसरीकडं कुटुंबीय मात्र चिंचेत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. छत्रपती संभाजीनगर इथं अभिजीतच्या घराबाहेर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. शिवाय परिसरात सर्वत्र सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. 24 तास पोलिसांची निगराणी त्याच्या कुटुंबीयांवर लावण्यात आली आहे. अभिजीतची लोकप्रियता प्रचंड प्रमाणात वाढत असल्यानं, कुटुंबीयांना भेटणाऱ्यांची संख्या देखील वाढली आहे. त्यामुळे कुटुंबीय चिंतेत सापडलं असून त्यांनी आपल्या नातेवाईकांकडं जाऊन राहणं पसंत केलं आहे. त्यांनी सर्वांशी संपर्क करणं टाळल्याचं पाहायला मिळत आहे.

Abhijit Dipake protest Update
अभिजीत दिपकेच्या घरी तगडा बंदोबस्त (ETV Bharat Reporter)

कुटुंबीय होते चिंतेत : अभिजीत दिपके याचं प्राथमिक शिक्षण छत्रपती संभाजीनगर इथं पार पडलं. त्याचे वडील भगवान दिपके हे वाळूज महानगर इथं अभियंता पदावर कार्यरत होते. आता ते सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यानंतर अभिजीत उच्च शिक्षणासाठी पुण्याला आणि नंतर अमेरिकेत गेला होता. त्यानं आम आदमी पार्टीच्या सोशल मीडियावर काम केलं, अनेक वर्ष प्रभावीपणे त्यानं आपल्या कल्पना समाज माध्यमांवर राबवल्या होत्या. न्यायालयात युवकांविषयी झालेल्या वक्तव्यानंतर त्यानं कॉक्रोज जनता पार्टी या नावानं समाज माध्यमांवर चांगलीच लोकप्रियता मिळवली. त्यामुळे त्याचं कुटुंबीय चिंतेत दिसून आलं. राजकारण हे आपलं काम नसून त्यानं चांगली नोकरी करावी आणि आपल्या घराकडं लक्ष द्यावं, अशी इच्छा आई अनिता यांनी व्यक्त केली होती. आता तो भारतात जरी दाखल झाला असला, तरी मात्र कुटुंबीयांच्या संपर्कात अद्याप आलेला नाही. तर दुसरीकडं त्याचं कुटुंबीय देखील अज्ञातस्थळी असल्याची माहिती समोर आली आहे.

घरावर पहारा, कुटुंबीय मात्र अज्ञातस्थळी : अभिजीत यानं सुरू केलेल्या मोहिमेला प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. तरी आजची राजकारणाची स्थिती पाहता त्याच्या जीविताला धोका असल्याची भीती आई अनिता आणि वडील भगवान दिपके यांनी व्यक्त केली होती. त्यानंतर लगेचच पोलीस विभागानं त्याच्या घरावर 24 तास पहारा तैनात केला होता. शिवाय काही दिवसांपासून त्याच्या परिसरात आणि घरावर पोलीस विभागानं सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित केले आहेत. अभिजीतनं आपली भूमिका जाहीर केल्यावर नातेवाईक आणि मित्र परिवारानं त्याच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधला. वारंवार होणारी विचारपूस आणि उपस्थितीत होणाऱ्या प्रश्नांना कंटाळून आई-वडिलांसह इतर कुटुंबीयांनी अज्ञातस्थळी जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता त्याच्या घरावर पोलीस निगराणी असली, तरी कुटुंबीय मात्र इतर ठिकाणी रहात असल्याचं दिसून येत आहे. आता अभिजीत संभाजीनगरला येऊन कुटुंबीयांशी भेटणार का? याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

समर्थकांनी केलं आंदोलन : कॉक्रोज जनता पार्टीला शहरातील काही वकिलांचं समर्थन पाहायला मिळालं. औरंगपुऱ्यात महात्मा जोतिबा फुले यांच्या पुतळ्या समोर आंदोलन करण्यात आलं. अभिजीत भारतात दाखल होताच, कॉक्रोज जनता पार्टीचे दिल्लीत आंदोलन होत आहे. या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी छत्रपती संभाजी नगरातील वकिलांनी आंदोलन करत बॅनरबाजी करून शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी यावेळी केली.

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  2. 'कॉकरोच जनता पार्टी : अभिजीत दिपके 'या' दिवशी येणार भारतात; केंद्रीय मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी दिल्लीत करणार मोठं आंदोलन

TAGGED:

COCKROACH JANATA PARTY
ABHIJIT DIPAKE FAMILY
कॉक्रोज जनता पार्टी
अभिजीत दिपकेच्या घरी तगडा बंदोबस्त
ABHIJIT DIPAKE PROTEST UPDATE

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