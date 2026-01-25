सलग सुट्ट्यांमुळे शिर्डीत भक्तांची मोठी गर्दी; दिवसभरात दीड लाख भाविक घेतायत साईबाबांचं दर्शन
सलग तीन सुट्ट्या आल्यानं शिर्डीत साईंच्या दर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली आहे. पहाटे मंदिर उघडताच दर्शनासाठी भाविकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.
Published : January 25, 2026 at 1:28 PM IST
शिर्डी : सलग सुट्ट्यांमुळे शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झाली आहे. शनिवार, रविवार आणि उद्या सोमवारी (26 जानेवारी) प्रजासत्ताक दिनाची सुट्टी असल्यामुळे राज्यासह देशाच्या विविध भागांतून भाविक शिर्डीत दाखल झाले आहेत. सकाळी साईबाबा मंदिर उघडल्यापासून आतापर्यंत हजारो भाविकांनी साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं आहे. आज आणि उद्यादेखील भाविकांची अशीच गर्दी कायम राहणार असल्याचा अंदाज साईबाबा संस्थानच्या वतीने वर्तविण्यात आला आहे.
'दिवसभरात दीड लाख भाविक दर्शन घेतायत' : शनिवार, रविवार आणि प्रजासत्ताक दिन अशा सलग तीन सुट्ट्या आल्याने साईंच्या दर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली असल्याचं चित्र शिर्डीत पाहायला मिळत आहे. पहाटे मंदिर उघडताच दर्शनासाठी भाविकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. आज रविवारी (25 जानेवारी) सकाळपासून आतापर्यंत हजारो भाविकांनी साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतलं आहे. यामध्ये सशुल्क व्हीआयपी पासच्या माध्यमातून दर्शन घेणाऱ्या भाविकांची संख्याही मोठी आहे. आज दिवसभरात दर्शन घेणाऱ्या भाविकांची संख्या एक- दीड लाखांहून अधिक होईल, असा अंदाज साईबाबा संस्थानच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे. उद्या प्रजासत्ताक दिनाची शासकीय सुट्टी असल्यानं भाविकांची आणखी मोठी गर्दी शिर्डीत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संस्थान प्रशासन सतर्क असून दर्शन व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात येत आहे.
साई संस्थानची चोख व्यवस्था : भाविकांना आज साईबाबांच्या दर्शनासाठी जरी 4 ते 5 तासांचा कालावधी लागत असला, तरी प्रत्येक भाविकाला साईबाबांच्या समाधी दर्शन मिळावं, यासाठी साईबाबा संस्थानच्या वतीने विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. दर्शन रांगेच्या वेटिंग हॉलमध्ये दर्शनासाठी प्रतीक्षा करणाऱ्या भाविकांना साईबाबा संस्थानच्या वतीने मोफत चहा व बिस्कीट देण्यात येत आहेत. त्यामुळे दर्शनासाठी लागणारा वेळ भाविकांना फारसा जाणवत नसल्याचे अनेक भाविकांनी सांगितले. साईबाबांच्या दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी साईबाबा संस्थान प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे चित्र सध्या शिर्डीत दिसून येत आहे.
