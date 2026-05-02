सुट्ट्यांचा हंगाम सुरू; शिर्डीत साईदर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी, कडक उन्हात साई संस्थानच्या सुविधांनी दिलासा
शिर्डीत तापमान 42 अंश सेल्सियसच्या पुढं गेलं आहे. अशा स्थितीत भाविकांचं कडक उन्हापासून संरक्षण व्हावं, यासाठी साई संस्थाननं विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
Published : May 2, 2026 at 4:01 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) : कालचा महाराष्ट्र दिन आणि त्यानंतर आलेले शनिवार-रविवार असा सलग सुट्ट्यांचा योग आल्यामुळे शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झाली आहे. कालपासूनच दर्शनासाठी मोठी रांग लागलेली असून आज दर्शनासाठी साधारण 1 ते 2 तासांचा कालावधी लागत आहे.
यंदा उन्हाळा विशेषतः तीव्र असून शिर्डी परिसरात तापमान 42 अंश सेल्सियसच्या पुढं गेलं आहे. अशा स्थितीत साई संस्थाननं भाविकांसाठी विशेष उपाययोजना केल्या आहेत. यामुळे भाविकांना मोठा दिलासा मिळत आहे.
मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच उष्णतेची तीव्रता जाणवू लागली असून दिवसेंदिवस तापमानात वाढ होत आहे. मात्र, इतक्या प्रखर उन्हातही मंदिर परिसरात भाविकांना उष्णतेचा विशेष त्रास जाणवत नाही. यामागे साईबाबा संस्थाननं केलेल्या प्रभावी आणि व्यापक उपाययोजना कारणीभूत ठरत आहेत.
भाविकांसाठी विशेष उपाययोजना : भाविकांना उन्हापासून संरक्षण मिळावं, यासाठी मंदिर परिसरात तसेच बाहेरील भागात मोठ्या प्रमाणावर मंडप उभारण्यात आले आहेत. दर्शन रांग, मुख्य मार्ग आणि मंदिराभोवतालच्या परिसरात सावलीची योग्य व्यवस्था करण्यात आल्यामुळे कडक उन्हातही भाविकांना मोठा दिलासा मिळत आहे.
उन्हामुळे गरम होणाऱ्या फरशीचा त्रास टाळण्यासाठी मंदिर परिसरातील मार्गांवर आणि दर्शन रांगेत कार्पेट अंथरण्यात आलं आहे. त्यामुळे भाविकांच्या पायांना चटके बसण्याचा त्रास कमी झाला असून लहान मुलं, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला यांना याचा विशेष लाभ होत आहे. यासोबतच ठिकठिकाणी थंड पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून उष्णतेतही भाविकांची तहान भागविण्याची योग्य सोय करण्यात आली आहे.
मंदिरातही वातानुकूलित व्यवस्था : साईबाबा संस्थानकडून काही वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेली वातानुकूलित दर्शन रांग भाविकांसाठी मोठा दिलासा ठरत आहे. या सुविधेमुळे दीर्घ प्रतीक्षेदरम्यान भाविकांना आरामदायी वातावरणात दर्शनाची प्रतीक्षा करता येते. तसेच साईबाबा समाधी मंदिरातही वातानुकूलित व्यवस्था उपलब्ध असल्यामुळे भक्तांना शांत आणि प्रसन्न वातावरणात साईदर्शन घेता येत आहे.
एकूणच, कडक उन्हाच्या पार्श्वभूमीवर साईबाबा संस्थाननं केलेल्या नियोजनबद्ध उपाययोजनांमुळे भाविकांना मोठा दिलासा मिळत आहे. त्यामुळे प्रखर उष्णतेतही शिर्डीत थंडावा अनुभवत भाविक साईबाबांच्या दर्शनाचा आनंद घेत असल्याचं समाधानकारक चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.