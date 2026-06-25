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सोयगावात पावसाचा कहर: वाहून जाणाऱ्या दुचाकीस्वाराला ग्रामस्थांनी वाचवलं, तलवाडा घाटात ढगफुटीसदृश पाऊस

वरुणराजाने राज्यभरात दमदार हजेरी लावल्यानं शेतकरी सुखावला आहे. दुसरीकडं वैजापूर आणि सोयगावमध्ये मुसळधार पावसानं दाणादाण उडवली आहे.

Heavy Rains Lash To Soygaon
वाहून जाणाऱ्या दुचाकीस्वाराला ग्रामस्थांनी वाचवलं (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 25, 2026 at 1:52 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : उशिरा का होईना मात्र वरुणराजाने राज्यभरात दमदार हजेरी लावली आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात चांगलीच दणादाण उडवल्याचं पाहायला मिळत आहे. जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यात मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं. जरंडी परिसरातील पुराच्या पाण्यात एक दुचाकी वाहून गेल्याची घटना घडली. मात्र ग्रामस्थांच्या प्रसंगावधानामुळे दुचाकीस्वाराचे प्राण थोडक्यात बचावले. या घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे. हवामान विभागाकडून 3 दिवस यलो अलर्ट देण्यात आला. छत्रपती संभाजीनगर व परिसरात येत्या 26 जूनपर्यंत सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पाऊस पडेल असा अंदाज आहे. मागील दोन दिवसात गंगापूर, वैजापूर, सिल्लोड तालुक्यात मुसळधार पावसाच्या हजेरीनं शेतकरी काही प्रमाणात सुखावला आहे. दुसरीकडं तलवाडा घाटात ढगफुटीसदृश पाऊस झाला आहे.

Heavy Rains Lash To Soygaon
वाहून जाणाऱ्या दुचाकीस्वाराला ग्रामस्थांनी वाचवलं (ETV Bharat Reporter)

सोयगाव तालुक्यात ढगफुटी सारखा पाऊस : 23 जूनपासून पावसानं दमदार हजेरी लावल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. रखडलेल्या पेरण्या आता सुरू झाल्या आहेत. हवामान खात्यानं यंदा कमी पाऊस सांगितला असताना, सोयगाव तालुक्यात मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं. जरंडी परिसरातील पुराच्या पाण्यात एक दुचाकीस्वार गाडीसह वाहून गेल्याची घटना घडली. मात्र ग्रामस्थांच्या प्रसंगावधानामुळे दुचाकीस्वाराचे प्राण थोडक्यात बचावले. परिसरात तब्बल दीड तास झालेल्या ढगफुटी सदृश्य पावसानंतर परिसरातील नदी - नाले दुथडी भरून वाहू लागले. अनेक ठिकाणी वाहतुकीवर परिणाम झाला असून नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दरम्यान, पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या दुचाकीस्वाराला ग्रामस्थांनी वेळेत मदत करत सुरक्षित बाहेर काढलं.

दोन दिवसांपासून जिल्ह्यात दमदार पाऊस : पावसाळा सुरू झाल्यावर तब्बल पंधरा दिवस उशिरानं छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात पावसानं हजेरी लावली आहे. बुधवारी रात्री शहरासह पैठण, वैजापूर, सिल्लोड या तालुक्यातील विविध भागात रिमझिम सरी बरसायला सुरुवात झाली. गेल्या अनेक दिवसांपासून वाढलेल्या उकाड्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले होते. मात्र पडलेल्या पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला असून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला. सोयगाव तालुक्यामध्ये ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाल्यानं तात्पुरता बांधलेला पूल वाहून गेला. त्यामुळे बनोटी-सोयगाव मार्ग पूर्णपणे बंद झाला. तत्काळ त्यावर उपाय सुरू करण्यात आले आहेत. पावसानं जनजीवन विस्कळीत झालं असलं, तरी शेतीसाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी पावसाची संततधार कायम असावी, अशी भावना पळशी गावाचे शेतकरी अनिल पळसकर यांनी व्यक्त केली.

तलवाडा घाटात ढगफुटीसदृश पाऊस : वैजापूर तालुक्यातील तलवाडा घाट परिसरात बुधवारी सायंकाळी ढगफुटीसदृश मुसळधार पावसानं मोठं नुकसान केलं. शिऊर बंगला ते नांदगाव या मार्गावरील रस्त्याच्या कामादरम्यान असलेला पूल पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहात वाहून गेला. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक तत्काळ बंद करण्यात आली. नागरिकांना पर्यायी मार्गाचा वापर करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

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VILLAGERS RESCUED BIKER
WEATHER UPDATE
सोयगावात पावसाचा कहर
दुचाकीस्वाराला ग्रामस्थांनी वाचवलं
HEAVY RAINS LASH TO SOYGAON

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