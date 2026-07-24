मुसळधार पावसाचा कहर! मुंबई-गुजरात रेल्वेसेवा विस्कळीत; पालघरमध्ये पुरातून 25 जणांची सुखरूप सुटका
पालघर जिल्ह्यात सततच्या पावसामुळे पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या 24 तासांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे अनेक नद्या आणि ओढे दुथडी भरून वाहत आहेत.
Published : July 24, 2026 at 3:59 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र आणि दक्षिण गुजरातमध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. पावसाचा फटका पश्चिम रेल्वेच्या वाहतुकीलाही बसला असून मुंबई-गुजरात मार्गावरील अनेक मेल, एक्स्प्रेस आणि प्रवासी गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. अनेक ठिकाणी रेल्वे रुळांवर पाणी साचल्यानं आणि सुरक्षिततेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेण्यात आला.
सूर्या नदीच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ : पालघर जिल्ह्यात सततच्या पावसामुळे पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या 24 तासांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे अनेक नद्या आणि ओढे दुथडी भरून वाहत आहेत. कुर्झे आणि धामणी धरणांतील पाणीसाठा झपाट्यानं वाढल्यानं प्रशासनानं खबरदारीचा उपाय म्हणून धरणांचे दरवाजे उघडले. त्यामुळे सूर्या नदीच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ झाली असून नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
25 नागरिकांची सुखरूप सुटका : याचदरम्यान, किराट गावात पुराचं पाणी शिरल्यानं 25 नागरिक अडकून पडले. अनेकांनी घरांच्या छतांवर आश्रय घेत मदतीची वाट पाहिली. परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन पालघरचे तहसीलदार रमेश शेडगे यांनी रात्रीच बचाव मोहिमेचे आदेश दिले. त्यानंतर एनडीआरएफ, मनोर पोलीस आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीनं स्पीडबोटच्या साहाय्यानं अंधारात बचावकार्य राबविण्यात आलं. मनोर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक विजय मुतडक यांनी स्वतः या मोहिमेत सहभाग घेतला. एनडीआरएफच्या जवानांनी लाइफ जॅकेटच्या सहाय्याने सर्व 25 नागरिकांची सुखरूप सुटका केली.
रेल्वेलादेखील मुसळधार पावसाचा फटका : मुसळधार पावसाचा फटका पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई-गुजरात मार्गावरील रेल्वे सेवेलाही बसला आहे. रुळांवर पाणी साचणं, काही ठिकाणी जलमय परिस्थिती आणि सुरक्षिततेच्या कारणास्तव अनेक गाड्या पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये दादर–हनुमानगढ एक्स्प्रेस, बांद्रा टर्मिनस, अहमदाबाद कर्णावती एक्स्प्रेस, मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद एसी डबल डेकर, बांद्रा टर्मिनस-महुवा सुपरफास्ट, बोरिवली-अहमदाबाद एक्स्प्रेस, मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर कॅपिटल, मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद शताब्दी, मुंबई सेंट्रल-वापी, मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद आणि बांद्रा टर्मिनस-सुरत आदी गाड्यांचा समावेश आहे.
याशिवाय काही गाड्या अंशतः रद्द करण्यात आल्या असून काहींच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे. प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी रेल्वेच्या अधिकृत NTES प्रणालीवर किंवा पश्चिम रेल्वेच्या अधिकृत एक्स (X) हँडलवर गाड्यांची अद्ययावत माहिती तपासूनच प्रवास करण्याचे आवाहन रेल्वे प्रशासनानं केलं आहे.
'पुढील 24 तासांत आणखी पाऊस बरसण्याचा अंदाज' : दुसरीकडे, रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाल्यामुळे नवसारी रेल्वे स्थानकावर अडकलेल्या प्रवाशांना पश्चिम रेल्वेनं नवसारी चेम्बर ऑफ कॉमर्सच्या सहकार्यानं पिण्याचं पाणी, चहा आणि बिस्किटांचं वाटप केलं. प्रतिकूल हवामानाच्या परिस्थितीत प्रवाशांना आवश्यक ती सर्व मदत पुरविण्यास रेल्वे प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे पश्चिम रेल्वेनं सांगितलं.
दरम्यान, भारतीय हवामान विभागानं (IMD) पुढील 24 तासांत पालघर, ठाणे आणि उत्तर कोकणातील काही भागांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. नदीकाठच्या नागरिकांनी सतर्क राहावं, अनावश्यक प्रवास टाळावा आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचं काटेकोर पालन करावं, असं आवाहन प्रशासनानं केलं आहे.