कुडाळ तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह पावसाचा तडाखा, पिकांसह काही घराचंही नुकसान
भातपीक कापणीला आले असताना सुमारे पाऊण तास जोरदार वाऱ्यामुळे उभे पीक आडवे झाले. ऐन काढणीच्या तोंडावर पिकाचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.
Published : October 22, 2026 at 6:30 PM IST
सिंधुदुर्ग - कुडाळ तालुक्यात मंगळवारी सायंकाळी विजांच्या कडकडाटासह झालेल्या मुसळधार पावसाने आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याने मोठं नुकसान केलं. सुमारे पाऊण तास सुरू असलेल्या वादळी वाऱ्याचा नारूर आणि नेरूर परिसराला मोठा फटका बसला. नारूर येथील महालक्ष्मी मंदिर परिसरातील धर्मशाळेचं छप्पर उडून सुमारे एक लाख रुपयांचं नुकसान झालं, तर नेरूर परिसरातील काढणीला आलेलं भातपीक भुईसपाट झालं. नारूर येथील महालक्ष्मी मंदिराशेजारी असलेल्या धर्मशाळेच्या इमारतीचं छप्पर वादळी वाऱ्यामुळे भिंतीपासून उखडून एका बाजूला सरकलं. या घटनेत छतासह इमारतीतील पंखे आणि विद्युत दिव्यांचंही नुकसान झालं. या नुकसानीचा अंदाज सुमारे एक लाख रुपये असल्याची माहिती जिल्हा परिषद सदस्य दीपक नारकर यांनी दिली.
नारूर परिसरात सुरेश पारकर यांच्या घरावर सुपारीचं झाड कोसळल्यानं त्यांच्या घराचं नुकसान झालं. तसंच सुरेश भागवत यांचंही या पावसात अंशतः नुकसान झाल्याची माहिती मिळाली आहे. दुसरीकडे, नेरूर परिसरात वादळी वाऱ्यामुळे भातशेतीचं मोठं नुकसान झालं. अनेक ठिकाणी भातपीक कापणीच्या अवस्थेत असताना सुमारे पाऊण तास जोरदार वाऱ्यामुळे उभे पीक जमिनीवर आडवे झाले. ऐन काढणीच्या तोंडावर पिकाचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.
या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या घरांचे, धर्मशाळेचे आणि भातशेतीचे तातडीने पंचनामे करून नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिक आणि शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
एकीकडे पाऊस नसल्यानं दुष्काळाच्या झळा बसत असताना दुसरीकडे पावसामुळे असं नुकसान होत असल्यानं निसर्गाचं काही गणितच कळत नसल्याची खंत या भागातील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. कधीही आणि कसाही पाऊस पडत असल्यानं उपाययोजना तरी काय आणि कशा करायच्या याची विवंचना प्रशासनासह शेतकऱ्यांना लागली आहे.
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