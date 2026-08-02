सिंधुदुर्गात जून अन् जुलैच्या अखेरीस पावसाची जोरदार हजेरी
गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा सुमारे 12 टक्के कमी पाऊस झाला असून, जून-जुलैच्या अपेक्षित सरासरीच्या तुलनेत तब्बल 25 टक्के तूट कायम आहे.
Published : August 2, 2026 at 9:53 PM IST
सिंधुदुर्ग - जून महिन्यात दडी मारलेल्या पावसाने जुलैच्या अखेरीस जोरदार हजेरी लावत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला काहीसा दिलासा दिलाय. मात्र, गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा सुमारे 12 टक्के कमी पाऊस झाला असून, जून-जुलैच्या अपेक्षित सरासरीच्या तुलनेत तब्बल 25 टक्के तूट कायम आहे. असे असले तरी मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणीसाठा वाढला असून, शेतीच्या कामांना वेग आला आहे.
सरासरीच्या तुलनेत 498.2 मिमी (25.9 टक्के) पाऊस कमी : जिल्ह्यात जून आणि जुलै या दोन महिन्यांत सरासरी 1923.7 मिमी पाऊस 1425.5 मिमी पावसाची नोंद झाली असून, सरासरीच्या तुलनेत 498.2 मिमी (25.9 टक्के) पाऊस कमी पडला आहे. गतवर्षी याच कालावधीत 1634.6 मिमी पाऊस झाला होता. जून महिना पूर्णपणे कोरडा गेल्याने हा फरक पडला आहे. यंदाच्या पावसामुळे मात्र आता जिल्ह्यातील धरणांमध्ये पाण्याचा साठा वाढू लागला असून, शेतकऱ्यांची चिंता काहीशी मिटली आहे. जून महिन्यात सरासरी 810 मिमी पाऊस अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात केवळ 507.7 मिमी पाऊस पडला.
अजूनही मोठ्या पावसाची प्रतीक्षा : मात्र, जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात विश्रांती घेतल्यानंतर अखेरच्या आठवड्यात झालेल्या जोरदार मुसळधार पावसामुळे नद्या, नाले आणि ओढ्यांमध्ये पाण्याची आवक वाढली आणि जिल्ह्याला मोठा दिलासा मिळाला. अजूनही मोठ्या पावसाची प्रतीक्षा आहे.पावसाच्या सुरुवातीच्या विलंबामुळे भातलावणी उशिराने सुरू झाली. परंतु जुलैअखेर झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतीच्या कामांना मोठा वेग आला. जिल्ह्यात आतापर्यंत 78 टक्के भातलावणी पूर्ण झाली असून, सुमारे 45 हजार हेक्टर क्षेत्रावर लागवड करण्यात आली आहे.
जुलैच्या अखेरीस जिल्ह्यातील 13 धरणे 100 टक्के भरली : जिल्ह्यातील 44 मोठी, मध्यम व लघु धरणांची एकूण साठवण क्षमता 858.12 दशलक्ष घनमीटर आहे. सध्या यात 666.64 दशलक्ष घनमीटर (77.69 टक्के) पाणीसाठा उपलब्ध आहे. जुलैच्या अखेरीस जिल्ह्यातील 13 धरणे 100 टक्के भरली आहेत. गतवर्षी याच कालावधीत हा आकडा 18 होता. जिल्ह्यातील 44 धरणांमध्ये सध्या 77.69 टक्के पाणीसाठा आहे. जुलैअखेर 13 धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली आहेत. मुसळधार पावसाने रखडलेली भातलावणी आता वेगाने पूर्ण होत आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत सुमारे 78 टक्के क्षेत्रावर भातलावणी पूर्ण झाली आहे. अजूनही काम सुरू आहे. पाणीसाठा वाढल्याने बळीराजाच्या चेहऱ्यावर समाधान पाहायला मिळत आहे.
प्रशासनाची सतर्कता : नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ होत असल्याने आणि हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, आपत्कालीन यंत्रणेला सज्ज ठेवण्यात आलंय. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन पूर्णपणे सतर्क आहे. जुलैच्या उत्तरार्धात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे रखडलेली भात पिकाची रोपे जोमाने वाढू लागली आहेत. पाणीटंचाईचे संकट टळल्याने आणि धरणांतील साठा सुस्थितीत आल्याने बळीराजाच्या चेहऱ्यावर समाधान पाहायला मिळत आहे.
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