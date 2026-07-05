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सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस; भुईबावडा घाटात दरड कोसळली

प्रशासनाकडून तात्काळ कार्यवाही करत रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करून देण्यात आला आहे. यामुळे घाटमार्गातून एकेरी वाहतूक सुरू झाली आहे.

Heavy rainfall in Sindhudurg
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 5, 2026 at 11:31 AM IST

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सिंधुदुर्ग: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेल्या तीन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस कोसळत असून, शनिवारी वैभववाडी तालुक्यातील भुईबावडा घाटात रात्री साडेनऊच्या सुमारास अचानक मोठी दरड कोसळल्याची घटना घडली. यामुळे मार्गावरील वाहतूक दोन्ही बाजूंनी ठप्प झाली होती. मात्र, प्रशासनाकडून तात्काळ कार्यवाही करत रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करून देण्यात आला आहे. यामुळे घाटमार्गातून एकेरी वाहतूक सुरू झाली आहे.

पावसामुळे रस्ता साफ करण्याच्या कामात काही प्रमाणात अडथळे : या घटनेची माहिती मिळताच जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी प्रशासनाशी चर्चा करून संबंधित अधिकाऱ्यांकडून परिस्थितीचा आढावा घेत आवश्यक सूचना दिल्या. दरड कोसळल्याची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. रात्रीची वेळ आणि सुरू असलेल्या पावसामुळे रस्ता साफ करण्याच्या कामात काही प्रमाणात अडथळे येत होते. मात्र, जेसीबीच्या साहाय्याने दरड हटवून रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला असून, घाटमार्गातून एकेरी वाहतुकीस प्रारंभ झाला आहे. अचानक वाहतूक बंद झाल्याने काही काळ वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. मात्र, प्रशासनाच्या तातडीच्या प्रयत्नांमुळे अडकून पडलेल्या प्रवाशांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. प्रशासनाने नागरिकांना घाटमार्गातून प्रवास करताना आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे.

प्रवाशांनी पर्याय रस्ता असलेल्या करूळ घाट मार्गाचा वापर करावा : जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या घाटापैकी भुईबावडा घाटमार्ग महत्त्वाचा असून या मार्गावरून कोल्हापूर पुणेकडे वाहतूक सुरू असते. प्रवाशांनी पर्याय रस्ता असलेल्या करूळ घाट मार्गाचा वापर करावा, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. गगनबावडा परिसरात मुसळधार पाऊस कोसळत असल्यानं करूळ घाट आणि भुईबावडा घाटात दरड कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडत असतात. भुईबावडा घाटातील दरड हटवण्याचं काम युद्ध पातळीवर सुरू असून, लवकरच भुईबावडा घाटमार्ग रस्ते वाहतुकीसाठी पूर्ववत करण्यात येणार आहे.

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TAGGED:

BHUIBAVDA GHAT LANDSLIDE
KONKAN MONSOON
मुसळधार पाऊस
HEAVY RAINFALL IN SINDHUDURG

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