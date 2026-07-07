उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या कांदाटी खोऱ्यात रस्ते खचले, गावे संपर्कहीन; कोयना खोऱ्यालाही पावसाचा फटका
गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे कांदाटी, कोयना खोऱ्यात आपत्तींची मालिका सुरू आहे.
Published : July 7, 2026 at 9:53 PM IST
सातारा - पश्चिम घाटात गेल्या चार दिवसांपासून मुसळधार पावसाने कहर केला आहे. अतिवृष्टीमुळे दरडी कोसळत आहेत. झाडे उन्मळून पडली आहेत. तसेच भूस्खलन होऊन रस्ते खचले आहेत. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मूळ गाव असलेल्या दरे परिसरातील कांदाटी खोऱ्यातील अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. वीजपुरवठा खंडित झाला असून दळणवळण ठप्प झाले आहे. मोबाईल नेटवर्क बंद पडल्याने संपर्काचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुणे-मुंबईतील पर्यटक देखील अडकून पडले आहेत.
डोंगरी भागातील जनजीवन विस्कळित - सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम भागात गेल्या चार दिवसांपासून अतिवृष्टी सुरू आहे. संततधार पावसामुळे दुर्गम आणि डोंगरी भागातील जनजीवन विस्कळित झाले आहे. घाट परिसरात दरडी कोसळल्या आहेत. तसेच रस्ते वाहून गेले आहेत. त्यामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मूळ गाव असलेल्या दरे परिसरातील कांदाटी खोऱ्याला अतिवृष्टीचा सर्वाधिक तडाखा बसला असून तब्बल १६ गावांचा संपर्क तुटला आहे.
अतिवृष्टीमुळे पुलांचे भराव खचून पुलांना तडे गेले - झाडे उन्मळून रस्त्यावर पडल्याने काही मार्गांवरील दळणवळण ठप्प झाले आहे. वीज पुरवठा खंडित झाल्याने गावे अंधारात आहेत. त्यातच मोबाईल नेटवर्कही नसल्याने बाहेरील जगाशी पुर्णपणे संपर्कच तुटला आहे. अतिवृष्टीमुळे पुलांचे भराव खचून पुलांना तडे गेले आहेत. त्यामुळे धोकादायक बनलेल्या पुलांवरील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. पाण्याच्या प्रवाहात शेकडो एकर भातशेती वाहून गेली आहे. त्यामुळे खरीप हंगामाला मोठा फटका बसला आहे.
पर्यटकांच्या सुरक्षिततेबाबतही चिंता - पुणे, मुंबईहून महाबळेश्वर तालुक्यातील आपल्या मूळ गावी आलेले नागरिक आणि वर्षा पर्यटनासाठी आलेले अनेक पर्यटकही या भागात अडकून पडल्याची माहिती समोर येत आहे. अतिवृष्टीमुळे संपर्क यंत्रणा विस्कळीत झाल्याने पर्यटकांच्या सुरक्षिततेबाबतही चिंता व्यक्त होत आहे. दरम्यान, महाबळेश्वर, जावळी आणि पाटण तालुक्यात मंगळवारी देखील दरडी कोसळणे, रस्ते खचण्याच्या घटना घडल्या आहेत.
गावाजवळ दरडी कोसळल्या - कोयनानगर भागात पाबळनाला धबधब्याच्या ठिकाणी रस्ता खचल्याने कोयना-नवजा मार्गावरील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. कोयना-हुंबरळी मार्गावर आणि जावली तालुक्यातील आलेवाडी गावाजवळ दरडी कोसळल्या आहेत. जावली तालुक्यातील दरे बुद्रुक गावात 3 घरांच्या भिंती कोसळल्या आहेत. रेंडिमुरा गावातील शाळेचे 3 पत्रे उडाले आहेत. महिगावात जनावरांचे शेड पडले आहे.
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