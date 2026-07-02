रायगडमध्ये मुसळधार पाऊस, एनडीआरएफचे पथक महाडमध्ये दाखल; आपत्ती व्यवस्थापनासाठी सज्ज
नैसर्गिक आपत्तींचा प्रभावी सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल अर्थात एनडीआरएफचे ३० सदस्यीय विशेष पथक महाडमध्ये दाखल झाले आहे.
Published : July 2, 2026 at 4:47 PM IST
रायगड :-रायगड जिल्ह्यात मान्सूनचा जोर वाढत असताना पूर, दरड कोसळणे आणि अन्य नैसर्गिक आपत्तींचा प्रभावी सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल अर्थात एनडीआरएफचे ३० सदस्यीय विशेष पथक महाडमध्ये दाखल झाले आहे. यंदा प्रथमच अत्याधुनिक ३६० डिग्री व्हीएलसी कॅमेरा, श्वानपथक आणि आधुनिक बचाव साहित्याने सज्ज असलेले हे पथक महाड, पोलादपूरसह पूरप्रवण आणि दरडग्रस्त भागांवर विशेष लक्ष ठेवणार असून कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने मदत व बचावकार्य करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज झाले आहे.
मान्सून काळात रायगड जिल्ह्यात दरवर्षी पूर, दरड कोसळणे, नदी-नाले धोक्याच्या पातळीवर जाणे तसेच दुर्गम भागांचा संपर्क तुटण्याच्या घटना घडत असतात. या पार्श्वभूमीवर संभाव्य आपत्तींचा वेगाने आणि प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल अर्थात एनडीआरएफचे विशेष पथक महाडमध्ये दाखल झाले आहे.
दरवर्षी मे महिन्याच्या अखेरीस महाडमध्ये दाखल होणारे हे पथक यंदा एल-निनोच्या प्रभावामुळे मान्सून उशिरा सक्रिय झाल्याने जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला महाडमध्ये पोहोचले आहे. काल रात्री हे पथक महाड येथील क्रांतीस्तंभ परिसरातील रमाबाई विहार येथे दाखल झाले. गुरुवारी सकाळपासून जवानांनी संपूर्ण बचाव साहित्य, अत्याधुनिक उपकरणे आणि वाहनांची पाहणी करून आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्याची तयारी पूर्ण केली.
इन्स्पेक्टर सुशांत सेठी यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत असलेल्या या पथकात ३० प्रशिक्षित जवानांचा समावेश असून त्यांच्यासोबत विशेष प्रशिक्षित श्वानपथकही तैनात करण्यात आले आहे. पूरग्रस्त भागात बचावकार्य करण्यासाठी रेस्क्यू बोटी, लाइफ जॅकेट, लाइफ बॉय, दोरखंड, फ्लोटिंग उपकरणे, आपत्कालीन वैद्यकीय साहित्य, कटिंग टूल्स आणि अन्य आधुनिक बचाव साहित्याने सज्ज स्वतंत्र वाहन पथकासोबत उपलब्ध आहे. तसेच जवानांच्या तातडीच्या हालचालींसाठी बस, जीप आणि मालवाहू वाहनांचाही ताफा महाडमध्ये दाखल झाला असून कोणत्याही दुर्घटनास्थळी अल्पावधीत पोहोचण्याची संपूर्ण यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे.
यंदाच्या तैनातीतील सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रथमच या पथकाकडे अत्याधुनिक व्हीएलसी (VLC) ३६० डिग्री कॅमेरा उपलब्ध झाला आहे. कोल्हापूरचे मराठमोळे जवान विनोद पवार यांनी विकसित केलेले हे उपकरण बचावकार्यात मोठी क्रांती घडवणारे ठरणार आहे.
या कॅमेऱ्याच्या साहाय्याने ढिगाऱ्याखाली, अरुंद जागेत किंवा जवानांना प्रत्यक्ष प्रवेश करणे धोकादायक असलेल्या ठिकाणी सुमारे १८ फूट अंतरापर्यंत ३६० अंशात दृश्य पाहता येते. त्यामुळे अडकलेल्या व्यक्तींचा अचूक ठावठिकाणा शोधणे, आतील परिस्थितीचा वेध घेणे आणि जवानांचा जीव धोक्यात न घालता बचाव मोहिमेचे नियोजन करणे अधिक सोपे होणार आहे. परिणामी बचावकार्य अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि परिणामकारक होण्यास मोठी मदत मिळणार असल्याचे एनडीआरएफच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पुढील काही दिवसांत हे पथक महाड आणि पोलादपूर तालुक्यातील पूरप्रवण गावे, दरडग्रस्त परिसर, नदीकाठची संवेदनशील ठिकाणे तसेच संभाव्य धोक्याच्या भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहे. जिल्हा प्रशासन, महसूल विभाग, पोलीस, अग्निशमन दल आणि स्थानिक यंत्रणांशी समन्वय साधून आपत्ती व्यवस्थापनाची पूर्वतयारी, बचाव आराखडा आणि आपत्कालीन प्रतिसादाची चाचणीही घेतली जाणार आहे.
सध्या एनडीआरएफचे हे पथक रमाबाई विहार येथे तैनात असून रायगड जिल्ह्यात कुठेही पूर, दरड किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्ती उद्भवल्यास तातडीने घटनास्थळी पोहोचून मदत व बचावकार्य सुरू करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज असल्याची माहिती पथकाच्या वतीने देण्यात आली आहे. यंदा आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक उपकरणांच्या सहाय्याने बचावकार्य अधिक वेगवान, अचूक आणि सुरक्षित होईल, असा विश्वासही प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.