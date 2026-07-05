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अमरावती जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम; पर्यटनस्थळांवर गर्दी वाढली, चिखलदऱ्यासाठी विशेष वाहतूक व्यवस्था

पर्यटनस्थळ चिखलदऱ्याकडे जाणाऱ्या वाहनांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनानं जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीसाठी विशेष वाहतूक व्यवस्था लागू केली आहे.

Heavy rainfall in Amravati
अमरावती जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 5, 2026 at 1:35 PM IST

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अमरावती : गेल्या काही दिवसांपासून मान्सूनने विदर्भात जोर पकडल्यानं ग्रामीण भागापासून डोंगरदर्‍यांपर्यंत सर्वत्र पावसाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. सुरुवातीला पावसानं उशीर आणि खंड दिल्यानं चिंतेत असलेले शेतकरी आता नव्या उत्साहानं शेतात उतरले आहेत. दुसरीकडे मेळघाटातील नद्या, ओढे आणि धबधबे पुन्हा खळखळून वाहू लागल्यानं पर्यटकांची पावलेही या भागाकडे वळू लागली आहेत.

सक्रिय मान्सूनमुळं शेतीला संजीवनी : यंदाच्या हंगामाच्या सुरुवातीला पावसाचा अनिश्चिततेमुळं‌ अनेक शेतकऱ्यांनी पेरणी पुढे ढकलली होती. मात्र अलीकडील समाधानकारक पावसामुळं शेतात ओलावा वाढला असून खरीप हंगामाला गती मिळत आहे. अनेक ठिकाणी सोयाबीन, कापूस, तुर, मका आणि इतर पिकांच्या लागवडीच्या कामांनी आता वेग घेतला आहे. अशा स्थितीत कृषी विभागानं शेतकऱ्यांना जमिनीतील ओलाव्यानुसार योग्य नियोजन करून पेरणी पूर्ण करण्याचा सल्ला दिला आहे.



मेळघाट पुन्हा हिरवागार : सातपुड्याच्या कुशीत वसलेल्या मेळघाटात झालेल्या पावसामुळं डोंगररांगा हिरव्यागार झाल्या असून अनेक लहान-मोठे धबधबे पुन्हा प्रवाही झाले आहेत. जंगल परिसरातील नैसर्गिक सौंदर्य खुल्याना पर्यटकांची गर्दी चिखलदरा या पर्यटन स्थळी वाढू लागली आहे.


मुसळधार पावसामुळं‌ मेळघाटातील वाहतुकीवर परिणाम : डोंगराळ भागात जोरदार पाऊस झाल्यानं काही घाट मार्गांवर पाणी साचणं, किरकोळ दरड कोसळण्याचे प्रकार घडत आहेत. अशा स्थितीत मेळघाटात जाणाऱ्या पर्यटकांना हवामानाचा अंदाज लक्षात घेऊनच प्रवास करावा, असं आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं करण्यात आलं आहे.


सुट्टीच्या दिवशी चिखलदऱ्यासाठी विशेष वाहतूक व्यवस्था : पर्यटनस्थळ चिखलदऱ्याकडे जाणाऱ्या वाहनांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनानं जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीसाठी विशेष वाहतूक व्यवस्था लागू केली आहे. या निर्णयानुसार, परतवाडा-धामणगाव घडी चिखलदरा हा मार्ग शनिवार आणि रविवारी पर्यटकांच्या वाहनांसाठी खुला राहणार आहे. तर, चिखलदऱ्यावरून परतवाड्याकडे परतताना पर्यटकांना घाटांग मार्गाचा वापर करावा लागणार आहे. ही वन-वे वाहतूक व्यवस्था दुपारी 2 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत लागू राहील.

याशिवाय स्वातंत्र्य दिन, ईद-ए-मिलाद आणि गणेश चतुर्थी या शासकीय सुट्ट्यांच्या दिवशीही हीच वाहतूक व्यवस्था लागू राहणार असल्याचं जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

पुढील काही दिवस पावसाचा जोर कायम राहणार : दरम्यान, मान्सून सक्रिय असल्यानं पुढील चार ते पाच दिवस विदर्भासह मध्य महाराष्ट्रातील अनेक भागांत हलक्या ते मध्यम, तर काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे, असा अंदाज शिवाजी कृषी महाविद्यालयाच्या हवामान विभागाचे माजी प्रमुख प्रा. अनिल बंड यांनी व्यक्त केला आहे.

विशेषतः अमरावती, अकोला, बुलढाणा, नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील काही भागांत जोरदार पावसाच्या सरी कोसळू शकतात. त्यानंतरही अधूनमधून पावसाचा प्रभाव कायम राहण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे.

कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना सततच्या पावसामुळे शेतात पाणी साचणार नाही, याची काळजी घेण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच बियाणे, खत व्यवस्थापन आणि पाण्याचा निचरा याकडे विशेष लक्ष देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

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