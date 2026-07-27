महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा इशारा कायम, कोकण-घाटमाथ्यावर ऑरेंज अलर्ट, मुंबईच्या पाणीसाठ्यात मोठी वाढ
पालघर जिल्ह्याला पावसाने झोडपून काढलं. त्यामुळे या भागात असलेल्या मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमधील साठ्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.
Published : July 27, 2026 at 2:19 PM IST
मुंबई : राज्यात मान्सून पुन्हा सक्रिय झाला असून पुढील 24 तासांमध्ये कोकण, घाटमाथा आणि मध्य महाराष्ट्रातील अनेक भागांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता भारतीय हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे. मुंबई प्रादेशिक हवामान केंद्राकडून मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गसह कोकणातील काही जिल्ह्यांसाठी यलो आणि ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. अरबी समुद्रातून मोठ्या प्रमाणात येणारा आर्द्रतेचा पुरवठा आणि सक्रिय मान्सून पट्ट्यामुळे राज्यातील पावसाचा जोर कायम राहण्याचा अंदाज आहे. काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह विजांचा कडकडाट आणि ताशी 40 ते 50 किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. समुद्र खवळलेला राहणार असल्याने मच्छीमारांना समुद्रात न जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
मुंबईत पावसाची मध्यरात्रीनंतर जोरदार बॅटिंग : मुंबईत सोमवारी मध्यरात्रीनंतर पावसाचा जोर वाढला. शहर आणि उपनगरांतील सायन, किंग्ज सर्कल, अंधेरी सबवे, कुर्ला, दादर, हिंदमाता, मिलन सबवे आदी सखल भागांमध्ये पाणी साचल्याने वाहतुकीचा वेग मंदावला होता. काही ठिकाणी वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.. उपनगरी रेल्वे सेवा सुरू असली तरी काही गाड्या उशिराने धावत होत्या. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने नियंत्रण कक्ष 24 तास कार्यरत ठेवण्यात आलं. तसेच पाणी उपसण्यासाठी अतिरिक्त पंप सुरू करण्यात आले. भरतीच्या काळात समुद्रकिनाऱ्यांपासून दूर राहण्याचं आवाहन प्रशासनानं केलं आहे.
पालघरला पावसाचा सर्वाधिक फटका : पालघर जिल्ह्यात पावसाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील अनेक नद्या धोक्याच्या पातळीवरून वाहत आहेत. पूरस्थितीमुळे 200 हून अधिक गावx काही काळ संपर्कविहीन झाली. अनेक रस्ते आणि पूल पाण्याखाली गेले आहेत. जिल्ह्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून सुमारे 891 नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं आहे.
प्रशासनाकडून बचाव आणि मदतकार्य : राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल, अग्निशमन दल आणि जिल्हा प्रशासनाकडून बचाव आणि मदतकार्य सुरू आहे. पूरग्रस्त भागात अन्न, पिण्याचे पाणी आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा केला जात आहे.
मुंबई-गुजरात रेल्वे मार्गावरही पूरस्थितीचा परिणाम : पालघरमधील पूरस्थितीचा परिणाम मुंबई-गुजरात रेल्वे मार्गावरही झाला. डहाणू रोड–वलसाड दरम्यान काही पुलांवर पाणी आलं. त्यामुळे पश्चिम रेल्वेकडून अनेक लांब पल्ल्याच्या गाड्या रद्द, वळवल्या किंवा उशिराने चालवण्यात आल्या. त्यामुळे प्रवाशांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला. रेल्वे प्रशासनाकडून रुळांची आणि पुलांची सातत्याने पाहणी सुरू आहे. तसंच पाण्याची पातळी कमी होताच वाहतूक पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
ठाण्याची स्थिती काय? : ठाण्यातही पावसाचा जोर कायम आहे. भिवंडी, शहापूर, मुरबाड, कल्याण ग्रामीण भागात नदी-नाले दुथडी भरून वाहत आहेत. काही गावांमध्ये पाणी शिरलं. डोंगराळ भागात दरड कोसळण्याचा धोका वाढल्याने प्रशासनाने संवेदनशील ठिकाणी विशेष पथकं तैनात केली आहेत. नागरिकांना नदी, ओढे, धबधबे आणि पाण्याने भरलेल्या भागांपासून दूर राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
2 दिवस महत्त्वाचे : हवामान विभागानं पुढील 24 ते 48 तासांत कोकण, घाटमाथा आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा कायम ठेवला आहे. जिल्हा प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच केवळ अधिकृत हवामान विभाग आणि प्रशासनाच्या सूचनांवर विश्वास ठेवून आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असं प्रशासनाकडून नागरिकांना आवाहन करण्यात आलं आहे.
मुंबईच्या पाणीसाठ्यात मोठी वाढ : ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील पावसामुळे मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या 7 जलाशयांमध्ये पाणीसाठ्यात वाढ झाली आहे. रविवार 26 जुलैला सकाळी 6 ते सोमवार (27 जुलै) सकाळी 6 या 24 तासांत मुसळधार पाऊस झाला. त्यामुळे मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही जलाशयांतील पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ झालीय.
महानगरपालिकेच्या जल अभियंता विभागाच्या मास्टर कंट्रोल सेंटर, भांडूप संकुलाच्या अहवालानुसार, 27 जुलै रोजी सकाळी 6 वाजेपर्यंत 7 तलावांमध्ये एकूण 12,79,534 दशलक्ष लीटर उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. हा पाणीसाठा एकूण क्षमतेच्या 88.40 टक्के आहे.
पाणीसाठ्यामध्ये 24 तासात जबरदस्त वाढ : जलाशयांतील साठ्यात गेल्या 24 तासांत 2.22 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सातही तलावांची एकूण उपयुक्त साठवण क्षमता ही 1447363 दशलक्ष लीटर आहे. सातही जलाशयांपैकी मोडक सागर, विहार आणि तुळशी तलाव 100 टक्के भरले आहे. तर तानसा तलावात 98.93 टक्के, मध्य वैतरणा तलावात 91.21 टक्के, भातसा तलावात 86.86 टक्के आणि अप्पर वैतरणा तलावात 75.76 टक्के पाणीसाठा आहे. मध्य वैतरणा परिसरात गेल्या 24 तासांत सर्वाधिक 113 मिमी पाऊस झाला. त्यानंतर अप्पर वैतरणा इथं 80 मिमी, मोडक सागर इथं 63 मिमी, तानसा इथं 35 मिमी, भातसा इथं 31 मिमी, तुळशी इथं 17 मिमी आणि विहार इथं 8 मिमी पावसाची नोंद झाली. भांडूप संकुलातही या कालावधीत 225 मिमी पाऊस झाला. हंगामातील एकूण पावसाची नोंद 2246 मिमी इतकी झाली आहे.
कोणता तलाव केव्हा ओव्हरफ्लो? : महापालिकेच्या अहवालानुसार, विहार तलाव 7 जुलैला रात्री 9 वाजता ओव्हरफ्लो झाला. तुळशी तलाव 7 जुलैला रात्री 11 वाजून 43 मिनिटांनी पूर्ण क्षमतेने भरल्यानंतर वाहू लागला. तानसा तलाव बुधवारी 22 जुलैला सकाळी 8 वाजून 51 मिनिटांनी ओव्हरफ्लो झाला. तर मोडक सागर तलाव 23 जुलैला मध्यरात्री 2 वाजून 7 मिनिटांनी ओव्हरफ्लो झाला. तसेच मध्य वैतरणा जलाशयाचे वॉटर कंट्रोल गेट 6 जुलैला दुपारी 2 वाजता बंद करण्यात आलं. तर अप्पर वैतरणा धरणातून होणारा विसर्ग 6 जुलैला सकाळी 10 वाजल्यापासून बंद करण्यात आल्याची माहितीही आहे.
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