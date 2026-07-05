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'मिनी काश्मीर'ची तहान भागवणारा वेण्णा तलाव तुडुंब! महाबळेश्वर-पाचगणीकरांची वर्षभराची चिंता मिटली

जून महिन्यात पावसाने ओढ दिली होती. मात्र, जुलै महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच महाबळेश्वर आणि पाचगणीला पावसाने अक्षरक्ष: झोडपून काढले. त्यामुळे वेण्णा तलाव तुडुंब भरला आहे.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 5, 2026 at 10:59 PM IST

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सातारा : महाराष्ट्राचं 'मिनी काश्मीर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाबळेश्वर-पाचगणीकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. वर्षभर पिण्याच्या पाण्याची तहान भागवणारा वेण्णा तलाव तुडुंब भरल्यानं वर्षभराची चिंता मिटली आहे. मुसळधार पावसामुळे जुलै महिन्याच्या सुरुवातीलाच वेण्णा तलाव ओव्हरफ्लो झाला आहे. बोटिंगसाठी प्रसिद्ध असलेला वेण्णा तलाव पावसाळ्यात पर्यटकांसाठी बंद असतो. परंतु, तुडुंब भरलेला हा तलाव पाहण्यासाठी पर्यटक मात्र प्रचंड गर्दी करत आहेत.

Heavy Rain In Satara
वेण्णा तलाव तुडुंब (ETV Bharat)

वेण्णा तलाव तहान भागवणारा मुख्य जलस्रोत : महाबळेश्वर व पाचगणीकरांची तहान भागवणारा मुख्य जलस्रोत म्हणजेच प्रसिद्ध वेण्णा तलाव अखेर पूर्ण क्षमतेनं भरला आहे. महाबळेश्वर आणि पाचगणी ही गिरीस्थानं थंड हवेची ठिकाणं आहेत. त्याचबरोबर पावसाळ्यात या ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडतो. जून महिन्यात पावसानं ओढ दिली होती. मात्र, जुलै महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच महाबळेश्वर आणि पाचगणीला पावसानं अक्षरक्ष: झोडपून काढलं आहे.

Heavy Rain In Satara
वेण्णा तलाव तुडुंब (ETV Bharat)

पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला : वेण्णा तलावाच्या सांडव्यावरून रविवारी सायंकाळी पाणी वाहू लागलं आहे. तलाव तुडुंब भरल्यानं महाबळेश्वर आणि पाचगणी या दोन्ही शहरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला आहे. ​सांडव्यावरून वाहणारं पाणी पुढं वेण्णा नदीला जाऊन मिळते. त्यामुळे वेण्णा नदी देखील आता दुथडी भरून वाहू लागली आहे. तसेच वेण्णा नदीचे पाणी पात्राबाहेर पडल्यामुळे लिंगमळा परिसरातील शेती जलमय झाली आहे. सखल भागात देखील पाणी साचलं आहे.

Heavy Rain In Satara
वेण्णा तलाव तुडुंब (ETV Bharat)

महाबळेश्वरचे मुख्य आकर्षण लिंगमळा धबधबा : महाबळेश्वरचं मुख्य आकर्षण असलेला लिंगमळा धबधबा आता पूर्ण क्षमतेनं प्रवाहित झाला आहे. पांढराशुभ्र फेसाळणारा हा धबधबा पर्यटकांना आकर्षित करत आहे. या मुसळधार पावसामुळे महाबळेश्वरचा पावसाळी पर्यटन हंगाम आता खऱ्या अर्थानं सुरू झाला आहे. लिंगमळा हा महाराष्ट्रातील सर्वात उंच धबधब्यांपैकी एक मानला जातो. या धबधब्याचं पाणी सुमारे 600 फूट खोल दरीत कोसळते. घनदाट जंगल आणि सह्याद्रीच्या उंच पर्वतरांगांनी वेढलेल्या परिसरात हा धबधबा आहे.

विकेंड आणि सुट्टीच्या दिवशी उसळळी गर्दी : विकेंड आणि सुट्टीचा दिवस साधून अनेक पर्यटकांनी पावसाचा आनंद घेण्यासाठी महाबळेश्वर, वेण्णा लेक आणि लिंगमळा परिसराकडं धाव घेतली आहे. धुक्याची दुलई, सोसाट्याचा वारा आणि कोसळणाऱ्या पाण्याच्या धारांमध्ये पर्यटक चिंब भिजण्याचा आनंद घेत आहेत. गेल्या पाच ते सहा दिवसांपासून महाबळेश्वर तालुक्यात पावसाचा जोर कायम आहे. रविवारी सकाळी सकाळपासूनच पावसाची बॅटिंग सुरू आहे.​ रविवारच्या दिवसभरातील आकडेवारीनुसार (सकाळी 8:30 ते सायंकाळी 5:30) महाबळेश्वरमध्ये 100 मिमी (4 इंच) इतका मुसळधार पाऊस कोसळला आहे. त्यामुळे महाबळेश्वर परिसराचं रूप पालटलं असून, डोंगररांगांमधून वाहणारे छोटे-मोठे धबधबे आणि वेण्णा तलावाचं ओसंडून वाहणारं पाणी पाहताना पर्यटक सुखावून जात आहेत.

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TAGGED:

VENNA LAKE OVERFLOW
WATER CRISIS RESOLVED
वेण्णा तलाव तुडुंब
पाचगणीकरांची वर्षभराची चिंता मिटली
HEAVY RAIN IN SATARA

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