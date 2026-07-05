रायगडमध्ये अतिवृष्टीचा कहर; नद्या धोक्याच्या पातळीवर, अनेक गावांचा संपर्क तुटला
रायगडमध्ये मुसळधार पावसामुळं (Heavy Rain in Raigad) नद्या धोक्याच्या पातळीवर पोहोचल्या आहेत. त्यामुळं पूरसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे.
Published : July 5, 2026 at 4:42 PM IST
रायगड : रायगड जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसानं संपूर्ण जिल्ह्याला अक्षरशः झोडपून काढलं आहे. अंबा, पाताळगंगा, कुंडलिका आणि बाळगंगा नद्यांच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ झाली असून काही नद्यांनी धोक्याची तर काहींनी इशारा पातळी ओलांडली आहे. नागोठणे, पेण, रोहा, पाली, खालापूर, माणगाव, महाड, श्रीवर्धन आणि ताम्हिणी घाट परिसरात पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. रसायनीतील सारसई येथे पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या एसटी बसमधील आठ प्रवाशांची पोलिसांनी सुखरूप सुटका केली, तर अडोशी धबधब्यावरून पर्यटकांना सुरक्षित बाहेर काढत प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे.
घरांमध्ये पुराचं पाणी शिरलं, जनजीवन विस्कळीत : पेण तालुक्यातील खरोशी येथे दरड कोसळून घरांचं नुकसान झालं असून अनेक घरांमध्ये पुराचं पाणी शिरलं आहे. नागोठणे शहरातील बाजारपेठ आणि एसटी स्थानक परिसरात अंबा नदीचे पाणी घुसल्यानं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. पाली–खोपोली मार्ग, मुंबई–गोवा राष्ट्रीय महामार्ग, ताम्हिणी घाट तसेच रोहा–नागोठणे मार्गावरील भिसे खिंड येथे पाणी, झाडे आणि दरडीमुळं वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. सुकेळी खिंड परिसरात महामार्गावर पाणी साचल्यानं हजारो वाहने तासन्तास अडकून पडली आहेत.
अनेक गावांचा संपर्क तुटला : माणगाव तालुक्यात काळ नदी दुथडी भरून वाहत असल्यानं अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे, तर खालापूरमधील हाळ खुर्द गावात घराघरांत पाणी शिरलं आहे. श्रीवर्धनमध्ये मुसळधार पावसासोबत आलेल्या वादळी वाऱ्यामुळं घरांचं नुकसान झालं आहे. दरम्यान, हवामान खात्यानं अतिवृष्टीचा इशारा दिल्यानंतर रायगड पोलीस, जिल्हा प्रशासन, महसूल विभाग आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा पूर्णपणे सतर्क झाली आहे. पोलीस वाहनांवरून विविध भागांत उद्घोषणा करून नागरिकांना नदी, नाले, धबधबे आणि सखल भागांपासून दूर राहण्याचं तसेच अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर न पडण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी मदत व बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू असून परिस्थितीवर प्रशासनाचे सातत्यानं लक्ष आहे.
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