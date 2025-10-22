ETV Bharat / state

मुंबईकरांना दिलासा : पावसामुळे 'हवा'मान सुधारलं, हवेची गुणवत्ता 'खराब' पासून 'मध्यम' श्रेणीत

परतीच्या पावसानं मुंबईकरांना चांगलाच दिलासा दिला आहे. पावसामुळे हवेतील गुणवत्ता खराब श्रेणीपासून मध्यम श्रेणीत गेली आहे. सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डानं याबाबतची माहिती दिली आहे.

मुंबई : मुंबईमध्ये मंगळवारी (21 ऑक्टोबर) रात्री झालेल्या पाऊसामुळं शहरातील हवा गुणवत्ता अनुकूल स्वरूपात सुधारली आहे. सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डच्या (सीपीसीबी) मोजणीनुसार शहरातील हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एअर क्वालिटी इंडेक्स) बुधवारी (22 ऑक्टोबर) सकाळी 134 नोंदवला गेला. हा इंडेक्स 'मध्यम' श्रेणीत येतो. दिवाळीनंतर मुंबईतील हवामान खूपच खराब श्रेणीत होतं. कालच्या दिवसाचा एअर क्वालिटी इंडेक्स 211 इतका होता. या इंडेक्समुळं प्रतिकार क्षमता कमी असलेल्या लोकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, असं डॉक्टरांचे मत आहे.

हवेची गुणवत्ता ‘खराब’ पासून ‘मध्यम’ श्रेणीत : मंगळवारी रात्रीच्या पावसानंतर अनेक मॉनिटरिंग स्टेशनवर हवा थोडी शुद्ध झालेली दिसली. परंतु, विविध संस्थांमधील एअर क्वालीटी इंडेक्समध्ये मोठ्या प्रमाणात फरक दिसत आहे. उदाहरणार्थ, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेओरोलॉजीच्या (आयआयटीएम) आकडेवारीनुसार, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स इथं एअर क्वालिटी इंडेक्स 227 दाखवला आहे. हा एअर क्वालिटी इंडेक्स 'खराब' श्रेणीतील आहे. तसंच महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्डनं (एमपीसीबी) त्याच ठिकाणी एअर क्वालिटी इंडेक्स 99 नोंदवला आहे. जो ‘संतोषकारक’ श्रेणीत मोडतो. तसंच बोरिवली ईस्ट इथं आयआयटीएमची आकडेवारी 165 तर एमपीसीबीची आकडेवारी 99 आली आहे.

एअर क्वालिटी इंडेक्समध्ये सुधारणा : मंगळवारी लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी अचानक आलेल्या पावसाबाबत आम्ही मुंबई वेधशाळेच्या अधिकारी सुषमा नायर यांना विचारलं असता, त्यांनी सांगितलं की, "मंगळवारी झालेले पावसाचे आगमन पूर्वेकडील वाऱ्यांमुळं झाले. या वाऱ्यामुळं हवेतील आर्द्रता वाढली आणि मुसळधार पाऊस झाला," असं सुषमा नायर यांनी सांगितलं. दरम्यान, मंगळवारी झालेल्या पावसामुळं शहरातील हवेतील धूळ व फटाक्यांच्या दारूचे कण काही प्रमाणात निघून गेले आणि त्यामुळं एअर क्वालिटी इंडेक्समध्ये सुधारणा दिसून आली. एकंदरीत या पावसामुळं दिवाळीनंतर निर्माण झालेल्या वायू प्रदूषणाच्या चिंतेमध्ये थोडासा दिलासा मिळाला. मात्र, विविध संस्थांमधील एअर क्वालिटी इंडेक्स आकडेवारीतील फरक लक्षात घेता हवामानाबाबत योग्य आणि अचूक माहिती मिळाली पाहिजे, असं पर्यावरणवादी कार्यकर्ते गणेश गायकवाड यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं.

आवाजाच्या प्रदूषणामुळं निसर्गातील प्रत्येक घटकावर परिणाम : दुसरीकडे, पर्यावरण अभ्यासक संजय जोशी यांनी फटाक्यांमुळं होणाऱ्या हवा आणि आवाजाच्या प्रदूषणामुळं निसर्गातील प्रत्येक घटकावर परिणाम होतो, असं सांगितलं. "फटाके फोडल्यानंतर त्यामध्ये असलेली रसायनांची भुकटी ज्याला फटाक्याची दारू म्हटलं जातं, ती हवेत पसरते आणि झाडांच्या पानांवर स्थिरावते. त्याच्या थरामुळं झाडांच्या पानांना नैसर्गिकरित्या सूर्यप्रकाश घेता येत नाही. त्यामुळं झाडांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतो. रात्रीच्यावेळी फटाक्यांच्या आवाजामुळं झाडावरील पक्षी, रस्त्यावरील श्वान, मांजर यांना प्रचंड त्रास होतो. या प्राण्यांची आवाज ऐकण्याची क्षमता प्रचंड असल्यानं लहानसा आवाज ग्रहण करणाऱ्या या जीवांसाठी फटाक्याचा आवाज म्हणजे प्रलयापेक्षा कमी नाही. त्यामुळं या प्राण्यांना हा प्रचंड असह्य अनुभव म्हणजे मरणयातना असतात. तसंच हवेमध्ये या फटाक्यांच्या धुराबरोबर त्या रसायनाचे अतिसूक्ष्म कण हवेत पसरतात. तेच कण माणसाच्या फुफ्फुसात गेले आणि सतत जात राहिले तर श्वास घेण्यास त्रास होणं, डोळ्यात गेलं तर डोळे जळजळणे, असे त्रास होतात. पण काल रात्री पडलेल्या पावसामुळे हवेत पसरलेले ही सर्व कण धुवून निघाले आणि हवेची गुणवत्ता थोडी बहुत सुधारली," असंही पर्यावरण अभ्यासक संजय जोशी यांनी सांगितलं.

