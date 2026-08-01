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जळगावात पावसामुळे 16 हजार क्विंटल धान्याचे नुकसान, प्रशासनाचे पंचनाम्याचे आदेश; उड्डाणपूल प्रकरणाचीही चौकशी होणार

जळगाव जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे व्यापारी आणि शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. जिल्ह्यात सुमारे 105 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.

Heavy Rain Batters Jalgaon
जळगावात पावसामुळे 16 हजार क्विंटल धान्याचे नुकसान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 1, 2026 at 8:53 PM IST

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जळगाव : जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक भागांत मोठं नुकसान झालं असून नुकसानग्रस्त भागांचे तातडीनं पंचनामे करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आल्याची माहिती राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री तथा जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

गुलाबराव पाटील म्हणाले की, जिल्ह्यात सुमारे 105 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. मुसळधार पावसामुळे ग्रामीण भागासह चार ते पाच तालुक्यांमध्ये घरांमध्ये पाणी शिरल्याच्या घटना घडल्या आहेत. विशेषतः पारोळा, भडगाव, मुक्ताईनगर आणि अमळनेर तालुक्यांतून नुकसानाचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. प्रशासनाला तातडीने पंचनामे करून शासनाकडे अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून नुकसानग्रस्तांना शासनाच्या नियमानुसार मदत दिली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.

जळगावात पावसामुळे 16 हजार क्विंटल धान्याचे नुकसान (ETV Bharat)

उड्डाणपूल प्रकरणाची सखोल चौकशी होणार : राष्ट्रीय महामार्गावरील उड्डाणपुलाच्या कामाचा काही भाग खचल्याच्या घटनेची गंभीर दखल घेण्यात आली असून केंद्रातून तज्ज्ञांचं पथक घटनास्थळी दाखल झालं आहे. तपास अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असंही पाटलांनी सांगितलं. "उड्डाणपुलाला तडा कसा गेला, याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी," अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

शालार्थ आयडी प्रकरणात दोषींवर कारवाई : शालार्थ आयडी घोटाळ्याबाबत बोलताना पाटील म्हणाले की, या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत निष्पक्ष चौकशी सुरू आहे. चौकशीत कोणत्याही पक्षाचा किंवा विचारसरणीचा व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्याच्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

राजकीय प्रश्नांवरही प्रतिक्रिया : उद्धव ठाकरे यांच्या आगामी निवडणुकीतील भूमिकेबाबत विचारलं असता, "निवडणूक कोणासोबत लढवायची हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांना केलेल्या आवाहनाबाबत बोलताना, देशभरातील विद्यार्थी त्यांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर केलेल्या टीकेवर प्रतिक्रिया देताना पाटील म्हणाले, "संजय राऊतांना दिवसभर कोणावर ना कोणावर टीका करण्याशिवाय दुसरं काम नाही. टीका केल्याशिवाय त्यांना झोप लागत नाही."

शालार्थ आयडी प्रकरणात दोषींवर कारवाई : शालार्थ आयडी घोटाळ्याबाबत बोलताना पाटील म्हणाले की, या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत निष्पक्ष चौकशी सुरू आहे. चौकशीत कोणत्याही पक्षाचा किंवा विचारसरणीचा व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्याच्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

15 ते 16 हजार क्विंटल धान्यसाठा भिजला : दरम्यान, जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा मोठा फटका अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीलादेखील बसला आहे. बाजार समिती परिसरालगतच्या नाल्याला आलेल्या प्रचंड पुरामुळे तब्बल 15 ते 16 हजार क्विंटल धान्याचा साठा पाण्यात भिजून मातीमोल झाला आहे. गहू, हरभरा, बाजरी, ज्वारी, मका यासह विविध प्रकारच्या धान्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्यानं व्यापाऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळलं असून कोट्यवधी रुपयांच्या नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

सलग सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे नाल्याला अचानक आलेल्या पुराचं पाणी थेट बाजार समितीच्या आवारात घुसलं. पुराचा वेग इतका प्रचंड होता की बाजार समितीची संरक्षण भिंत कोसळली आणि 4 ते 5 फूट उंचीपर्यंत पाणी संपूर्ण परिसरात साचलं. या पाण्यात धान्याच्या गोण्या वाहून गेल्या, अनेक गोण्या फुटल्या आणि हजारो क्विंटल धान्य चिखलात मिसळून रस्त्यावर विखुरले. अनेक ठिकाणी भिजलेल्या धान्याला कोंब फुटल्याचे चित्र पाहायला मिळत असून संपूर्ण माल विक्रीयोग्य राहिलेला नाही. या अभूतपूर्व नुकसानीमुळे बाजार समितीतील व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत. परिसरातील चिखल, साचलेले पाणी आणि खराब झालेला माल हटविण्यास वेळ लागणार असल्यानं पुढील 8 ते 10 दिवस बाजार समिती बंद ठेवावी लागणार, अशी माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे शेतकरी, व्यापारी आणि हमाल यांच्यासमोरही मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. घटनेची माहिती मिळताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी परिसराची पहाणी करून परिस्थितीचा आढावा घेतला. महसूल प्रशासनाच्या वतीने तातडीने नुकसानीचा पंचनामा सुरू करण्यात आला असून नुकसानाचा सविस्तर अहवाल शासनाकडे पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

TAGGED:

GULABRAO PATIL
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जळगाव
JALGAON RAIN

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